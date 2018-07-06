Адское лето: странные вещи, которые происходят с вашим телом в жару

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Лето официально вступило в свои права. Оно уже здесь.

Поклонники и противники тепла в Twitter публикуют свои реакции на жаркую погоду в Великобритании.

Одним очередная доза витамина D - по вкусу.

"Чертова жара. Жажда жжет. Но я такое люблю".

А для других солнце - полный отстой.

33 ° С. В Великобритании - коллапс. В доме тает кирпич. Теперь холодный кран - это горячий кран. Горячий кран - это кран смерти. Все мои рыжие знакомые - мертвы. Все пылает в огне. Присылайте помощь #hottestdayoftheyear

Если в следующем году кто-то начнет ныть о плохом лете в Великобритании - задушу! Жарких дней в этом году было много, с меня хватит. ВЕРНИТЕ СНЕГ!! #HeatwaveUK

Причины гнева объяснять не надо. Жара вызывает неприятные и болезненные раздражения, поэтому приходится покупать прокладки от пота для подмышек. Что и говорить о плохом сне и ворочании в постели.

Я - когда пытаюсь уснуть в жару.

А еще есть сенная лихорадка. Эй, лихорадка, мы ненавидим тебя.

В британской метеослужбе предупредили об аномальной жаре на выходные, и это заставило задуматься о странных вещах, которые могут происходить с нашим телом в жару. А вы знали, что...

... жаркая погода может вызвать неприятный запах изо рта

Лето. Вот и настало время сладких бесед с любимыми, думаете вы. Но есть одно "но". Чрезмерное солнце и тепло могут привести к обезвоживанию. А это, как доказано, имеет несексуальный побочный эффект - неприятный запах изо рта.

Во время обезвоживания ротовая полость пересыхает. В ней накапливаются бактерии, а слюны мало, чтобы их вымыть. И привет, галитоз.

«Не станет сюрпризом то, что летом организм требует больше жидкости, поскольку теряет ее из-за потоотделения, - объясняет Гарольд Кац. - Добавьте к этому частые употребления лекарств от сенной лихорадки, летние диеты для похудения, увеличение физических нагрузок на открытом воздухе и чрезмерное воздействие солнца. Все это, конечно же, только усугубляет проблему".

... солнце может придать сил

Почувствовали, что солнце придает вашей походке упругость? Так и есть. Витамин D помогает организму усваивать кальций, который делает кости более прочными.

Вот почему медики даже советуют принимать его в темные осенние месяцы. Ведь дефицит солнечного света может привести к хрупкости и ломкости костей. Поэтому идите поскорее в парк, абсорбируйте и накапливайте витамин D. Смотрите только, не переусердствуйте и не сгорите на солнце.

... экстремальная жара может остановить потоотделение

На первый взгляд, звучит как мечта, но на самом деле это может быть признаком теплового удара.

Нормальная температура тела - 37-38 ° C, но, если оно нагревается до 40-41 ° C, вы рискуете получить тепловой удар.

В этот момент система терморегуляции вашего организма может выйти из строя. Прекращается потоотделение, поскольку тело пытается сохранить воду для жизненно важных органов.

Как самостоятельно помочь человеку, который перегрелся? Можно приложить к области шеи, спины, подмышек и паха мешочки со льдом.

Конечно, мы не говорим о том, что вы не должны развлекаться в парке с друзьями. Просто не забывайте о солнцезащитном креме и бутылке с водой.

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