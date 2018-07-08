О чем Порошенко говорил в Польше, а Дуда - в Украине

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Президент Украины почтил жертв Волынской трагедии в польском селе, а президент Польши - на Волыни.

В своих выступлениях они назвали Волынскую трагедию "трагической страницей" в истории двух народов и призвали к примирению.

Программы двух президентов так и не пересеклись.

Программы президентов

По информации сайта польского президента, Дуда принял участие в общей молитве в луцком костеле святых Петра и Павла о жертвах Волынской трагедии.

После завершения молитвы он подарил епископу костела крест в память о погибших поляках.

Затем польская делегация поехала в поселок Олыка, где посетила замок Радзивиллов и бывшее польское кладбище.

Копірайт зображення Ігор Смірнов/Канцелярія президента Польщі

Президент Украины в воскресенье посетил польское село Сагринь, где принял участие в открытии мемориала памяти украинцев, погибших от польской Армии Крайовой в 1944 году.

Там он также пообщался с представителями украинской общины в Польше.

После этого Порошенко отправится в украинское село на Волыни Гончий Брод, где также почтит память погибших во время тех событий украинцев.

О чем заявили?

Петр Порошенко во время своего выступления в Польше заявил, что важно помнить о невинных жертвах и делать все возможное, чтобы народы "больше никогда не знали раздора и противостояния".

Он призвал не использовать трагические исторические события в политических целях, поскольку любое противостояние ослабляет обе страны.

"Я верю, что у народов Украины и Польши достаточно мудрости, чтобы не поддаваться на подобные провокации, направленные против понимания и примирения", - сказал украинский президент.

Он также призвал Польшу внести изменения в законодательство, где речь идет о "преступлениях украинских националистов".

"Поддерживаем инициативы по пересмотру известных изменений в польское законодательство об институте национальной памяти - и рассчитываем, что будут пересмотрены также положения, касающиеся оценки украинцев", - сказал Порошенко.

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В свою очередь Анджей Дуда, по информации польских СМИ, во время визита в Украину назвал Волынскую трагедию "страшной страницей" в истории польского и украинского народов.

Польское агентство PAP сообщает, что президент Польши назвал эти события "этническими чистками".

Вместе с тем Дуда призвал строить отношения с Украиной на правде и не думать о мести.

Польский президент заверил, что Польша будет и дальше поддерживать Украину в ее стремлении провести важные реформы.

Отдельные мероприятия

Сайт польского президента сообщил, что Дуда поехал на Волынь по приглашению митрополита Луцкого, епископа Виталия Скомаровского.

В этом же сообщении отсутствует информация о каких-либо встречах с руководством Украины.

При этом волынские СМИ ранее писали, что на этот день были запланированы совместные мероприятия с участием двух президентов.

Источники в администрации украинского президента сообщили BBC News Украина, что сначала украинская сторона действительно предлагала полякам провести совместные мероприятия.

"Но мы получили отказ. Именно поэтому приняли решение организовать отдельные мероприятия с участием президента Украины, который поедет в этот день в Польшу", - сказал источник.

Волынская трагедия

Волынская трагедия - этнический конфликт между Украинской и поляками в 1943 году при участии Украинской Повстанческой Армии и польской Армии Крайовой.

В 2016 году польский Сейм проголосовал за признание Волынской трагедии геноцидом польского народа. В Украине раскритиковали это решение.

"Некорректным" его назвали в украинском парламенте. Там считают, что оно перечеркнуло предыдущие усилия, направленные на примирение двух народов.

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