О чем Порошенко говорил в Польше, а Дуда - в Украине
Президент Украины почтил жертв Волынской трагедии в польском селе, а президент Польши - на Волыни.
В своих выступлениях они назвали Волынскую трагедию "трагической страницей" в истории двух народов и призвали к примирению.
Программы двух президентов так и не пересеклись.
Программы президентов
По информации сайта польского президента, Дуда принял участие в общей молитве в луцком костеле святых Петра и Павла о жертвах Волынской трагедии.
После завершения молитвы он подарил епископу костела крест в память о погибших поляках.
Затем польская делегация поехала в поселок Олыка, где посетила замок Радзивиллов и бывшее польское кладбище.
Президент Украины в воскресенье посетил польское село Сагринь, где принял участие в открытии мемориала памяти украинцев, погибших от польской Армии Крайовой в 1944 году.
Там он также пообщался с представителями украинской общины в Польше.
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После этого Порошенко отправится в украинское село на Волыни Гончий Брод, где также почтит память погибших во время тех событий украинцев.
О чем заявили?
Петр Порошенко во время своего выступления в Польше заявил, что важно помнить о невинных жертвах и делать все возможное, чтобы народы "больше никогда не знали раздора и противостояния".
Он призвал не использовать трагические исторические события в политических целях, поскольку любое противостояние ослабляет обе страны.
"Я верю, что у народов Украины и Польши достаточно мудрости, чтобы не поддаваться на подобные провокации, направленные против понимания и примирения", - сказал украинский президент.
Он также призвал Польшу внести изменения в законодательство, где речь идет о "преступлениях украинских националистов".
"Поддерживаем инициативы по пересмотру известных изменений в польское законодательство об институте национальной памяти - и рассчитываем, что будут пересмотрены также положения, касающиеся оценки украинцев", - сказал Порошенко.
В свою очередь Анджей Дуда, по информации польских СМИ, во время визита в Украину назвал Волынскую трагедию "страшной страницей" в истории польского и украинского народов.
Польское агентство PAP сообщает, что президент Польши назвал эти события "этническими чистками".
Вместе с тем Дуда призвал строить отношения с Украиной на правде и не думать о мести.
Польский президент заверил, что Польша будет и дальше поддерживать Украину в ее стремлении провести важные реформы.
Отдельные мероприятия
Сайт польского президента сообщил, что Дуда поехал на Волынь по приглашению митрополита Луцкого, епископа Виталия Скомаровского.
В этом же сообщении отсутствует информация о каких-либо встречах с руководством Украины.
При этом волынские СМИ ранее писали, что на этот день были запланированы совместные мероприятия с участием двух президентов.
Источники в администрации украинского президента сообщили BBC News Украина, что сначала украинская сторона действительно предлагала полякам провести совместные мероприятия.
"Но мы получили отказ. Именно поэтому приняли решение организовать отдельные мероприятия с участием президента Украины, который поедет в этот день в Польшу", - сказал источник.
Волынская трагедия
Волынская трагедия - этнический конфликт между Украинской и поляками в 1943 году при участии Украинской Повстанческой Армии и польской Армии Крайовой.
В 2016 году польский Сейм проголосовал за признание Волынской трагедии геноцидом польского народа. В Украине раскритиковали это решение.
"Некорректным" его назвали в украинском парламенте. Там считают, что оно перечеркнуло предыдущие усилия, направленные на примирение двух народов.