Почему гибнут украинские пчелы?

Копірайт зображення AFP Image caption Среди причин мора пчел - использование пестицидов, поражение клещами и вирусными инфекциями

Пчелы умеют плакать - они понимают, когда их семья умирает, рассказывают пчеловоды. При этом матка погибает последней: она держится до тех пор, пока жива хотя бы часть ее пчелиной семьи.

Сейчас много пасечников по всей Украине наблюдают, как в разгар медоносного сезона гибнут их пчелосемьи. И земля под их ульями покрывается тельцами мертвых насекомых.

BBC News Украина исследовала причины пчелиного мора.

"Вы слышали, как плачут пчелы? Вот этот звук - это гул тревоги. Они обречены", - говорит Александр Карауш, пасечник из села Червоное в Долинском районе Кировоградской области. Действительно, вместо энергичного пчелиного жужжания слышим слабый жалостливый гул.

"Они знают, что погибнут", - добавляет пчеловод. Он занимается этим делом 33 года, но такое видит впервые.

Image caption Александр Карауш считает, что причиной массовой смерти пчел являются пестициды

На его пасеке из 250 ульев пострадали около половины пчелиных семей. Пик мора пришелся на конец мая. Похожая ситуация наблюдается и на многих других пасеках в этом районе, а также в соседнем Криворожском. Там пострадали, по данным прокуратуры, 1500 пчелосемей. Однако реальная цифра, как утверждают пасечники, раза в четыре выше.

По оценкам Союза пасечников Украины, в мае-июне в Украине погибли от 20 до 40 тысяч пчелосемей, тогда как в прошлом году за весенне-летний сезон пчеловоды по всей стране потеряли в десятки раз меньше - около тысячи семей.

По самым скромным подсчетам, украинская экономика потеряла из-за этого 50 млн грн. Точных данных нет ни у кого, в частности потому, что многие пчеловоды не обращаются в официальные структуры после мора на своих пасеках.

"Легче назвать область, где пчелы массово не погибали, чем где это происходило и происходит. Не было таких случаев в Закарпатье, там горы, а следовательно, нет такого товарного производства, сплошных сельскохозяйственных площадей", - отмечает Владимир Стретович, глава Союза пасечников Украины.

Украина в печальном тренде

В последние десятилетия в мире наблюдается "синдром разрушения пчелиных колоний (семей)". И Украина стала еще одним местом на карте, где он прогрессирует.

Ученые и практики сходятся в том, что причиной тому могут быть высокотоксичные пестициды (средства защиты растений), клещи варроа, вирусные инфекции, изменение климата.

Пестициды либо непосредственно отравляют летных пчел, приносящих пыльцу в ульи и заражающих молодых насекомых, либо ослабляют их. И то, и другое заканчивается гибелью насекомых.

Впрочем, как отмечают эксперты, массовая гибель пчел в основном связана с воздействием сразу нескольких негативных факторов.

В Криворожском и Долинском районах пасечники связывают пчелиные смерти с высокотоксичными пестицидами китайского производства, которые использовались местными агрофирмами.

Закон "О пчеловодстве" обязывает производителей использовать только те препараты, которые были внесены в государственный реестр пестицидов и агрохимикатов, разрешенных в Украине.

В этом реестре можно найти более 140 средств, ввозимых из Китая. Пасечники говорят, что более дорогостоящие немецкие и французские химикаты менее опасны для их пчел, и они представлены в упомянутом перечне в достаточном количестве.

BBC News Украина выяснила, что Государственная экологическая инспекция в Днепропетровской области осуществила проверку ООО "Христофоровское". Именно этот государственный орган имеет полномочия контролировать, есть ли у поставщика пестицидов лицензия, правильно ли хранились химикаты и, главное, какие из них использовала агрофирма.

Проверка выявила, что предприятие закупало инсектициды "Альфа-Супер", "Престо", протравитель "Метакса". Все эти средства защиты растений внесены в упомянутый реестр. Они производятся в Китае.

