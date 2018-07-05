"Жена не может называть мое имя на людях"

Копірайт зображення Getty Images

Представьте: вы- в переполненном аэропорту где-то в Европе или США. Встречаете жену (назовем ее Лейла) после работы, чтобы улететь куда-то на уикенд.

Она опаздывает, поэтому вы идете в кафе и ждете. Погрузившись в мысли, не замечаете любимой, которая машет вам рукой напротив терминала. Как она может привлечь ваше внимание? Просто выкрикнуть ваше имя.

И если она это сделает - люди запаникуют. К вам прибежит охрана. А жену могут задержать и несколько часов допрашивать.

В чем же проблема?

Ваша жена - мусульманка, а ваше имя - Джихад.

Как это - жить с именем, которое вызывает шок, провоцирует грубость и неудобные шутки в большей части западного мира?

ВВС спросила об этом у трех мужчин по имени Джихад - врача из Чикаго, известного сирийского актера и молодого палестинского инженера, строящего свою жизнь в Лондоне.

В арабоязычных странах имя Джихад (иногда пишется Джехад) воспринимается как вполне обычное.

Оно означает "борьбу за благородное дело" и до недавнего времени ничем не отличалось от других. Но события 11 сентября в США и объявление войны с терроризмом связали его в общественном сознании с массовым убийством.

Джихад Абдо - известный сирийский актер. Он пользовался расположением властей и имел миллионы поклонников.

Но после того, как Абдо раскритиковал сирийское правительство в интервью Los Angeles Times, ему разбили автомобиль. Актеру приказали дать телевизионное интервью в поддержку президента Асада. Он отказался - и бежал из страны.

Он получил убежище в США, но очень скоро его имя превратилось в обузу.

"Я поехал в Америку в октябре 2011 года, - рассказывает Абдо телефону из Парижа во время перерыва между съемками американской ленты "Патриот". - Стоило назвать свое имя, и возникала неоднозначная реакция.

Особенно остро реагировали на Среднем Западе. Когда люди слышали имя Джихад, то первое, что рисовало их воображение - это смертники и джихадисты, которые воюют в Афганистане или Ираке".

Абдо, чье телешоу смотрели 50 млн зрителей, фатально не везло в Лос-Анджелесе. Он прошел через 100 неудачных кастингов и едва сводил концы с концами, развозя пиццу Domino.

В конце концов он понял - чтобы сохранить карьеру, придется потерять имя.

Копірайт зображення Alamy Image caption Джихад "Джей" Абдо (посередине) снялся с Николь Кидман в голливудской драме "Королева пустыни"

"Я просто представил такую ​​же ситуацию в своей стране. Человек, чье имя вызывает страх, не сможет сделать карьеру в шоу-бизнесе, - объясняет он. - И как сказал Шекспир 400 лет назад: "Да что имя? Смени его". Я люблю свое имя, но хочу выжить.

Мы с женой - люди широких взглядов. Для нас не так уж и важно - одно имя или другое. А вот цели, этика и достижения - действительно основополагающие вещи".

Он рассматривал имя "Джуд", однако остановился на "Джей" - простое, безобидное и американское.

Все изменилось в один миг.

"Джей в их глазах - отличный парень. Он ассоциируется с людьми, с которыми комфортно. И никаких неудобных ситуаций".

Его семья считает, что это весело, рассказывает актер.

"Они все понимают, ведь такая же ситуация сложилась вокруг имени Осама несколько лет назад. В России после смерти Сталина в изоляции оказались Кобы, а в Германии - Адольфы.

Я не хочу иметь проблем из-за имени, когда мой ум и сердце - совершенно другие".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Джей и его жена, художница Фадия Афаше, решили, что именем можно пожертвовать

55-летний Абдо использует свое настоящее имя в Сирии и на Ближнем Востоке. Некоторые его американские друзья отказались от "ребрендинга".

Они сказали: "Можно я буду называть тебя Джихадом? Мне неприятны все эти недоразумения за пределами Америки".

"Если восьмилетние могут это произнести..."

Такие взгляды были бы близки 49-летнему Джихаду Шошаре. Он всю жизнь живет в Чикаго, где работает главным педиатром.

