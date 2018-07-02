Почему в Афганистане распространены самоубийства среди женщин?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Тысячи афганских женщин ежегодно совершают суициды

"Я больше не хотела жить, поэтому пыталась себя отравить".

Джамили (не настоящее имя) пыталась покончить с собой после того, как почувствовала себя брошенной и преданной своим женихом. После шестилетних отношений он решил, что не хочет на ней жениться, потому что девушка "уже не так молода".

Джамиле - 18 лет, ее семья договорилась о помолвке, когда ей было всего 12.

Девушку привезла в больницу афганского города Герат мать, где последний месяц ее лечили от отравления.

Джамили - одна из тысяч афганских женщин, которые пытаются себя убить.

По данным афганской независимой комиссии по правам человека, около 3 тысяч афганцев ежегодно пытаются покончить с собой. Большая часть попыток суицида приходится на провинцию Герат.

По словам работников здравоохранения этой местности, только в 2017 году зафиксировали 1800 попыток самоубийства. Из них - 1400 совершили женщины. 35 афганок достигли своей цели.

Эта цифра почти вдвое превышает данные прошлого года, когда зарегистрировали около 1000 попыток суицида.

В целом в мире наблюдается большее количество самоубийств среди мужчин, чем среди женщин. Однако в Афганистане 80% приходится на женщин.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Женщины в Афганистане гораздо чаще совершают самоубийства, чем мужчины

Афганская комиссия по правам человека предупреждает, что эти цифры могут возрасти, поскольку многие не сообщают органам власти о суицидах по разным причинам.

Люди в религиозных сельских районах пытаются скрыть самоубийства в семье, ведь они считаются позорным явлением, которое не соответствует исламу.

Что касается причин высокого показателя суицидов, то называют несколько.

Хава Алам Нуристани из афганской комиссии по правам человека считает, что причины - "от проблем с психическим здоровьем и домашним насилием до принудительных браков других социальных проблем, с которыми все чаще сталкиваются женщины".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Афганские женщины считают, что бедность, недостаток прав и возможностей для трудоустройства - самые главные их проблемы

Для многих людей жизнь в Афганистане чрезвычайно сложная, особенно для женщин.

Всемирная организация здравоохранения считает, что более миллиона афганцев страдают от депрессивных расстройств. А учитывая то, что в стране уже 40 лет продолжается вооруженный конфликт, это число может быть гораздо больше.

В этой стране широко распространено насилие в отношении женщин. По оценкам Фонда народонаселения ООН, 87% афганских женщин стали жертвами по меньшей мере одной формы физического, сексуального или психологического насилия, а 62% подверглись многочисленным формам злоупотреблений.

Копірайт зображення Getty Images Image caption По словам ЮНИСЕФ, треть женщин в Афганистане выходят замуж до своего 18-летия

Одной из причин, почему женщины пытаются совершить самоубийство, называют принудительные браки.

Согласно данным ЮНИСЕФ, треть афганских девушек выходят замуж до 18 лет.

Женщины называют бедность и отсутствие возможностей трудоустроиться одними из самых главных своих проблем, свидетельствуют данные опроса Азиатского фонда в 2017 году.

Опасные вещества

Всемирная организация здравоохранения также установила связь между легким доступом к яду и ростом суицидов.

В Афганистане существует проблема легкой доступности ядовитых веществ.

"За последние несколько лет людям стало легче завозить лекарства и другие вещества", - заявил BBC представитель госпиталя в Герате Мухаммед Рафик Ширази.

"В прошлом году мы попросили соответствующие организации принять меры для предотвращения доступности опасных веществ".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Медики говорят о необходимости принятия национальной стратегии предотвращения самоубийств

Медики в Герате говорят, что уровень суицидов не уменьшится, пока не будет разработана надлежащая стратегия предотвращения самоубийств.

Некоторые из врачей, такие как, к примеру, Набиль Факирьяр, считают, что необходимо на государственном уровне определить мотивы и причины, которые сопровождают женские самоубийства. Это важно для того, чтобы эффективно бороться с кризисом психического здоровья.

Афганские служащие в области здравоохранения в Кабуле заявили, что они определили план по профилактике, предусматривающий доступ к терапевтическим центрам для тех, кто имеет проблемы с психическим здоровьем.

А Министерство здравоохранения заявило, что собирает данные для разработки соответствующего плана действий.

Следующей задачей для комиссии по правам человека, по мнению г-жи Нуристани, должно стать "расширение информационной кампании в сельской местности страны, чтобы люди знали, как и где можно получить помощь".

По ее словам, нужно, чтобы люди осознали существование способов борьбы со злоупотреблениями, которые могут подтолкнуть женщин к самоубийству.

Большинство таких злоупотреблений происходит в отдаленных районах, где людям не хватает знаний о законодательстве.

"Чтобы решить этот кризис с самоубийствами или, по крайней мере, уменьшить их количество, мы должны работать вместе".

Валерия Перассо, корреспондент BBC World Service по социальным вопросам, корреспондент BBC в Герате Мухаммед Казизада

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