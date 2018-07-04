Путь в темноту: как украинцы спасали детей из пещеры в Таиланде

Копірайт зображення ВСЕВОЛОД КОРОБОВ Image caption Группа инструкторов по кейв-дайвингу из Пхукета и Бангкока помогала тайским морским котикам. Слева направо: таиландец Пор Порасу Камарадат, бельгиец Бен Рейменантс, Всеволод Коробов и Максим Полежака

Дайвер из Украины Всеволод Коробов участвовал в спасательной операции в Таиланде, где 12 детей и их тренер оказались в затопленной пещере. Они провели там девять дней, пока к ним не добрались спасатели.

Коробов, который работает инструктором по дайвингу в тайском городе Пхукет, прошел сложный трёхкилометровый участок в затопленной пещере и рассказал об этом ВВС News Украина.

"Увидели, что мы можем быть полезны"

"Группа инструкторов, в частности, два человека из Украины - я и мой друг Максим прилетели в минувшую пятницу в качестве волонтеров. Нашей задачей было научить тайских морских котиков нырять в таких сложных пещерах, поскольку выяснилось, что у них нет опыта такого погружения. Мы помогали им в этом. Увидев, что мы можем быть полезны, тайские военные включили нас в команду поддержки.

Мы проходили сложный трёхкилометровый участок в затопленной пещере, помогали нести оборудование, прокладывали веревки для дайверов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Родственники детей не сдерживали эмоций, когда узнали, что их нашли. Осталось решить, как извлечь детей из пещеры

Пять километров - путь к детям

В этой пещере работать очень сложно. Непосредственно дайвинг начинается в трех километрах от входа. Там есть часть, где можно нырять - это место с экстремальными условиями даже для очень подготовленных кейв-дайверов (пещерных дайверов). Там очень плохая видимость, вы не можете иногда даже видеть показания приборов, вплотную поднеся их к лицу. Можно запутаться или застрять - очень много узких проходов.

Кроме того, сложность заключается в том, что от последней сухой комнаты до места, где находятся дети, - 2 километра 300 метров. Приходится плыть против течения, и только возвращаться по течению.

Спасателям нужно пройти большую дистанцию ​​и пронести тяжелое дайверское оборудование. Первый участок к затопленному месту - это три километра. Сначала 500 метров двигаешься, поднимаясь по скользким ступенькам, потом спускаешься с тяжелым оборудованием, потом плывешь 30-40 метров против очень сильного течения в подводном тоннеле. В нем нельзя грести, используя ласты, приходится подтягиваться на руках с помощью проложенных морскими котиками веревок, которые успели их проложить, пока пещеру полностью не затопило.

Периодически по щиколотку или по колено на этом пути проваливаешься в глину или песок. В воде ты находишься иногда по колено, иногда по шею, так и двигаешься к следующему сухому участку, по которому тянешь баллоны или другой груз. Затем ныряешь в следующий проход, где уже нет такого сильного течения, там немного легче двигаться.

Копірайт зображення ВСЕВОЛОД КОРОБОВ Image caption Чтобы добраться до местонахождения детей, спасателям нужно преодолеть огромную дистанцию с тяжелым оборудованием

И самый сложный участок - последний километр, когда тебе нужно затянуть весь груз на гору - очень скользкую, среди сталактитов и сталагмитов. Это по сути мокрый глиняный склон, на который нужно выбраться и не упасть. Иначе пролетишь 15-20 метров и упадешь на камни.

После подъема на гору нужно аккуратно между трещинами пройти и спуститься в узкое место, втиснуть туда себя самого, баллоны, проплыть еще один проход при нулевой видимости. И только потом оказываешься в камере, "сухой комнате", от которой идти еще 2 с копейками километров к детям .... Это маршрут, который под силу преодолеть тольку людям с подготовкой.

Копірайт зображення ВСЕВОЛОД КОРОБОВ

Копірайт зображення ВСЕВОЛОД КОРОБОВ Image caption Максим Полежака и Бен Рейменантс отправляются прокладывать 400 метров веревки для дайверов в затопленной пещере

После того, как британские дайверы вчера нашли детей, ночью к ним отправились двое армейских медиков, привезли продукты, доставили медикаменты, один из морских котиков остался с ними. Нужно отдать должное тренеру, который их организовал, сплотил в коллектив и помог выжить. Потому что находиться девять дней в таких условиях, без еды ... У них конечно было немного еды с собой, была вода, но совсем немного.

Почему дети оказались в пещере?

Изначальной целью детей был teambuilding, нужно было дойти до места под названием "пляж Паттайя", написать на стене свои имена и вернуться обратно. Это около 5,5 км, и для этого достаточно трех часов в одну и другую сторону. Но начался настолько сильный дождь, что детям отрезало путь к выходу.

Они поднялись в то место, которое не затапливается, чтобы переждать дождь или дождаться помощи. Хорошо, что в этой пещере достаточно тепло - температура около 23-24 градусов. Но в целом условия непростые для выживания.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дети и их тренер, которые провели в пещере девять дней

Как будут спасать детей?

