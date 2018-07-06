Правообладатели против интернет-гигантов. Кто победил?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Французский музыкант Дэвид Гетта был одним из тех, кто требовал ужесточить правила

Европарламент отклонил проект директивы об авторских правах в интернете, которая обязывает онлайн-платформы обеспечивать соблюдение авторских прав при загрузке материалов пользователями и платить издателям новостного контента за ссылки на него.

Предложение ужесточить европейский закон об авторских правах вызвало массу споров. Против принятия директивы выступали крупнейшие интернет-компании, в то время как создатели контента и обладатели прав на него активно лоббировали внесение изменений в закон.

В ходе голосования в штаб-квартире Европарламента в Страсбурге инициатива получила поддержку 278 парламентариев. 318 высказались против, 31 воздержался. В следующий раз Европарламент может вернуться к обсуждению этого вопроса в сентябре.

Итоги голосования были встречены аплодисментами в зале.

"Сегодняшнее голосование - это победа демократии", - сказала Сиада Эль Рамли, глава Европейской ассоциации цифровых СМИ (EDiMA), которая представляет интересы крупнейших американских технологических компаний на европейском рынке.

В случае положительного исхода голосования депутаты Европарламента получили бы возможность начать переговоры с членами ЕС об окончательном варианте закона, который председательствующая в ЕС Австрия надеялась принять до конца года.

"Американские технологические гиганты, которые обворовывают авторов и не платят никаких налогов, выиграли эту битву", - заявила Перванш Берес, депутат Европарламента от Франции, которая активно лоббировала принятие директивы.

В чем смысл директивы?

Директива об авторских правах - это попытка изменить положение дел с авторскими правами в интернете, в частности, сбалансировать отношения между правообладателями и онлайн-платформами.

В настоящее время в сфере авторского права в интернете действуют законы ЕС, принятые в 2001 году. По замыслу авторов инициативы, новая директива должна лучше защитить владельцев авторских прав в цифровую эпоху.

Однако, по мнению критиков, новый закон совершенно не учитывает того, как люди на самом деле взаимодействуют с контентом в интернете, и может стать инструментом цензуры.

Больше всего споров вызвали 11 и 13 статьи директивы. В 11 статье речь идет о том, что сайты должны платить издателям, если ссылаются на их новостной контент. Интернет-пользователи уже окрестили эту плату "налогом на ссылки".

По замыслу авторов директивы, эта мера должна защитить обладателей прав на информационный контент от бесплатного цитирования соцсетями и другими интернет-площадками, в первую очередь поисковиком Google и социальной сетью Facebook.

Копірайт зображення PA/BBC Image caption Голосов Пола Маккартни и Энни Леннокс в поддержку закона оказалось недостаточно для его принятия

В статье 13 говорится, что администраторы интернет-ресурсов должны принять меры для обеспечения функционирования соглашений, заключенных с правообладателями в отношении использования их произведений.

Другими словами, платформы, которые позволяют пользователям размещать у себя тексты, изображения и музыку, должны проверять весь этот контент на соблюдение авторских прав.

Критики говорят, что фактически это потребует от интернет-платформ фильтрации всего контента, размещенного пользователями, что будет чрезмерным ограничением свободы слова.

Также есть опасения, что фильтрацию таких объемов контента придется поручить автоматическим алгоритмам, а те получат возможность удалять все, что может содержать потенциальные риски для платформы.

"К сожалению, эти программы могут распознать повторные загрузки песен Бейонсе, но не могут распознавать пародии, понимать мемы, которые используют изображения, защищенные копирайтом, или делать какие либо-либо культурные выводы о том, как работают творческие люди. Это уже довольно часто происходит на платформе YouTube", - заявил ранее глава группы Open Rights Джим Киллок.

Многие интернет-пользователи негодовали по поводу того, что мемы, ремиксы и другой созданный ими контент после принятия директивы об авторских правах окажется под угрозой исчезновения.

АНАЛИЗ

Звезды не убедили политиков

Марк Сэвэдж, ВВС

Огромного влияния сэра Пол Маккартни, Энни Леннокс, Пласидо Доминго и Дэвида Гетты оказалось недостаточно для того, чтобы убедить членов Европарламента внести радикальные изменения в закон об авторском праве.

Они оказались среди 1300 музыкантов, которые призвали политиков принять такой закон, который заставил бы YouTube и Facebook установить фильтры, делающие невозможным нелегальную загрузку музыки пользователями.

Музыканты утверждают, что недополучают прибыль, хотя эти же самые сайты зарабатывают огромные деньги на их музкальных произведениях.

Критики закона заявляют, что он задушит творчество. Руководитель Creative Commons Райан Меркли заметил, что те же "Битлз" не смогли бы создать свои знаменитые кавер-версии в таких условиях.

Для вас и для меня это может означать, что тексты, музыка и видеоролики, размещенные в блогах, социальных сетях и в комментариях, будут удалены из сети в момент загрузки - примерно так работает противоречивая система Content ID на YouTube, которая обошлась компании в $60 млн.

В итоге депутаты Европарламента решили, что изменения требуют дополнительных обсуждений, и направили закон на доработку в профильную комиссию. Нет сомнений, что и противники, и сторонники инициативы активизируют свои усилия.

Сторонники и противники

ЗА: издательские дома, СМИ, музыканты, звукозаписывающие компании, авторские общества, киностудии и другие правообладатели контента

издательские дома, СМИ, музыканты, звукозаписывающие компании, авторские общества, киностудии и другие правообладатели контента ПРОТИВ: крупнейшие технологические компании, интернет-активисты, защитники свободы интернета, обычные интернет-пользователи

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