В детстве над ним смеялись из-за "странного" имени. Его мать - мексиканка, а отец - из Дамаска.

"В Сирии, Ливане и Леванте ... это имя, конечно же, не так распространено, как, например, Джейкоб, когда каждый четвертый или пятый человек на него откликается, но и не является редким, - объясняет он. - Кроме того, это имя- "унисекс", я встречал женщин, которых звали Джихад. Оно даже не является чисто исламским, христиане также называют им своих детей".

Но в 1970-е годы в Америке об этом не могло быть и речи. И в 12 лет Джихад сделал то же, что и его тезка-актер.

"В школе и институте меня называли Джеем, - говорит он. - Я не скрывал своего настоящего имени, и это помогало избежать лишнего внимания и недоразумений".

Он очень хорошо помнит, когда и почему вернулся к своему родному имени.

"Я только что закончил колледж и имел свободный год перед поступлением на медицинский факультет. А летом работал психологом в лагере для малообеспеченных детей в провинциальном Висконсине.

Во время знакомства с коллегами и детьми я сказал: "Привет, меня зовут Джихад", и даже не успел добавить: "... но вы можете называть меня Джеем", как они почти одновременно воскликнули: "О, Джихад, это - круто !" И я подумал: "Если восьмилетние дети могут правильно произносить это имя, то и я должен".

Он считает, что его имя - замечательная тема для начала разговора.

Впрочем, оба Джихада убеждены, что не назовут этим именем ребенка.

"В мусульманской традиции нет понятия "младший", - утверждает врач.

Копірайт зображення Jihad Shoshara Image caption Детский врач Джихад Шошара говорит, что его имя - замечательная тема для начала разговора

Джихад Абдо не считает себя религиозным, а вот его тезка Джихад Шошара пытается практиковать ислам.

Однако его медицинская практика и работа в миссии по лечению сирийских беженцев практически не оставляют ему свободного времени.

"Я считаю себя мусульманином и стараюсь придерживаться религиозных законов. Но читаю ли я все необходимые молитвы? Нет!" - смеется мужчина.

"Это не мусульманская борода!"

32-летний Джехад Фадда - самый молодой из мужчин, с которыми пообщалась ВВС.

Он считает, что имя осложнило его отношение к религии.

"Я не очень религиозный человек, и должен определиться, какую и насколько важную роль религия играет в моей жизни, - рассуждает он. - Иногда кажется, что люди не очень считаются с моим мнением.

Они говорят: "Ты не пьешь, ты мусульманин".

Да, я не пью, но не обязательно потому, что я мусульманин - возможно, есть другие причины".

Джехад Фадда родился в Наблусе, на оккупированном Западном берегу Иордана. В Великобританию приехал семь лет назад, чтобы изучать телекоммуникационные системы и сети в Ньюкасле.

Он гордится тем, что его назвали в честь дедушки, поэтому вопрос "быть или не быть Джехадом?" имеет четкий ответ: быть.

Копірайт зображення Jehad Fadda Image caption Джехад Фадда говорит, что его назвали в честь деда, поэтому это имя имеет для него личное значение

Как и многие другие 30-летние мужчины, Джехад носит бороду - это современный модный тренд среди лондонской молодежи. Кто-то может подумать, что так он провоцирует троллей, предполагаю я.

Но Джехад только улыбается: "Это забавно, ведь никто в моей семье этого не поддерживает. Если мусульманин посмотрит на мою бороду, он сразу поймет, что это не мусульманская борода, потому что мусульманам не разрешают носить усы. Для них это негигиенично и оскорбляет Аллаха".

Аэропорты - стрессовое место для мусульманских пассажиров, но не для Джехада.

Он не говорит по-арабски в терминалах, а то, что его жена не носит хиджаб, еще больше облегчает жизнь.

А как насчет гипотетического сценария, с которого мы начали: волнует ли это его?

- Если мы с женой потеряемся, она не будет выкрикивать мое имя. И это касается не только аэропортов.

- А как госпожа Фадда обращается к мужу в публичном месте?

- Для этого есть псевдоним.

- Какой ...?

- Джу-Джу! Представляете, я - крепкий мужчина с бородой, ростом 183 см, а кто-то называет меня Джу-Джу!

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram