Как канцлер Австрии создает с ультраправыми "популистскую ось" в Европе
В недавнем интервью вскоре после прибытия в Берлин посол США Ричард Гренелл рассказал сайту альтернативных правых Breitbart News, что он является "большим поклонником" молодого канцлера Австрии от консервативной Народной партии.
И он в этом не одинок.
Жесткая антимиграционная позиция Себастьяна Курца получила одобрение избирателей Австрии, и сейчас он распространяет ее на европейский уровень.
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31-летний канцлер-миллениал с зачесанными назад волосами и роскошными костюмами, который создал коалицию с ультраправой партией Свободы, заявил, что борьба с нелегальной миграцией является приоритетом президентства Австрии в ЕС, которое началось 1 июля.
Курц хочет сместить внимание с противоречивых проблем перемещения лиц, ищущих убежища внутри ЕС, на защиту внешних границ Европы, в чем, как он утверждает, между странами ЕС существует гораздо больше согласия.
Он выступает за создание распределительных центров для просителей убежища за пределами ЕС и значительно более жесткий мандат для агентства Frontex, защищающего границы ЕС.
Он стал на сторону Христианского социального союза (ХСС) Баварии, восставшего против миграционной политики канцлера Германии Ангелы Меркель, и нашел союзников в новом популистском правительстве Италии.
Пауль Шмидт из Австрийского общества европейской политики говорит, что жесткий подход к миграции может осложнить Австрии председательство в Евросоюзе.
"Австрии нужно будет сделать один шаг назад, а не ставить свои собственные национальные интересы на повестку дня, - считает он. - Они (австрийцы - Ред.) должны быть посредниками между различными позициями".
Во время миграционного кризиса 2015-2016 годов Австрия приняла количество мигрантов, равное примерно 1% ее населения, но с тех пор число заявок на предоставление убежища резко сократилось.
Это связано, в частности, с закрытием маршрута с Западных Балкан - и это Курц считает своим достижением. Вероятно, еще более серьезную роль сыграло соглашение о беженцах, которое канцлер Германии Ангела Меркель заключила с Турцией в 2016 году.
Но, несмотря на резкий спад искателей убежища, опасения относительно наплыва мигрантов остаются широкомасштабными.
В 2015 году многие беженцы и мигранты попали в Австрию через небольшой город Никкельсдорф на венгерской границе, на пути в Вену и Германию.
В городе сегодня мнения о беженцах неоднозначны, однако существует общее согласие относительно того, что ситуация 2015 года не должна повториться.
"Я думаю, что каждый имеет право прийти сюда, особенно беженцы, но я думаю, что никогда не должно произойти снова так, как в 2015 году, ведь это была очень неконтролируемая иммиграция, - говорит студентка Лиза. - Это было опасно для беженцев, это было опасно для нас".
Местный пенсионер Вальтер занимает более жесткую позицию.
"Никого нельзя пускать без контроля, - говорит он. - Это закон. Каждый, кто пересекает границу, должен показать свой паспорт".
Популистская "ось противников миграции"
Лидер ультраправой партии Свободы, вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, недавно посетил министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, который также занимает жесткую позицию в отношении миграции.
Партия Свободы заявила, что цель визита заключается в укреплении "оси противников нелегальной миграции". Это выражение использует и Курц.
Отвечая на замечание, что слово "ось" напоминает о нацистском альянсе Германии и Италии во Второй мировой войне, Курц рассказал немецким СМИ, что это часть его нормальной лексики. "Шумиха по этому поводу мне кажется странной", - сказал он.
Антимиграционная политика годы приносила популистским правым партиям успех на выборах. Но в наши дни некоторые эксперты считают, что Курц может зайти слишком далеко вправо в своей игре.
Политический аналитик Томас Хофер говорит, что некоторые популистские политики называют Курца "своего рода образцом для ультраправых".
"Жесткая позиция (против мигрантов - Ред.) - выигрышная стратегия, особенно в Австрии. Однако существует риск ... что господин Курц будет восприниматься как ультраправый политик, которым он никогда не был", - отмечает он.
"Но, конечно, если он занимает такую жесткую позицию, существует риск того, что он движется в ту сторону. И я не уверен, что это тот образ, который он действительно хотел бы создать себе в долгосрочной перспективе", - отмечает Хофер.