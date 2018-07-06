Как в Украине борются с дискриминацией женщин в армии

Копірайт зображення Министерство обороны

В Вооруженных силах Украины служат 25 тысяч военнослужащих-женщин. Им уже расширили список военных должностей, однако до сих пор не сняли все ограничения в военной службе.

В военных структурах еще действует практика, когда женщинам запрещают участвовать в выполнении определенных задач и занимать отдельные должности.

Поэтому группа депутатов разработала законопроект, который должен ликвидировать такую ​​дискриминацию. Он сейчас ждет второго чтения.

В Генштабе ВСУ поддерживают предложенные изменения иуверяют, что сегодня женщин в армии приветствуют и уважают.

Сколько женщин в армии?

По данным Генштаба, в Вооруженных силах на различных должностях проходят службу более 25 тысяч женщин. Из них более 3000 - офицеры.

В целом женщины составляют 22,4% от общего количества военнослужащих ВСУ.

Копірайт зображення Генштаб ВСУ

При этом только 70 женщин занимают должности полковников, а женщины-генерала в Украине не было и нет.

Выполняют они задачи и на Донбассе - около 7000 женщин из Минобороны и ВСУ являются участниками боевых действий.

"Мужские" должности

В последние годы Министерство обороны пытается открыть для женщин те должности, которые ранее были под табу.

В 2016 году для женщин в армии стали доступны около 100 специальностей рядового, сержантского и старшинского состава, в том числе и боевые.

Ведь раньше женщины могли проходить службу на должностях преимущественно медицинских специальностей, связистов, бухгалтеров, делопроизводителей и поваров.

Теперь женщина в армии может быть водителем, гранатометчиком, заместителем командира разведгруппы, командиром боевой машины пехоты, пулеметчиком и снайпером.

Связано это с принятыми изменениями или нет, но количество женщин, которые идут служить в армию, возросло.

Но до сих пор для них под запретом должности, связанные с применением взрывчатки, отравляющих веществ или водолазными работами.

Также женщин не назначают на должности на подводных лодках и надводных кораблях, кроме должностей медицинского и морально-психологического обеспечения.

Женщины сегодня не могут поступать в военные лицеи. Министр обороны Степан Полторак ранее заявлял, что не поддерживает эту норму и будет инициировать ее отмену.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Законодательство запрещает женщинам поступать в военные лицеи

Волонтер Мария Берлинская говорит, что самые сильные армии мира сняли ограничения в отношении женщин.

Еще в 2015 году она стала публично выступать за снятие ограничений для женщин в армии.

По ее словам, в армии тогда была ситуация, когда женщин, которые были артиллеристками, оформляли поварихами или делопроизводителями из-за существования ограничений.

Некоторые генералы мне говорят, что я хочу всех женщин загнать в армию Мария Берлинская, волонтер

"Я об этом заявила в обществе и для подтверждения сделали несколько исследований", - сообщила она. После этого началась серьезная кампания с целью приравнивания прав женщин к мужчинам.

С тех пор уже произошли определенные изменения.

"Некоторые генералы мне говорят, что я хочу всех женщин загнать в армию. Нет. Я хочу, чтобы люди приходили, проходили отбор независимо от их пола и чтобы лучшие занимали эти должности", - считает волонтер.

"Я сторонница здорового смысла. Мы уже в XXI веке. Воевать надо не физической силой, а интеллектом и технологиями", - говорит она.

Чаще всего вопрос гендерного равенства начал звучать от руководителей Министерства обороны. Там заверили, что поддерживают равные права женщин и мужчин в армии и готовы сотрудничать с экспертами и депутатами для улучшения ситуации.

"В украинской армии должны быть равные права между мужчинами и женщинами, ведь женщины-военнослужащие более ответственные, чем мужчины. Нужно уважать женщин и военнослужащих в том числе. Я хочу сказать всем присутствующим, что если будет какая-то угроза, то военнослужащий-женщина выполнит боевое задание на том же уровне, что и мужчина", - заявлял на встрече с женщинами-военнослужащими министр Степан Полторак.

