"Жена не может называть мое имя на людях"
Представьте: вы- в переполненном аэропорту где-то в Европе или США. Встречаете жену (назовем ее Лейла) после работы, чтобы улететь куда-то на уикенд.
Она опаздывает, поэтому вы идете в кафе и ждете. Погрузившись в мысли, не замечаете любимой, которая машет вам рукой напротив терминала. Как она может привлечь ваше внимание? Просто выкрикнуть ваше имя.
И если она это сделает - люди запаникуют. К вам прибежит охрана. А жену могут задержать и несколько часов допрашивать.
В чем же проблема?
Ваша жена - мусульманка, а ваше имя - Джихад.
Как это - жить с именем, которое вызывает шок, провоцирует грубость и неудобные шутки в большей части западного мира?
ВВС спросила об этом у трех мужчин по имени Джихад - врача из Чикаго, известного сирийского актера и молодого палестинского инженера, строящего свою жизнь в Лондоне.
В арабоязычных странах имя Джихад (иногда пишется Джехад) воспринимается как вполне обычное.
Оно означает "борьбу за благородное дело" и до недавнего времени ничем не отличалось от других. Но события 11 сентября в США и объявление войны с терроризмом связали его в общественном сознании с массовым убийством.
Джихад Абдо - известный сирийский актер. Он пользовался расположением властей и имел миллионы поклонников.
Но после того, как Абдо раскритиковал сирийское правительство в интервью Los Angeles Times, ему разбили автомобиль. Актеру приказали дать телевизионное интервью в поддержку президента Асада. Он отказался - и бежал из страны.
Он получил убежище в США, но очень скоро его имя превратилось в обузу.
"Я поехал в Америку в октябре 2011 года, - рассказывает Абдо телефону из Парижа во время перерыва между съемками американской ленты "Патриот". - Стоило назвать свое имя, и возникала неоднозначная реакция.
Особенно остро реагировали на Среднем Западе. Когда люди слышали имя Джихад, то первое, что рисовало их воображение - это смертники и джихадисты, которые воюют в Афганистане или Ираке".
Абдо, чье телешоу смотрели 50 млн зрителей, фатально не везло в Лос-Анджелесе. Он прошел через 100 неудачных кастингов и едва сводил концы с концами, развозя пиццу Domino.
В конце концов он понял - чтобы сохранить карьеру, придется потерять имя.
"Я просто представил такую же ситуацию в своей стране. Человек, чье имя вызывает страх, не сможет сделать карьеру в шоу-бизнесе, - объясняет он. - И как сказал Шекспир 400 лет назад: "Да что имя? Смени его". Я люблю свое имя, но хочу выжить.
Мы с женой - люди широких взглядов. Для нас не так уж и важно - одно имя или другое. А вот цели, этика и достижения - действительно основополагающие вещи".
Он рассматривал имя "Джуд", однако остановился на "Джей" - простое, безобидное и американское.
Все изменилось в один миг.
"Джей в их глазах - отличный парень. Он ассоциируется с людьми, с которыми комфортно. И никаких неудобных ситуаций".
Его семья считает, что это весело, рассказывает актер.
"Они все понимают, ведь такая же ситуация сложилась вокруг имени Осама несколько лет назад. В России после смерти Сталина в изоляции оказались Кобы, а в Германии - Адольфы.
Я не хочу иметь проблем из-за имени, когда мой ум и сердце - совершенно другие".
55-летний Абдо использует свое настоящее имя в Сирии и на Ближнем Востоке. Некоторые его американские друзья отказались от "ребрендинга".
Они сказали: "Можно я буду называть тебя Джихадом? Мне неприятны все эти недоразумения за пределами Америки".
"Если восьмилетние могут это произнести..."
Такие взгляды были бы близки 49-летнему Джихаду Шошаре. Он всю жизнь живет в Чикаго, где работает главным педиатром.
