Почему в Афганистане распространены самоубийства среди женщин?
"Я больше не хотела жить, поэтому пыталась себя отравить".
Джамили (не настоящее имя) пыталась покончить с собой после того, как почувствовала себя брошенной и преданной своим женихом. После шестилетних отношений он решил, что не хочет на ней жениться, потому что девушка "уже не так молода".
Джамиле - 18 лет, ее семья договорилась о помолвке, когда ей было всего 12.
Девушку привезла в больницу афганского города Герат мать, где последний месяц ее лечили от отравления.
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Джамили - одна из тысяч афганских женщин, которые пытаются себя убить.
По данным афганской независимой комиссии по правам человека, около 3 тысяч афганцев ежегодно пытаются покончить с собой. Большая часть попыток суицида приходится на провинцию Герат.
По словам работников здравоохранения этой местности, только в 2017 году зафиксировали 1800 попыток самоубийства. Из них - 1400 совершили женщины. 35 афганок достигли своей цели.
Эта цифра почти вдвое превышает данные прошлого года, когда зарегистрировали около 1000 попыток суицида.
В целом в мире наблюдается большее количество самоубийств среди мужчин, чем среди женщин. Однако в Афганистане 80% приходится на женщин.
Афганская комиссия по правам человека предупреждает, что эти цифры могут возрасти, поскольку многие не сообщают органам власти о суицидах по разным причинам.
Люди в религиозных сельских районах пытаются скрыть самоубийства в семье, ведь они считаются позорным явлением, которое не соответствует исламу.
Что касается причин высокого показателя суицидов, то называют несколько.
Хава Алам Нуристани из афганской комиссии по правам человека считает, что причины - "от проблем с психическим здоровьем и домашним насилием до принудительных браков других социальных проблем, с которыми все чаще сталкиваются женщины".
Для многих людей жизнь в Афганистане чрезвычайно сложная, особенно для женщин.
Всемирная организация здравоохранения считает, что более миллиона афганцев страдают от депрессивных расстройств. А учитывая то, что в стране уже 40 лет продолжается вооруженный конфликт, это число может быть гораздо больше.
В этой стране широко распространено насилие в отношении женщин. По оценкам Фонда народонаселения ООН, 87% афганских женщин стали жертвами по меньшей мере одной формы физического, сексуального или психологического насилия, а 62% подверглись многочисленным формам злоупотреблений.
Одной из причин, почему женщины пытаются совершить самоубийство, называют принудительные браки.
Согласно данным ЮНИСЕФ, треть афганских девушек выходят замуж до 18 лет.
Женщины называют бедность и отсутствие возможностей трудоустроиться одними из самых главных своих проблем, свидетельствуют данные опроса Азиатского фонда в 2017 году.
Опасные вещества
Всемирная организация здравоохранения также установила связь между легким доступом к яду и ростом суицидов.
В Афганистане существует проблема легкой доступности ядовитых веществ.
"За последние несколько лет людям стало легче завозить лекарства и другие вещества", - заявил BBC представитель госпиталя в Герате Мухаммед Рафик Ширази.
"В прошлом году мы попросили соответствующие организации принять меры для предотвращения доступности опасных веществ".
Медики в Герате говорят, что уровень суицидов не уменьшится, пока не будет разработана надлежащая стратегия предотвращения самоубийств.
Некоторые из врачей, такие как, к примеру, Набиль Факирьяр, считают, что необходимо на государственном уровне определить мотивы и причины, которые сопровождают женские самоубийства. Это важно для того, чтобы эффективно бороться с кризисом психического здоровья.
Афганские служащие в области здравоохранения в Кабуле заявили, что они определили план по профилактике, предусматривающий доступ к терапевтическим центрам для тех, кто имеет проблемы с психическим здоровьем.
А Министерство здравоохранения заявило, что собирает данные для разработки соответствующего плана действий.
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Следующей задачей для комиссии по правам человека, по мнению г-жи Нуристани, должно стать "расширение информационной кампании в сельской местности страны, чтобы люди знали, как и где можно получить помощь".
По ее словам, нужно, чтобы люди осознали существование способов борьбы со злоупотреблениями, которые могут подтолкнуть женщин к самоубийству.
Большинство таких злоупотреблений происходит в отдаленных районах, где людям не хватает знаний о законодательстве.
"Чтобы решить этот кризис с самоубийствами или, по крайней мере, уменьшить их количество, мы должны работать вместе".
Валерия Перассо, корреспондент BBC World Service по социальным вопросам, корреспондент BBC в Герате Мухаммед Казизада