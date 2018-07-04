Ученые назвали упражнения, которые спасут от многих болезней в старости
Слишком многие люди ленятся делать физические упражнения на укрепление мышц и костей, заявил Департамент общественного здравоохранения Англии.
В департаменте говорят, что хотя призыв к более частым аэробным упражнениям для поддержания здоровья сердца и легких - например, бегу - дает свои результаты, люди все еще плохо знают, как им следить за общим состоянием и силой своего тела.
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Поэтому они дают советы, с помощью каких упражнений люди могут гарантировать себе лучшее самочувствие в старости.
Сила и баланс
Мы все должны делать силовые упражнения минимум раз в неделю.
Департамент общественного здравоохранения советует заниматься:
- играми с мячом (футбол, волейбол, баскетбол и т.д.);
- ракеточными видами спорта (теннис, бадминтон и др.)
- танцами;
- скандинавской ходьбой (техника ходьбы, в которой используют специальные палки, которые тренируют верхнюю часть тела);
- силовые упражнения на сопротивление (с использованием специального оборудования, которое нужно толкать или тянуть во время тренировки).
Йога, восточные боевые искусства (вроде тайцзицюань) и велоспорт также укрепляют кости и мышцы и тренируют баланс тела.
По данным исследователей, только каждый третий мужчина и каждая четвертая женщина выполняют достаточное количество каких-либо из этих упражнений.
Укрепление мышц и костей может улучшить самочувствие и физическое состояние в любом возрасте и уменьшить риски преждевременной смерти.
Такие упражнения также могут помочь поддерживать здоровье в сложные периоды, например во время беременности, менопаузы, появления или диагностики заболевания или в период выздоровления.
В каком возрасте начинать?
Эксперты советуют начинать работать над прочностью костей и мышечной массой в юности - до 30 лет.
Пожилым людям советуют делать упражнения для поддержания того, что они, как надеются ученые, уже наработали, и для замедления естественных признаков старения.
Особенно осторожными должны быть те, кто имеет повышенные риски переломов костей, например, больные остеопорозом. Им не следует заниматься, например, теннисом, а перед выбором вида спорта лучше проконсультироваться с врачом.
"Быть активным - это не только заставлять сердце биться чаще, хоть это и хороший способ начать. Упражнения на силу и баланс работают в сочетании с кардиотренировками, например ходьбой, и несут много пользы здоровью на всю жизнь. Никогда не поздно начать", - говорит представитель Департамента общественного здравоохранения Англии доктор Зои Уильямс.
Поэтому для лучшего здоровья британские врачи советуют взрослым выполнять:
- по меньшей мере 150 минут умеренных аэробных тренировок в неделю (например, ходьбы).
- силовые упражнения на тренировку основных групп мышц минимум дважды в неделю.