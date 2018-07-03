Мужчина, создавший фирму стоимостью $2 млрд у себя на кухне

Копірайт зображення Halo Top Image caption Вулвертон начал свой бизнес в 32 года

В рамках проекта The Boss ВВС пообщалась с Джастином Вулвертоном, основателем и руководителем бренда мороженого Halo Top.

Еще несколько лет назад Джастин Вулвертон умолял американские супермаркеты найти место для его низкокалорийного мороженого в их холодильниках.

Продажи его мороженого с низким содержанием жиров и сахара под названием Halo Top шли не слишком хорошо, и магазины постоянно угрожали прекратить их сотрудничество.

"Мы висели на волоске, - говорит 38-летний предприниматель, который начал свой бизнес в 2012 году. - Мы говорили им: "Оставьте (наше мороженое. - Ред.), ситуация изменится".

Однако даже в своих самых смелых мечтах Вулвертон не мог предвидеть, насколько кардинальными будут эти изменения. Через шесть лет после запуска его бренд мороженого сейчас является самым продаваемым в США.

Этот лос-анджелесский стартап имел очень немного денег на маркетинг и пытался увеличить объемы продаж, настойчиво работая над продвижением в социальных сетях.

Копірайт зображення Halo Top Image caption Это мороженое очень популярно, но имеет и много критиков

И вот в 2016 году журналист журнала GQ написал очень остроумную статью о том, как он в течение 10 дней ел только мороженое Halo Top.

Эта история стала безумно популярной, и продажи Halo Top стремительно выросли.

В 2016 году компания сообщила о продаже 28,8 млн единиц мороженого с доходом в размере 132,4 млн долларов, и таким образом стала самым продаваемым брендом мороженого в США, потеснив таких признанных лидеров отрасли как Ben & Jerry и Häagen-Dazs.

Неплохо для небольшого независимого бизнеса, который не имел внешних инвесторов, кроме семьи и друзей Вулвертона и его соучредителя Дага Баутона.

И все же, несмотря на успех бренда, некоторые критики сомневаются в заявленной пользе этого мороженого. В то же время другие ставят вопрос о том, можно ли этот продукт вообще называть мороженым.

Копірайт зображення Ben & Jerry's Image caption Комапния Ben & Jerry's также выпустила низкокалорийное мороженое

Перед тем, как основать Halo Top, Вулвертон работал в Лос-Анджелесе как корпоративный юрист, однако разочаровался в этой работе.

Идея делать мороженое возникла из-за ограничений в рационе, которые ему приходилось соблюдать, чтобы регулировать уровень сахара в крови.

Вместо сахарных сладостей он ел греческий йогурт с фруктами, подслащенный стевией.

После покупки за 20 долларов устройства для приготовления мороженого, он положил в него эту смесь, чтобы увидеть, что получится в итоге. "Это было очень вкусно, и я подумал: "Черт побери, если это нравится мне, то почему не должно понравиться другим?".

Тогда Вулвертон начал экспериментировать с ингредиентами, в том числе заменяя йогурт молоком, чтобы смесь в замороженном виде была более похожей на мороженое, и таким образом иметь возможность производить его в промышленных масштабах.

"Сначала был целый год неудач", - признается он.

Копірайт зображення Oppo Image caption Британский бренд Oppo также предлагает низкокалорийное мороженое

С другом Дагом Баутоном, также бывшим юристом, они запустили бизнес, заняв деньги у семьи и друзей, а также взяв заем в размере 150 тыс. фунтов по кредитной карте.

Вулвертон говорит, что благодаря отсутствию прямых инвесторов они с Баутоном получили больше свободы. "Нам никто не говорит, что мы должны делать", - говорит он.

Для продвижения бренда в социальных сетях на первых порах Вулвертон предложил новую идею. Он нанял местных студентов, чтобы рассылать купоны Halo Top людям с большим количеством подписчиков в YouTube и Instagram, которые рассказывали о здоровье и фитнесе.

"Это была действительно большая маркетинговая стратегия, - объясняет он. - Мы думали, что если они будут покупать у нас - прекрасно, а если нет - мы все равно будем в поле их зрения".

Алекс Бекетт, директор по мировым исследований в области продуктов питания и напитков в исследовательской группе Mintel, отмечает, что активное использование соцсетей для продвижения Halo Top является ключевым элементом их успеха.

"Это способствовало его восприятию как модной, смелой альтернативы мировым брендам мороженого с большими рекламными бюджетами", - считает Бекетт.

И тогда появилась статья GQ.

"Конечно, мы бы не стали такое (диету Halo Top, - Ред.) рекомендовать, но статья была очень забавная, - говорит Вулвертон. - Она и стала причиной популярности нашего бренда".

После того, как статья стала безумно популярной, продажи Halo Top выросли настолько стремительно, что предпринимателям пришлось приложить немало усилий, чтобы удовлетворить спрос.

"(Супермаркеты. - Ред.) также не знали, что с этим делать, - говорит Вулвертон. - Впервые люди покупали по три, четыре или пять пинт мороженого за раз. Оно стало первым мороженым, которое люди могли есть каждый день" .

Но действительно стоит есть Halo Top ежедневно?

Мороженое содержит два подсластителя - еритритол и стевию - вместо большей части сахара. Хотя эти продукты широко используются в пищевой промышленности и обычно считаются безопасными, все же есть и скептики, которые говорят, что они могут иметь побочные эффекты, в частности усиление синдрома раздраженного кишечника.

Другие критики утверждают, что Halo Top и другие бренды низкокалорийного мороженого на самом деле могут быть причиной того, что люди набирают вес. И некоторые также задают вопрос, можно ли Halo Top вообще называть мороженым, ведь оно содержит очень мало молочных жиров.

Копірайт зображення Halo Top Image caption Сейчас Вулвертон сосредоточился на расширении своего бизнеса в мире

Вулвертон отмечает, что успех бренда "является признанием того, насколько потребители на самом деле умнее, чем думают многие компании".

Успех Halo Top также привел к запуску многих других брендов мороженого с меньшей калорийностью. Среди них - Breiler Delight от Unilever, ассортимент "Moo-phoria" Ben & Jerry, а также стартап Oppo в Великобритании.

Вулвертон получил множество предложений по покупке его бизнеса, в частности предложение от Unilever на сумму 2 млрд долларов. Он отверг их все, и вместо этого сосредоточился на расширении своего бизнеса в мире.

В прошлом году компания вышла на рынок Великобритании, а также экспортирует продукцию в другие страны, в частности в Австралию и Сингапур. В США также открыли салоны мороженого Halo Top под названием Scoop Shops.

Вулвертон уверен, что в течение пяти лет Halo Top будет одним из крупнейших брендов мороженого во всем мире.

"Мы будем так же известны, как Ben & Jerry", - считает он.

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