"Виновато ли только ООО "Христофоровское"? Однозначно утвержать нельзя. Они крупнейшее предприятие на тех территориях, арендуют большие площади, но есть также и много единоличных фермеров с полями в 15, 20, 100 га. Кто именно применял химикаты, от которых погибли пчелы, очень сложно определить", - cказала в комментарии BBC News Украина Инна Великород, начальник отдела государственного экологического надзора Госэкоинспекции в Днепропетровской области.

В этой же инспекции в Кировоградской области нам сообщили, что также проводили проверку из-за гибели пчелосемей. Выявили нарушения при хранении пестицидов, за что виновные заплатили штраф в 170 грн (6,5 долл.- Ред.). Именно эта сумма предусмотрена украинским законодательством.

В комментарии BBC News Украина агроном ООО "Христофоровское" Виктор Сукач заявил, что ответ на вопрос, могли ли их пестициды отравить пчел, даст следствие.

В Криворожском районе открыли по этому факту уголовное производство. В соседнем Долинском, где пчеловоды также пострадали, этого не сделали, несмотря на их обращения.

Виктор Сукач убежден, что пчеловоды сами виноваты в своих проблемах: не оформили все необходимые документы на собственные пасеки, размещают их там, где это не разрешено.

Впрочем, все пчеловоды, с которыми BBC News Украина общалась на этих территориях, говорят, что работают официально не одно десятилетие.

Копірайт зображення AFP Image caption Некоторые пасеки в Украине превратились этим летом в пчелиные кладбища

Несмотря на то, что в Украине создан государственный реестр разрешенных пестицидов, само его наличие еще не означает, что вопрос действительно урегулирован.

"Сегодня фермеров в большинстве своем не контролируют на предмет использования средств защиты растений, поэтому они в своих действиях руководствуются дешевизной продукта, а не его качеством или офицальной регистрацией", - объясняет Алексей Лосев, ученый, директор по развитию пчеловодства ООО Beеhiеv.

По его данным, если качественный зарегистрированный препарат стоит, скажем, 200 долларов, то такое же количество его заменителя - 20 долларов.

"Вот и получили сегодняшнюю картину из-за того, что аграрии ищут прежде всего низкую себестоимость. При этом контроль за содержанием вредных остатков в производимой продукции: семенах, зерне, плодах - отсутствует", - отмечает Алексей Лосев.

Разрешить или запретить?

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Что касается только пестицидов и их возможного воздействия на пчел, в Украине существует достаточно государственных органов, имеющих полномочия их контролировать. Другое дело, насколько эффективен этот контроль, когда он все-таки осуществляется. Контрольные функции в настоящее время разбросаны по разным учреждениям.

Так, перечень разрешенных пестицидов определяет министерство экологии и природных ресурсов. Условия их хранения и лицензии проверяет Государственная экологическая инспекция, подконтрольная этому ведомству. А влияние на людей и животных, в том числе и пчел, проверяет Госпродпотребслужба, подконтрольная Минагрополитики.

В конце концов, в случае сложной форс-мажорной ситуации, как например в Криворожском районе, различные органы занимаются лишь отдельными фрагментами истории, а полной картины не знает никто. Кроме того, подобный "функциональный разброс" позволяет перекладывать ответственность друг на друга.

BBC News Украина направила запрос в Госпродпотребслужбу по результатам их проверок, в том числе анализов проб растений и пчел, однако ответа пока не получила. Именно этот орган может помочь установить причинную связь между химическими веществами, смертью медоносных насекомых и обработанными растениями.

Пчеловоды также самостоятельно отправляли пробы в киевские лабораторие. Однако те вредных веществ не обнаружили.

В ЕС, осознав сложность проблемы, решили ей предотвращать, а не реагировать только на последствия. В апреле этого года там просто запретили наиболее ядовитые для пчел пестициды - неоникотиноиды. А до того в течение пяти лет там действовал временный запрет на эти химические вещества, и продолжались научные исследования.

