Дети-трансгендеры: остановить половое созревание, чтобы выиграть время

Копірайт зображення ВВС Image caption "Джессика" готовится перейти в средние классы

По состоянию на сегодняшний день более 300 детей-трансгендеров в Великобритании ежегодно начинают курс приема препаратов, которые блокируют половое созревание. Журналисты программы Виктории Дербишир на ВВС некоторое время наблюдали за этими процессами.

За одним ребёнком-трансгендером мы вели наблюдение четыре года. Недавно ему назначили курс лекарственных препаратов. Это дает детям время на раздумье, чтобы решить, кем они хотят быть: мужчиной или женщиной.

"Я рада, что мне делают [эти инъекции], потому что теперь на моем лице не будут расти волосы. Я не хочу, чтобы меня росла борода - я девочка", - заявляет 11-летняя Джессика.

Мы наблюдаем за Джессикой и ее подругой Лили с тех пор, как дети решили, что дома и в начальных классах хотят быть девочками.

В сентябре Джессика должна перейти в средние классы, и теперь ей раз в месяц делают инъекции препарата, блокирующего половое созревание.

"Если кто-то спросит, трансгендер ли я, я отвечу. На весь мир кричать не буду, а спокойно объясню", - рассказывает она.

"Это очень грубо, если честно, - когда люди говорят, что это возрастное, что я должна перерасти. На самом деле они ничего не понимают".

Вопросами изменения пола среди несовершеннолетних в Великобритании занимается только "Тависток и Портман", медицинский доверительный фонд при Национальной системе здравоохранения, имеющий клиники в Лондоне и Лидсе.

Количество несовершеннолетних, посетивших клиники в прошлом году, выросло на 25%, до 2 519. Это около 50 пациентов в неделю.

Врачи не могут объяснить причины подобного роста. Но теперь общество относится к трансгендерным людям с большим пониманием. Также появилось больше информации о вариантах лечения.

Примерно 300 детей в год теперь направляют в специализированную клинику, где им назначают терапию препаратами, блокирующими выработку гормонов. Такое лечение врачи NHS могут назначить только после того, как у пациента начнется период полового созревания.

Эти инъекции останавливают выработку половых гормонов. Таким образом приостанавливается рост грудных желез, огрубение голоса, а также рост волос на теле. Физические процессы обратимы, хотя у врачей и нет данных о влиянии такого лечения на психику вследствие продолжительного применения.

Эта терапия, которая с 2011 года стала доступной для детей младше 16 лет, предназначена для задержки полового созревания. Благодаря этому дети будут иметь больше времени, чтобы решить, кем они хотят быть - мужчиной или женщиной.

Мать и отчим Джессики сообщили, что "вздохнули с облегчением", потому что дочка была очень обеспокоена тем, что у нее на лице вырастут волосы.

"Не знаю, радоваться мне или грустить", - сказала ее мама Элла.

"Я понимаю, что все процессы обратимы. Но для меня это лишь окончательное подтверждение того, что это конец [моего сына] Джеймса".

"Самое важное - чтобы наш ребенок был счастлив. Поэтому нельзя заставлять его быть тем, кем он не хочет быть. Мы просто хотим, чтобы она была счастлива, вот и все".

Копірайт зображення ВВС Image caption Лили уже думает о средней школе

Лили: "Настоящая" женщина

10-летняя Лили должна пойти в последний класс начальной школы. Ее решение быть девочкой в школе не вызвало бурной реакции, и этот переход прошел настолько плавно, насколько ее родители могли надеяться.

По словам ее мамы Джен, пока их задача - помочь дочери найти общий язык со сверстниками в школе и спокойно реагировать на обидные слова одноклассника, который сказал, что она никогда не будет "настоящей" женщиной.

"Чтобы защитить свое дитя, как мать я должна сделать все от меня зависящее. Беседовать с ней, чтобы она знала, как отвечать на эти комментарии. А еще я должна поговорить с родителями этого одноклассника, чтобы они помогли своему ребенку понять, что происходит" , - объясняет она.

"Я не хотела, чтобы этого ребенка ругали. Здесь скорее родители должны объяснять ситуацию, потому что то, что он сказал, неправильно. Она может развиваться как женщина и стать настоящей леди, если захочет".

Сама Лили говорит, что друзья заступились за нее, но она чувствует себя "плохо, расстраивается", когда слышит такое.

Обе девочки недавно провели уикенд в лагере для детей-трансгендеров и их родителей, организатором которого являестя благотворительная организация Mermaids.

В лагере собрались около 30 детей в возрасте от шести до 19 лет. Они много общались и посещали занятия, где обсуждали важные для них вопросы - запугивание, самоуважение, как сообщать о преступлениях, совершенных на почве ненависти.

Место расположения лагеря организация держит в секрете. За минувшие полгода ее основатель Сюзи Грин 17 раз писала заявление в полицию об угрозах в интернете. А в течение последнего года было возбуждено восемь расследований по подозрению в совершении преступления на почве ненависти.

"Нас обзывали педофилами, обвиняли в том, что мы издеваемся над детьми, - рассказала она. - Сделали даже макет фургона с щенками и конфетами, нарисованными на борту, и надписью о том, что люди из Mermaids прочесывают начальные школы, отлавливают детей и делают из них трансгендеров. Это полный бред".

По данным исследования, проведенного благотворительной организацией Stonewall, более половины молодых трансгендеров заявляют, что в прошлом году стали жертвами преступлений на почве ненависти.

Касс: "Мы - люди"

13-летний Касс получил анонимное смс-сообщение: кто-то угрожал рассказать всем, что он "вовсе не парень", если на следующий день "увидит его живым" в школе.

"Некоторые люди просто не понимают, и это нормально - у каждого своя точка зрения", - говорит он.

"Я не пытаюсь заставить всех изменить взгляды. Но думаю, всем просто нужно понять, что мы - люди. Нам некомфортно в собственных телах, но это вовсе не причина травить нас".

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