Океан - наш дом: яхтсмены собирают флот для спасения морей

Копірайт зображення sailinggiventime.com Image caption В океане ходят примерно 4000 яхт, на которых можно жить довольно долго и заниматься научными исследованиями

"Если бы вы утром открыли окно и обнаружили, что траву на крыльце вашего дома сожгли, в ваш сад кто-то сбросил кучу мусора, а домашние животные его едят - вы бы расстроились. Именно это происходит с мировым океаном", - говорит Сара Ла Грю.

"Коралловые рифы высыхают (из-за повышения уровня кислотности океана в результате глобального потепления. - Ред.), на пляжах валяются груды мусора, а животные запутываются в нем или принимают его за еду. Однако большую часть мусора не видно, потому что он находится в океане. Если мы чего-то не видим, то этого просто нет", - добавляет она.

Сара - яхтсмен, она живет на борту своей лодки и собирается отправиться в кругосветное путешествие с абсолютно научной целью.

Она и ее муж Конор хотят организовать своего рода исследовательский флот из единомышленников-моряков. Их цель - решить одну из самых больших проблем: загрязнение вод мирового океана.

Их проект, как и их 12-метровое судно, называется Given Time.

Идея заключается в создании сообщества моряков, которые могут собирать данные и проводить простые эксперименты, взаимодействуя с учеными.

Часть этой информации - температура воды, содержание соли и мутность - могут быть использованы для проверки правильности океанографических моделей и спутниковых наблюдений. Другие данные, как например образцы тканей рыб, могут помочь определить состояние здоровья животных и качество воды, в которой они обитают.

Научный проект Сары и Конора будет иметь свой сайт и приложение.

"Пилотные суда" привлекаются к испытанию базовой программы исследования. Идея заключается в том, чтобы они потом делились опытом с другими моряками.

Копірайт зображення sailinggiventime.com Image caption Сара и Конор намерены помогать ученым в исследовании мирового океана

"На данный момент есть около 4000 лодок, на которых можно жить в течение длительного периода времени и которые курсируют по всему миру", - говорит Конор.

"Это отдельные люди, семьи, группы друзей, они сделали мировой океан своим домом, и хотят заботиться о нем. Эти лодки все чаще плывут в те места, куда профессиональные исследовательские суда часто не могут добраться, поэтому мы является фантастическим вспомогательным ресурсом", - объясняет он.

Given Time получает задание от научных консультантов, таких как доктор Стив Симпсон из Эксетерского университета.

Он предполагает, что ученые также будут участвовать в проекте и смогут использовать возможности сообщества владельцев шхун для проведения исследований в своих отраслях.

Кпримеру, ученые смогут протестировать новое устройство и получить информацию о его работе.

Сообщество яхтсменов может помочь им сделать это быстро и дешево.

"Для нас длительная доставка - самый дорогостоящий фактор, и это ограничивает нашу работу, - объясняет Симпсон. - И все же, чтобы понять океан, нам действительно нужно более масштабное территориальное покрытие для сбора данных, которое проводилось бы на протяжении длительного периода времени".

"Таким образом, возможность работать с людьми, для которых океан является домом, чтобы собирать эти глобальные данные, которые будут накапливаться из года в год - очень интересная перспектива", - добавляет он.

Копірайт зображення sailinggiventime.com Image caption Проект Given Time собирает команду единомышленников

Симпсон хочет использовать лодки из сообщества для исследования акустики океана.

Его интересует сбор данных о подводных звуках для анализа среды обитания живых организмов в мировом океане, и как влияют на окружающую среду шумы, возникающие вследствие человеческой деятельности.

Яхты ходят бесшумно, и это упрощает запись и интерпретацию звукового ландшафта с помощью гидрофонов.

"Одна из реальных ценностей длительного сбора данных, которые могут осуществлять эти яхты - это то, что мы увидим реальные истории успеха", - говорит Симпсон.

"Пример: сокращению объемов мусора на 40% способствовало введение обязательной платы размером 5 пенсов за пластиковые пакеты. И вы знаете об этом только потому, что люди собирают эту информацию. Это помогает укрепить политику охраны окружающей среды", - объясняет он.

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