Как вернуть деньги за испорченный отпуск? Вопросы и ответы

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сотни украинских туристов застряли в аэропортах европейских курортных городов

С прошлых выходных сотни украинцев оказались заблокированными в аэропортах многих стран мира из-за проблем с авиарейсами, туроператорами и перевозчиками. Некоторым пришлось ждать обратного рейса домой из отпуска - вместе с маленькими детьми - по несколько суток.

Многие обвинили в "туристическом коллапсе" недобросовестных туроператоров и авиаперевозчиков.

Эксперты советуют заранее проверять компании, у которых вы покупаете туристические услуги. Но что делать, если вы все же попали в подобную ситуацию? Обращаться за помощью к консулу? Вызвать полицию? Подавать иск в суд?

BBC News Украина спросила у юриста, старшего партнера фирмы "Ильяшев и Партнеры" Романа Марченко, как украинцы могут защитить свои права, если их обманули недобросовестные туроператоры или авиаперевозчики.

BBC News Украина: На какое законодательство следует опираться?

Роман Марченко: Права граждан, попавших в подобную ситуацию, защищены положениями Конвенции для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок (Варшавская конвенция), Воздушного кодекса Украины, Гражданского кодекса Украины, Закона Украины "О защите прав потребителей" и других.

BBC News Украина: Кто несет ответственность - перевозчик или туроператор?

Р.М.: Необходимо четко понимать, с кем был заключен договор:

с компанией-авиаперевозчиком (приобретенный билет)

или туристическим агентством (приобретенный тур).

Ведь в случае задержки/отмены рейса или потери багажа международное и национальное законодательство предусматривает четкую ответственность для перевозчика.

Более того, существует устоявшаяся практика привлечения к ответственности авиаперевозчиков.

BBC News Украина: А если тур покупали у туроператора - что делать?

Р.М.: Если гражданин приобрел туристическую путевку, в которую входит услуга авиаперевозки к месту отдыха, всю ответственность несет туроператор, и исключительно на условиях договора, который был заключен между гражданином и туристическим агентством.

BBC News Украина: На что следует обратить внимание в договоре с туроператором?

Р.М.: К сожалению, довольно часто туроператоры в договоре предусматривают условия, которые практически освобождают их от ответственности за задержку или отмену авиарейса.

Если учесть, что некоторые украинцы стремятся сэкономить собственное время на чтении условий договора, то неудивительно, что привлечь туроператора к ответственности за испорченный отпуск достаточно сложно, а сами турагентства не желают признавать собственную вину и добровольно выплачивать компенсации.

BBC News Украина: Тогда нужно идти в суд? Какого возмещения могут требовать обманутые?

Р.М.: Пострадавшие граждане могут подать судебный иск к туроператору с требованием компенсации дополнительных расходов и взыскания морального ущерба, но необходимо понимать, что гражданин должен тщательно обосновать требования, в том числе представить все чеки, подтверждающие дополнительные расходы из-за задержки/отмены рейса.

К тому же на практике размер морального ущерба обычно не превышает сумму материального.

BBC News Украина: Как долго это может длиться? И стоит ли оно того?

Р.М.: Процесс может длиться более года, а расходы истца могут даже превышать сумму иска. Именно поэтому большинство украинцев отказываются от судебной тяжбы с туроператорами, чем последние и пользуются.

BBC News Украина: К кому обманутым обращаться в первую очередь?

Р.М.: В случае задержки/отмены авиарейса, пассажиру необходимо обратиться к представителю перевозчика или туристического агентства. Действенным способом защиты своих прав является визит в офис туроператора при условии, что это произошло в Украине. Иногда пассажиры даже блокируют работу аэропорта, чтобы привлечь внимание к проблеме.

BBC News Украина: А если это произошло за границей?

Р.М.: Если нештатная ситуация возникла за рубежом, украинцам следует также обратиться за помощью к консулу, который должен вмешиваться в целях защиты прав обманутых граждан.

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