В детстве над ним смеялись из-за "странного" имени. Его мать - мексиканка, а отец - из Дамаска.
"В Сирии, Ливане и Леванте ... это имя, конечно же, не так распространено, как, например, Джейкоб, когда каждый четвертый или пятый человек на него откликается, но и не является редким, - объясняет он. - Кроме того, это имя- "унисекс", я встречал женщин, которых звали Джихад. Оно даже не является чисто исламским, христиане также называют им своих детей".
Но в 1970-е годы в Америке об этом не могло быть и речи. И в 12 лет Джихад сделал то же, что и его тезка-актер.
"В школе и институте меня называли Джеем, - говорит он. - Я не скрывал своего настоящего имени, и это помогало избежать лишнего внимания и недоразумений".
Он очень хорошо помнит, когда и почему вернулся к своему родному имени.
"Я только что закончил колледж и имел свободный год перед поступлением на медицинский факультет. А летом работал психологом в лагере для малообеспеченных детей в провинциальном Висконсине.
Во время знакомства с коллегами и детьми я сказал: "Привет, меня зовут Джихад", и даже не успел добавить: "... но вы можете называть меня Джеем", как они почти одновременно воскликнули: "О, Джихад, это - круто !" И я подумал: "Если восьмилетние дети могут правильно произносить это имя, то и я должен".
Он считает, что его имя - замечательная тема для начала разговора.
Впрочем, оба Джихада убеждены, что не назовут этим именем ребенка.
"В мусульманской традиции нет понятия "младший", - утверждает врач.
Джихад Абдо не считает себя религиозным, а вот его тезка Джихад Шошара пытается практиковать ислам.
Однако его медицинская практика и работа в миссии по лечению сирийских беженцев практически не оставляют ему свободного времени.
"Я считаю себя мусульманином и стараюсь придерживаться религиозных законов. Но читаю ли я все необходимые молитвы? Нет!" - смеется мужчина.
"Это не мусульманская борода!"
32-летний Джехад Фадда - самый молодой из мужчин, с которыми пообщалась ВВС.
Он считает, что имя осложнило его отношение к религии.
"Я не очень религиозный человек, и должен определиться, какую и насколько важную роль религия играет в моей жизни, - рассуждает он. - Иногда кажется, что люди не очень считаются с моим мнением.
Они говорят: "Ты не пьешь, ты мусульманин".
Да, я не пью, но не обязательно потому, что я мусульманин - возможно, есть другие причины".
Джехад Фадда родился в Наблусе, на оккупированном Западном берегу Иордана. В Великобританию приехал семь лет назад, чтобы изучать телекоммуникационные системы и сети в Ньюкасле.
Он гордится тем, что его назвали в честь дедушки, поэтому вопрос "быть или не быть Джехадом?" имеет четкий ответ: быть.
Как и многие другие 30-летние мужчины, Джехад носит бороду - это современный модный тренд среди лондонской молодежи. Кто-то может подумать, что так он провоцирует троллей, предполагаю я.
Но Джехад только улыбается: "Это забавно, ведь никто в моей семье этого не поддерживает. Если мусульманин посмотрит на мою бороду, он сразу поймет, что это не мусульманская борода, потому что мусульманам не разрешают носить усы. Для них это негигиенично и оскорбляет Аллаха".
Аэропорты - стрессовое место для мусульманских пассажиров, но не для Джехада.
Он не говорит по-арабски в терминалах, а то, что его жена не носит хиджаб, еще больше облегчает жизнь.
А как насчет гипотетического сценария, с которого мы начали: волнует ли это его?
- Если мы с женой потеряемся, она не будет выкрикивать мое имя. И это касается не только аэропортов.
- А как госпожа Фадда обращается к мужу в публичном месте?
- Для этого есть псевдоним.
- Какой ...?
- Джу-Джу! Представляете, я - крепкий мужчина с бородой, ростом 183 см, а кто-то называет меня Джу-Джу!