Дискриминация в законах

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Вопрос гендерного равенства важен в контексте интеграции Украины в НАТО

Авторы законопроекта о равных правах женщин и мужчин объяснили, что в военных структурах существует "особое" отношение к женщине.

В частности, контракт на прохождение военной службы может заключить женщина, которой от 18 до 40 лет. В то же время, для мужчин такого ограничения не существует.

Мужчины могут проходить военную службу в запасе на 15 лет дольше, чем женщины, что значительно ограничивает возможности получать высшие воинские звания.

Кроме того, мужчин причисляют к военному запасу первой, а женщин - второй категории.

Также законодательство ограничивает возможности военнослужащих-женщин пойти в суточный наряд и поехать в командировку.

На моем опыте - чаще это эйджизм, а не гендерная дискриминация Инна Заворотько, офицер ВСУ

По словам офицера отдела международно-правового управления Генштаба Инны Заворотько, сегодня женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, в служебные командировки отправляют исключительно по согласию.

"Такая норма для мужчин не предусмотрена. Вполне понятно, что командиры подразделений могут остерегаться брать на военную службу большое количество женщин, потому что у них есть все основания отказаться ехать в командировку, в частности на восток Украины", - говорит Инна в разговоре с BBC News Украина.

Она рассказала, что сама пришла на военную службу после школы.

"Поступила учиться в Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого на военно-юридический факультет. После успешного окончания проходила военную службу на различных должностях", - говорит Инна.

Копірайт зображення Инна Заворотько Image caption Офицер ВСУ Инна Заворотько считает, что ситуация с гендерным равенством в армии улучшается

Она проходила службу в воинских частях, сейчас - в органе военного управления, является участником АТО.

"Чувствовала ли дискриминацию? Думаю, ее чувствует каждый гражданин или гражданка в обществе. Не всегда эта дискриминация является гендерно-обусловленной. Например, на моем опыте - чаще это эйджизм (дискриминация по возрасту. - Ред.)", - рассказывает Инна.

Она считает, что сама является "примером того, что изменения в ВСУ произошли и происходят".

"Почему? Мне 25, и я женщина-военнослужащий в главном военном органе по планированию обороны государства и управления применения ВСУ", - объясняет офицер.

Что предлагают изменить?

Авторы законопроекта о равных правах женщин и мужчин в армии считают, что ограничения в отношении женщин противоречат международному праву.

"Следствием законодательных ограничений является то, что женщина низко оценивается как профессионал и специалист в военной сфере, а в Украине очень мало женщин-офицеров и ни одной женщины-генерала", - пояснили они.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Украине нет ни одной женщины-генерала

Ведь, по убеждению инициаторов изменений, практика урегулирования вооруженных конфликтов показывает, что участие женщин "необходимо для установления мира и оказания помощи местному населению".

К тому же Украина реформирует свои ВСУ по стандартам НАТО. А там гендерные вопросы - в приоритете.

Минобороны США, например, в 2015 году открыло все военные должности для женщин. Израиль в 2000 году разрешил женщинам служить на любой воинской должности, а в Норвегии аналогичный закон приняли еще в 1985 году.

Депутаты предлагают уравнять возможности мужчин и женщин во время военной службы.

В частности, речь идет о равных правах при заключении военного контракта и равном доступе к должностям и воинским званиям.

Также инициаторы изменений хотят снять ограничения относительно службы женщин в военном запасе.

Законопроект уже прошел все комитеты и ожидает принятия Верховной Радой в целом.

Мария Берлинская считает, что этих изменений недостаточно, чтобы полностью решить проблему гендерного равенства в армии.

По ее словам, останутся ограничения по поступлению девушек в военные лицеи и на определенные специальности в военные вузы. И их тоже надо отменить.

Копірайт зображення УНИАН Image caption В Вооруженных силах Украины служат более 25 тысяч женщин

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