Тайцы работают в нескольких направлениях, чтобы спасти детей.

Обсуждается вариант научить их нырять. Еще несколько дней назад это было невозможно, потому что было очень сильное течение, видимость вообще нулевая была. К счастью, сейчас течение идет из пещеры. Чтобы доплыть до детей, ребятам нужно более 3 часов, а чтобы приплыть обратно - 50 минут.

Если сейчас не усилятся дожди, туда отправят инструкторов, которые будут обучать ребят. Они могут покинуть пещеру с маской для ныряния и регулятором. Выводить их смогут по одному - один ребенок плюс спасатель, или один ребенок плюс два спасателя.

Учитывая то, что дети находятся в на удивление хорошей форме, как физической, так и психической, два дня уйдет на восстановление сил. За это же время их могут научить базовым навыкам ныряния. Если они будут плыть, спасатели сделают все сами, детям нужно будет только дышать. Если погода не ухудшится, детей могут вывести таким образом.

Копірайт зображення Getty Images Image caption На гору высаживают рейнджеров, которые пытаются найти альтернативный путь в пещеру или место, где можно ее пробурить

Бурить гору

Тайцы также пытаются пробурить альтернативные ходы в сухую комнату, где находятся дети. На гору высаживают рейнджеров и спасателей, они обследуют каждую щель.

Туда также с помощью вертолетов доставили бульдозеры, расчистили площадку, завезли буровые установки. Однако бурить не очень получается, потому что вглубь пещеры известняк заменяется гранитом.

Чтобы обеспечить детей продуктами, спасатели сверху по течению через все доступные трещины, подводные реки забрасывают плавучие пакеты, в которых находятся энергетические гели, глюкоза, различные пищевые продукты.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Из пещеры продолжают выкачивать воду

Осушают источники и откачивают воду

Параллельно тайцы откачивают воду рукавами диаметром в 15-30 сантиметров. Сначала откачивали по 5 кубов в минуту, сейчас 40 кубов в минуту. Понимая, что этого недостаточно, спасатели начали осушать источники и озера внизу, чтобы воде из пещеры было куда бежать. Возле пещеры находится огромное количество техники, которая постоянно работает.

Благодаря тому, что последние три дня не было дождей, удалось добраться до детей. Уровень воды упал, стало проще двигаться. И если в первые дни вода прибывала по 30 см в час, то, когда мы там были, вода упала на 1,5 метра.

Что будет, если это не сработает

Худший вариант - из-за сильных дождей дети вынуждены будут оставаться там несколько месяцев. Сегодня утром начался дождь, и если их максимально быстро оттуда не вывести, то придется на ближайшие 4-5 месяцев забыть о варианте эвакуации водным путем.

В таком случае в пещеру отправят морских котиков-медиков, которые постоянно будут находиться с детьми. Спасатели будут дальше бурить гору и пытаться найти альтернативный выход. Тайцы боятся использовать микровзрывы, поскольку порода может обвалиться.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сегодня утром в районе пещеры начался дождь, и поэтому есть угроза того, что детям придется оставаться в пещере следующие 4-5 месяцев

Спасатели со всего мира

Сначала тайские морские котики пытались спасать детей максимально своими силами, чтобы избежать потерь среди гражданских, но потом обратились за помощью ко всему миру. Поэтому сейчас в операции участвуют полицейские дайверы из Австралии, которые помогают забрасывать оборудование вовнутрь, из американской военной базы на Окинаве, китайские спасатели, которые помогли с баллонами, израильские специалисты, которые наладили подводную связь.

Всего около трех тысяч человек, идет постоянная ротация. К сожалению, очень мало людей, которые могут в этой пещере двигаться, и поэтому наша помощь была нужна.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Территория вокруг пещеры Тхам Луанг сейчас напоминает огромный улей, где работы не прекращаются ни на минуту

Копірайт зображення ВСЕВОЛОД КОРОБОВ Image caption Дайверская солидарность - тайский дайвер Руенгрит Чангкванйен (третий слева сверху) убедил военных привлечь к операции как можно больше иностранных дайверов, и это положительно повлияло на результат

Я верю, что тайцы справятся с этой сложной задачей. Вся нация сплотилась, и люди помогают всем необходимым. В распоряжении спасателей резиновые сапоги, каски, батарейки, фонари, одежда, дождевики, гидрокостюмы, огромное количество продуктов.

Если в первые дни местность вокруг горы напоминала поле, где можно было провалиться чуть ли не по колено в грязь, но за 2-3 дня все засыпали гравием.

Эта местность напоминает большой восточный базар, а люди - цепочка муравьев. Постоянно передают продукты питания, баллоны, снаряжение.

24 часа в сутки функционирует огромный лагерь. Я никогда не видел подобных спасательных операций. Не знаю, сколько миллиардов батов потратил Таиланд на эту операцию, но эти усилия поражают".

Записали Георгий Эрман, Олег Карпьяк, Оксана Тороп

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