Туристический коллапс: почему сотни украинцев застряли в аэропортах?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сотни украинских отдыхающих застряли в аэропорту Туниса, многие из них - с маленькими детьми

Несколько сотен украинцев застряли в разных аэропортах мира, не могут вернуться домой из отпусков - из-за проблем с авиарейсами, туроператорами и перевозчиками. Такая ситуация продолжается с выходных.

По некоторым сообщениям, до 850 украинцев ждут своих рейсов из аэропортов Туниса, Грузии, Турции, Египта, Албании и других стран, куда ездили на летний отдых. В центре всех обвинений фигурирует украинская авиакомпания Bravo.

"Адский" отпуск

Франковец Ростислав Артеменко ждет самолета, чтобы вернуться из Тираны, - и с ними еще 130 человек, рассказывает мужчина.

Они всю ночь на понедельник прождали в Международном аэропорту Албании обратного рейса.

В конце концов, авиакомпания Bravo пообещала отправить украинских туристов домой в понедельник в 16:30 - однако г-н Артеменко все равно опасается, что вторая попытка вернуться станет "вторым кругом ада".

Подобная ситуация произошла и с киевлянкой Анной Карановой, которая с ребенком и мамой планировала поехать на отдых в Тунис.

По словам женщины, сначала перевозчик - авиакомпания Bravo - сообщил об изменении порта отправления: вместо аэропорта "Киев" вылетать должны были из "Борисполя".

После более 12-часового ожидания там Анна - и с ней еще 200 человек - все-таки села в самолет, который, сделав несколько кругов в небе, через 40 минут приземлился обратно в "Борисполе" - команда самолета объяснила это техническими неполадками, а пилоты отказались везти на нем людей.

Анна и большинство других пассажиров в конце концов отказались лететь на этом самолете, который представители аэропорта обещали отремонтировать.

Пассажиры вызвали полицию и написали коллективную жалобу. Анне повезло: уже на следующий день туроператор - туристическая фирма JoinUp - возместил ей стоимость тура, а страховая компания - стоимость туристической страховки.

Кто виноват?

Авиакомпания Bravo, на которую жалуются многочисленные пассажиры, обвиняет в задержках туроператоров - в частности, туроператора Oasis, который якобы задолжал ей 25 млн грн.

"В связи с систематическим невыполнением туроператором Oasis своих финансовых обязательств в течение последних двух лет и наращиванием финансовой задолженности перед авиакомпанией, которая на 27.06 достигла 25 млн грн и привела к вынужденной отмене рейсов, изменилось расписание всех полетов нашей авиакомпании", - заявили у перевозчика.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян в своем Facebook стал на сторону авиакомпании - также объяснив задержки рейсов задолженностью туроператора Oasis.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Отдых в Тунисе запомнится сотням туристов не только местным колоритом, но и конфликтом авиакомпании и туроператоров

По словам министра, по итогам договоренностей туроператор обязуется за свой счет разместить всех украинских туристов в отелях Туниса до понедельника, а позже возместить авиакомпании Bravo расходы на возвращение украинцев домой.

У туроператора, в свою очередь, отрицают обвинения в задолженности, а вину за задержки рейсов возложили на перевозчика. "Согласно международным правилам воздушных пассажирских перевозок, ... на перевозчика возложена обязанность по перевозке пассажиров и их багажа в город назначения и обратно", - заявили в Oasis Travel, обвинив авиакомпанию Bravo в отказе от переговоров.

Председатель Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха считает, что ответственность в этой ситуации лежит на обеих сторонах.

Однако, по его мнению, в первую очередь, перевозчик, который доставил людей в другую страну, обязан вернуть их обратно.

По словам эксперта, еще до выполнения рейсов оплата туроператора должна быть на счетах авиакомпании - то есть в случае существования задолженности перевозчик об этом знает еще до начала тура.

Министр иностранных дел Павел Климкин также считает, что за нынешний "туристический коллапс" в ответе "недобросовестные авиаперевозчики и туроператоры" - однако не уточняет, кто именно из них. По его мнению, украинская власть должна провести "тщательный и всесторонний аудит", чтобы найти виновных.

Такая ситуация происходит уже не впервые - в апреле этого года 218 украинских туристов больше суток не могли вылететь из аэропорта Шарм-эль-Шейха во Львов. Перевозчиком тогда была авиакомпания Yan Air. Тогда в ситуацию пришлось вмешаться президенту и министерству иностранных дел.

Время "заканчивать с вольницей"?

Министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook заявил, что министерство собирается "заканчивать с вольницей, которая в погоне за деньгами переросла в безответственность".

"Объективно, рынок за последние два года вырос более чем вдвое, что у многих породило желание заниматься откровенной халтурой", - прокомментировал министр.

Однако глава Всеукраинской ассоциации туроператоров говорит, что нынешняя ситуация - признак "системной проблемы", и обвиняет в ней неудачную государственную политику в сфере туризма.

По словам г-на Голубахи, несколько лет назад - в 2010 году - государство отменило лицензии для туроператоров. Это привело к тому, что 90-95% участников рынка стали работать "в тени".

"Это позволило мошенникам продавать свои услуги дешевле себестоимости, не выполнять своих обязательств и обманывать клиентов", - говорит он.

Г-н Голубаха считает, что для решения проблемы следует, во-первых, изменить законодательство, а во-вторых, украинские государственные органы должны серьезно вмешаться в подобные ситуации - в частности, привлекать правоохранительные органы и прокуратуру к каждому случаю нарушения.

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Что делать туристам?

Г-н Голубаха советует пассажирам, ставшим жертвами недобросовестности перевозчиков или туроператоров, прежде всего, фиксировать все нарушения, которые происходят в ходе их путешествия, а по возвращении в Украину - обращаться в суд.

Кроме того, эксперт советует заранее проверять туроператоров и авиаперевозчиков, у которых вы покупаете услугу - например, спрашивать у знакомых или искать информацию и отзывы о компании в интернете.

Также эксперт советует обращаться за информацией о туроператорах в государственный Департамент туризма и курортов.

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