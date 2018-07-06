Как в Украине борются с дискриминацией женщин в армии
В Вооруженных силах Украины служат 25 тысяч военнослужащих-женщин. Им уже расширили список военных должностей, однако до сих пор не сняли все ограничения в военной службе.
В военных структурах еще действует практика, когда женщинам запрещают участвовать в выполнении определенных задач и занимать отдельные должности.
Поэтому группа депутатов разработала законопроект, который должен ликвидировать такую дискриминацию. Он сейчас ждет второго чтения.
В Генштабе ВСУ поддерживают предложенные изменения иуверяют, что сегодня женщин в армии приветствуют и уважают.
Сколько женщин в армии?
По данным Генштаба, в Вооруженных силах на различных должностях проходят службу более 25 тысяч женщин. Из них более 3000 - офицеры.
В целом женщины составляют 22,4% от общего количества военнослужащих ВСУ.
При этом только 70 женщин занимают должности полковников, а женщины-генерала в Украине не было и нет.
Выполняют они задачи и на Донбассе - около 7000 женщин из Минобороны и ВСУ являются участниками боевых действий.
"Мужские" должности
В последние годы Министерство обороны пытается открыть для женщин те должности, которые ранее были под табу.
В 2016 году для женщин в армии стали доступны около 100 специальностей рядового, сержантского и старшинского состава, в том числе и боевые.
Ведь раньше женщины могли проходить службу на должностях преимущественно медицинских специальностей, связистов, бухгалтеров, делопроизводителей и поваров.
Теперь женщина в армии может быть водителем, гранатометчиком, заместителем командира разведгруппы, командиром боевой машины пехоты, пулеметчиком и снайпером.
Связано это с принятыми изменениями или нет, но количество женщин, которые идут служить в армию, возросло.
Но до сих пор для них под запретом должности, связанные с применением взрывчатки, отравляющих веществ или водолазными работами.
Также женщин не назначают на должности на подводных лодках и надводных кораблях, кроме должностей медицинского и морально-психологического обеспечения.
Женщины сегодня не могут поступать в военные лицеи. Министр обороны Степан Полторак ранее заявлял, что не поддерживает эту норму и будет инициировать ее отмену.
Волонтер Мария Берлинская говорит, что самые сильные армии мира сняли ограничения в отношении женщин.
Еще в 2015 году она стала публично выступать за снятие ограничений для женщин в армии.
По ее словам, в армии тогда была ситуация, когда женщин, которые были артиллеристками, оформляли поварихами или делопроизводителями из-за существования ограничений.
"Я об этом заявила в обществе и для подтверждения сделали несколько исследований", - сообщила она. После этого началась серьезная кампания с целью приравнивания прав женщин к мужчинам.
С тех пор уже произошли определенные изменения.
"Некоторые генералы мне говорят, что я хочу всех женщин загнать в армию. Нет. Я хочу, чтобы люди приходили, проходили отбор независимо от их пола и чтобы лучшие занимали эти должности", - считает волонтер.
"Я сторонница здорового смысла. Мы уже в XXI веке. Воевать надо не физической силой, а интеллектом и технологиями", - говорит она.
Чаще всего вопрос гендерного равенства начал звучать от руководителей Министерства обороны. Там заверили, что поддерживают равные права женщин и мужчин в армии и готовы сотрудничать с экспертами и депутатами для улучшения ситуации.
"В украинской армии должны быть равные права между мужчинами и женщинами, ведь женщины-военнослужащие более ответственные, чем мужчины. Нужно уважать женщин и военнослужащих в том числе. Я хочу сказать всем присутствующим, что если будет какая-то угроза, то военнослужащий-женщина выполнит боевое задание на том же уровне, что и мужчина", - заявлял на встрече с женщинами-военнослужащими министр Степан Полторак.
Дискриминация в законах
Авторы законопроекта о равных правах женщин и мужчин объяснили, что в военных структурах существует "особое" отношение к женщине.
В частности, контракт на прохождение военной службы может заключить женщина, которой от 18 до 40 лет. В то же время, для мужчин такого ограничения не существует.
Мужчины могут проходить военную службу в запасе на 15 лет дольше, чем женщины, что значительно ограничивает возможности получать высшие воинские звания.
Кроме того, мужчин причисляют к военному запасу первой, а женщин - второй категории.
Также законодательство ограничивает возможности военнослужащих-женщин пойти в суточный наряд и поехать в командировку.
По словам офицера отдела международно-правового управления Генштаба Инны Заворотько, сегодня женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, в служебные командировки отправляют исключительно по согласию.
"Такая норма для мужчин не предусмотрена. Вполне понятно, что командиры подразделений могут остерегаться брать на военную службу большое количество женщин, потому что у них есть все основания отказаться ехать в командировку, в частности на восток Украины", - говорит Инна в разговоре с BBC News Украина.
Она рассказала, что сама пришла на военную службу после школы.
"Поступила учиться в Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого на военно-юридический факультет. После успешного окончания проходила военную службу на различных должностях", - говорит Инна.
Она проходила службу в воинских частях, сейчас - в органе военного управления, является участником АТО.
"Чувствовала ли дискриминацию? Думаю, ее чувствует каждый гражданин или гражданка в обществе. Не всегда эта дискриминация является гендерно-обусловленной. Например, на моем опыте - чаще это эйджизм (дискриминация по возрасту. - Ред.)", - рассказывает Инна.
Она считает, что сама является "примером того, что изменения в ВСУ произошли и происходят".
"Почему? Мне 25, и я женщина-военнослужащий в главном военном органе по планированию обороны государства и управления применения ВСУ", - объясняет офицер.
Что предлагают изменить?
Авторы законопроекта о равных правах женщин и мужчин в армии считают, что ограничения в отношении женщин противоречат международному праву.
"Следствием законодательных ограничений является то, что женщина низко оценивается как профессионал и специалист в военной сфере, а в Украине очень мало женщин-офицеров и ни одной женщины-генерала", - пояснили они.
Ведь, по убеждению инициаторов изменений, практика урегулирования вооруженных конфликтов показывает, что участие женщин "необходимо для установления мира и оказания помощи местному населению".
К тому же Украина реформирует свои ВСУ по стандартам НАТО. А там гендерные вопросы - в приоритете.
Минобороны США, например, в 2015 году открыло все военные должности для женщин. Израиль в 2000 году разрешил женщинам служить на любой воинской должности, а в Норвегии аналогичный закон приняли еще в 1985 году.
Депутаты предлагают уравнять возможности мужчин и женщин во время военной службы.
В частности, речь идет о равных правах при заключении военного контракта и равном доступе к должностям и воинским званиям.
Также инициаторы изменений хотят снять ограничения относительно службы женщин в военном запасе.
Законопроект уже прошел все комитеты и ожидает принятия Верховной Радой в целом.
Мария Берлинская считает, что этих изменений недостаточно, чтобы полностью решить проблему гендерного равенства в армии.
По ее словам, останутся ограничения по поступлению девушек в военные лицеи и на определенные специальности в военные вузы. И их тоже надо отменить.