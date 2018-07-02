Как канцлер Австрии создает с ультраправыми "популистскую ось" в Европе

Копірайт зображення Getty Images Image caption Себастьян Курц стал самым молодым канцлером Австрии благодаря антимиграционной платформе

В недавнем интервью вскоре после прибытия в Берлин посол США Ричард Гренелл рассказал сайту альтернативных правых Breitbart News, что он является "большим поклонником" молодого канцлера Австрии от консервативной Народной партии.

И он в этом не одинок.

Жесткая антимиграционная позиция Себастьяна Курца получила одобрение избирателей Австрии, и сейчас он распространяет ее на европейский уровень.

31-летний канцлер-миллениал с зачесанными назад волосами и роскошными костюмами, который создал коалицию с ультраправой партией Свободы, заявил, что борьба с нелегальной миграцией является приоритетом президентства Австрии в ЕС, которое началось 1 июля.

Курц хочет сместить внимание с противоречивых проблем перемещения лиц, ищущих убежища внутри ЕС, на защиту внешних границ Европы, в чем, как он утверждает, между странами ЕС существует гораздо больше согласия.

Он выступает за создание распределительных центров для просителей убежища за пределами ЕС и значительно более жесткий мандат для агентства Frontex, защищающего границы ЕС.

Копірайт зображення EPA Image caption В 2015 году Себастьян Курц раскритиковал решение Ангелы Меркель принять сотни тысяч беженцев

Он стал на сторону Христианского социального союза (ХСС) Баварии, восставшего против миграционной политики канцлера Германии Ангелы Меркель, и нашел союзников в новом популистском правительстве Италии.

Пауль Шмидт из Австрийского общества европейской политики говорит, что жесткий подход к миграции может осложнить Австрии председательство в Евросоюзе.

"Австрии нужно будет сделать один шаг назад, а не ставить свои собственные национальные интересы на повестку дня, - считает он. - Они (австрийцы - Ред.) должны быть посредниками между различными позициями".

Во время миграционного кризиса 2015-2016 годов Австрия приняла количество мигрантов, равное примерно 1% ее населения, но с тех пор число заявок на предоставление убежища резко сократилось.

Это связано, в частности, с закрытием маршрута с Западных Балкан - и это Курц считает своим достижением. Вероятно, еще более серьезную роль сыграло соглашение о беженцах, которое канцлер Германии Ангела Меркель заключила с Турцией в 2016 году.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Тысячи беженцев перешли австрийскую границу в городке Никкельсдорф в сентябре 2015 года

Но, несмотря на резкий спад искателей убежища, опасения относительно наплыва мигрантов остаются широкомасштабными.

В 2015 году многие беженцы и мигранты попали в Австрию через небольшой город Никкельсдорф на венгерской границе, на пути в Вену и Германию.

В городе сегодня мнения о беженцах неоднозначны, однако существует общее согласие относительно того, что ситуация 2015 года не должна повториться.

"Я думаю, что каждый имеет право прийти сюда, особенно беженцы, но я думаю, что никогда не должно произойти снова так, как в 2015 году, ведь это была очень неконтролируемая иммиграция, - говорит студентка Лиза. - Это было опасно для беженцев, это было опасно для нас".

Местный пенсионер Вальтер занимает более жесткую позицию.

"Никого нельзя пускать без контроля, - говорит он. - Это закон. Каждый, кто пересекает границу, должен показать свой паспорт".

Популистская "ось противников миграции"

Лидер ультраправой партии Свободы, вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, недавно посетил министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, который также занимает жесткую позицию в отношении миграции.

Партия Свободы заявила, что цель визита заключается в укреплении "оси противников нелегальной миграции". Это выражение использует и Курц.

Отвечая на замечание, что слово "ось" напоминает о нацистском альянсе Германии и Италии во Второй мировой войне, Курц рассказал немецким СМИ, что это часть его нормальной лексики. "Шумиха по этому поводу мне кажется странной", - сказал он.

Антимиграционная политика годы приносила популистским правым партиям успех на выборах. Но в наши дни некоторые эксперты считают, что Курц может зайти слишком далеко вправо в своей игре.

Политический аналитик Томас Хофер говорит, что некоторые популистские политики называют Курца "своего рода образцом для ультраправых".

"Жесткая позиция (против мигрантов - Ред.) - выигрышная стратегия, особенно в Австрии. Однако существует риск ... что господин Курц будет восприниматься как ультраправый политик, которым он никогда не был", - отмечает он.

"Но, конечно, если он занимает такую жесткую позицию, существует риск того, что он движется в ту сторону. И я не уверен, что это тот образ, который он действительно хотел бы создать себе в долгосрочной перспективе", - отмечает Хофер.

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