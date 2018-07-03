Женщины в армии: как это делают финны?

Копірайт зображення Finnish Defence Forces Image caption Женщины как Саара Пийтулайнен (слева) и Алексиану Гайдиат (справа) составляют небольшой процент финских призывников

"Я давно решила, что хочу служить в армии, - говорит Саара Пийтулайнен, 22-летняя военнослужащая. - Мой отец был миротворцем, и это то, чем я сама хочу заниматься".

Она попала туда, куда нужно. В гарнизоне Хуовинринне в муниципалитете Сякюля на западе Финляндии финские миротворцы тренируются перед отправкой в кризисный регион. Сейчас она проходит инструктаж для унтер-офицеров.

Финские женщины начали служить в армии незадолго до рождения Саар, а в этом году присутствовать в армии изъявило желание рекордное количество женщин - 1,5 тысячи. Через несколько дней Саара получит звание капрала.

В то же время в этом году впервые с 1995 года, когда женщинам разрешили служить в армии, в финском правительстве заговорили о временном запрете брать на службу женщин, чтобы сократить расходы.

"Нам нужно где-то взять средства", - заявил министр обороны Юсси Ниинистьо. Через несколько дней после напряженных обсуждений министр отверг эту идею, заявив, что сам не был ее сторонником.

Должны ли женщины служить?

Этот вопрос пролил свет социальные роли и различия мужчины и женщины в этой стране. В Финляндии мужчины с 18 лет должны пройти одногодичную военную или альтернативную гражданскую службу, тогда как женщины могут делать это по своему желанию.

Многие начали задаваться вопросом, стоит ли женщинам добровольно служить в армии и правильная ли это модель для армии.

"Один из главных факторов в пользу женщин в вооруженных силах - их мотивированность, - говорит 21-летняя Алексиану Гаудиат. - Думаю, женщины-лидеры в армии - очень эффективны".

Алексиану - сослуживица Саар. Обе они выступают против идеи министра лишить женщин возможности служить в армии.

"Я думала об офицерской подготовке с начала службы", - говорит Алексиану.

В гражданской жизни обе женщины были шеф-поварами в ресторанах. И служба в армии, и работа в ресторане требуют дисциплины и умения работать под давлением.

"В ресторанном мире существует жесткая иерархия, поэтому я догадывалась, как это - служить в армии", - говорит Саара.

Пять фактов о женщинах в финском армии:

Впервые финкам разрешили служить в 1995 году

В том же году 795 женщин изъявили желание пройти добровольную военную службу - отобрали только 25 из них

В этом году количество заявок побило рекорд - 1500. Большую часть женщин приняли

В среднем женщины составляют 2,5% финских новобранцев

От 60% до 70% женщин в армии проходят офицерскую подготовку

Изменило ли Финляндию движение #MeToo?

Как и в других странах мира, движение #MeToo изобличило скрытую проблему сексуальных домогательств в финском обществе.

По данным опроса министерства здравоохранения, более половины женщин в возрасте до 35 лет подвергались той или иной форме сексуальных домогательств.

В финском армии эта цифра вдвое меньше, хотя половина женщин-военнослужащих сообщали о фактах дискриминации, о чем свидетельствует опрос Союза призывников Финляндии.

В то же время эти оба опроса проводились еще до того, как движение #MeToo приобрело мировой размах. В Финляндии оно имело довольно видимый эффект.

"Я нервничала до того, как поступить на службу в армию, потому что много читала в интернете об отношении к женщинам в вооруженных силах, - признается Алексиану. - Но мое мнение радикально изменилось, когда я сюда пришла. Я как женщина не испытывала никакой дискриминации".

"Иногда мы проходим строевую подготовку на длинные дистанции с большими рюкзаками за спинами. Мужчины всегда помогают. Конечно, ложиться и плакать в снегу тоже не следует", - говорит женщина.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Совместные манёвры финской армии и ВС НАТО в Швеции, 2017 год

Какой может быть женская служба в армии?

Саара Пийтулайнен верит, что именно ее добровольный статус подчеркивает разрыв между полами в армии. После обнародования своего отчета Союз призывников призвал распространить всеобщий обязательный призыв на срочную службу в Финляндии не только на мужчин, но и на женщин.

Там считают, что это не только увеличит количество женщин в армии, но и постепенно изменит отношение финского общества к вооруженным силам.

Другое предложение поступило от экс-министра обороны страны Элизабет Рен. Она предлагает ввести общую гражданскую службу и для мужчин, и для женщин.

Ее предложение заключается в следующем - определенное количество людей будет служить в армии, другие - будут проходить гражданскую службу в различных местах Финляндии. Третьи вообще могут не служить. Однако первые две группы будут поощрять тем, что им на протяжении нескольких лет после службы не придется платить налоги.

"Подготовить к войне"

Что бы ни ждало финские вооруженные силы в будущем, очевидно, что министр обороны запустил обсуждение этого вопроса в обществе. Однако в отличие от соседней Швеции, Финляндия не является членом НАТО, входит лишь в число партнеров альянса.

Ниинисте убежден, что возможности прохождения добровольной военной службы быть не должно. По его мнению, это поставит под угрозу то количество призывников, которая нужна армии.

"У нас должна быть общая военная служба, чтобы мы могли подготовить к войне 280 тысяч человек", - заявил он, выступая на финском телевидении.

Министр хочет, чтобы финские политические партии договорились о будущем вооруженных сил и их финансировании в преддверии всеобщих выборов, запланированных на следующий год.

Однако военнослужащие из Хуовинриннского гарнизона считают, что не всем женщинам место в армии.

"Необходимо обладать определенной устойчивостью, чтобы справляться, например, с марш-броском на лыжах в 20 км, когда тебе вообще этого не хочется", - говорит Алексиану. Она предпочитает, чтобы действующий порядок не менялся вообще.

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