Они подтвердили, что существует устойчивая связь между разрушением пчелиных колоний и использованием таких пестицидов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Наши пчелы умирают" гласит надпись на плакате, который держат участники акции против использования пестицидов, во французском Леоне, 7 июня 2018 года

"Мы предполагаем, что запрещенные в ЕС препараты могли попасть через границу в качестве контрабанды в соседнюю Украину, где подобного регулирования и контроля нет, а вместо этого царит погоня за быстрой прибылью", - говорит Владимир Стретович. Впрочем, чтобы доказать это, нужно провести масштабное расследование.

Одно из возможных решений проблемы - гармонизация украинского законодательства с европейским. Это означает запрет неоникотиноидов и других наиболее токсичных средств защиты растений и в Украине.

А пока украинские пчеловоды подсчитывают убытки. Позже убытки понесут и местные аграрии. Если пчелы будут вымирать в таких темпах, украинские поля и сады некому будет опылять.

Травятся и гибнут не только пчелы, но и другие перепончатокрылые насекомые, опыляющие растения.

В более отдаленной временной перспективе это может привести к тому, что фермеры не смогут в нужном количестве производить многие продукты.

К примеру, в 2013 году магазин сети Whole Food в американском штате Род-Айленд убрал со своих полок всю продукцию, производство которой зависит от опыления насекомых. Из 453 товаров исчезли 237, в том числе яблоки и кабачки.

Сообщить пчеловодам - сохранить пчел

Еще одна важная проблема - как именно обрабатывают поля. Украинский закон обязывает агропроизводителей сообщать пчеловодам в радиусе 10 км от угодий не позднее, чем за трое суток дату обработки, название препарата, степень и срок действия его токсичности. Делать это они должны через СМИ.

Разбрызгивать пестициды закон позволяет только в вечерние и утренние часы. Если на улице холодно и облачно, это можно делать и днём.

Image caption Сохранить пасеку во время обработки полей можно, если закрыть ульи или вывезти их. Агрофирмы обязаны предупреждать пчеловодов о своих работах

Пасечники в Криворожском районе говорят, что их не проинформировали.

"Агрофирма ООО "Христофоровское" обрабатывала поля рапса 23-24 мая без предупреждения. Они не предупредили ни сельсовет, ни пасечников о том, что будет обработка полей", - рассказывает Илья Покулевский, пчеловод из села Червоное.

Это подтверждают и в Госэкоинспекции. "Там просто приготовили смесь химикатов, вывезли их, обработали поля. Кроме того, условия их хранения не соответствовали санитарным нормам", - отмечает Инна Великород.

На вопрос BBC News Украина о том, почему не предупредили пчеловодов, представитель агрофирмы Виктор Сукач отвечает риторически: "Вы представляете, что такое оповещение в средствах массовой информации или не представляете? В каких средствах? Районных, областных, республиканских?"

Понятие "республиканские СМИ" использовалось в Украине только в советские времена. В современном мире применяются онлайн-технологии для своевременного информирования пасечников об обработке полей.

В Украине их также начали вводить. Зарегистрированные на сервере фирмы отмечают места обработки угодий на карте. После этого пчеловоды получают автоматически смс-сообщение о времени и месте работ.

В конце концов, пчелы массово гибли в большинстве областей Украины, а не только на границе Днепропетровской и Кировоградской областей. Поэтому государство, ученые, пчеловоды, правоохранители должны совместно разбираться в причинах мора насекомых. И это - более значимые причины, чем просто нарушение процедур использования пестицидов на локальном уровне.

"Мертвые пчелы - предвестники глобальных экологических проблем. В следующем году отравленными могут быть уже овощи, фрукты, вода, почва", - отмечает Татьяна Сушко, исполнительный директор Союза пасечников Украины.

Пока так глубоко и стратегически эту проблему в Украине не рассматривают.

Image caption Уже в следующем году эти поля, возможно, некому будет опылять. В то же время насекомые-вредители становятся более устойчивыми к действию пестицидов

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