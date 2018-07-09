Эсминец, который бомбил Асада: кто прибыл на Си Бриз-2018

Копірайт зображення Шестой флот США Image caption К берегам Украины подошел флагман Шестого флота США

В понедельник в Черном море и на его украинском побережье начинаются большие военные учения "Си Бриз-2018".

В них примут примут участие подразделения армий, флотов и военно-воздушных сил 16 стран.

Это Украина, США, Великобритания, Болгария, Греция, Грузия, Дания, Эстония, Канада, Литва, Молдова, Норвегия, Румыния, Польша, Турция и Швеция.

Учения пройдут в северо-западной части Черного моря и на побережье Одесской, Херсонской и Николаевской областей.

Руководить "Си Бриз" будут контр-адмирал Алексей Неижпапа с украинской стороны и капитан 1-го ранга Майкл Виллигас - от США.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Украинские военные во время предыдущих учений

Цель учений - отработать управление совместными морскими, наземными и воздушными силами из единого штаба, который разместится на одном из кораблей. А именно - на флагманском судне Шестого военно-морского флота США Mount Whitney.

Другой американский корабль, который примет участие в учениях, - эсминец Porter, который принимал участие в операциях против баз армии Башара Асада в Сирии.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Эсминец Porter выпускает ракеты по сирийской военной базе

Оба судна недавно вошли в Черное море и приблизились к Одессе, которая после российской аннексии Крыма стала главной базой украинского флота.

"USS рад вернуться в Черное море", - заявило командование Шестого флота США. United States Ship означает "Корабль Соединенных Штатов" - это официальное обозначение судов на флоте США.

"Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с партнерами в регионе по построению связей ради мира и экономической стабильности здесь и во всем мире", - говорится также в заявлении.

Кроме того, военно-транспортными самолетами Lockheed C-130 Hercules Соединенные Штаты перебросили в Одессу подразделение морских пехотинцев и снаряжение для учений.

Как рассказывал "Радио Свобода" капитан Майкл Виллигас, от США в учениях примут участие около тысячи военнослужащих.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Болгарский фрегат во время учений в Черном море в 2014 году

От Украины - полторы тысячи военных, три десятка кораблей и авиация.

От остальных стран-участниц - еще 1,2 тыс. военных с техникой.

В частности - грузинские и молдавские морпехи, британские и канадские спецназовцы и водолазы, румынские и болгарские военные суда и корабли, турецкая субмарина "Йолдирай".

Министр обороны Украины Степан Полторак назвал предстоящие учения "экзаменом для Морского командования (Украины - Ред.) на совместимость с лучшими флотами мира и способность управлять многонациональным соединением".

Ограничения

По Конвенции Монтре, регулирующей режим прохождения военных кораблей по проливам в Черное море, нечерноморские страны не могут одновременно иметь здесь военные суда, чей общий тоннаж превышает 30 тыс. тонн.

Именно поэтому флот США обычно ограничивается присутствием в Черном море 1-2 судов.

Что же за корабли США прибыли на "Си Бриз" на этот раз?

USS Mount Whitney (LCC 20)

Копірайт зображення Шестой флот США

Штабной корабль - флагман Шестого флота США, который дислоцируется в Средиземном море (штаб - в итальянском Неаполе), и выполняет задачи в Европе и Африке.

Mount Whitney вошел в состав Военно-морских сил США 16 января 1971 года.

Его водоизмещение - 18,4 тыс. тонн, длина - 189 метров, ширина - 33 метра.

Экипаж - 170 офицеров и 155 моряков.

Участвовал в операциях в Атлантике, Средиземном море, Индийском океане и в районе "Африканского рога", где шла борьба против пиратов.

Во время российско-грузинского конфликта 2008 года именно этот корабль первым из судов НАТО доставил в грузинский порт Поти гуманитарные грузы, что вызвало нарекания со стороны России.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Капитан Mount Whitney в Поти, 2008 год

По данным "Украинского милитарного портала", в тот же год Mount Whitney заходил в Севастополь.

Этот визит вызвал протесты среди пророссийских жителей, из-за чего экипаж судна воздержался от выхода в город.

Копірайт зображення Шестой флот США Image caption Вертолет Sikorsky SH-60 Seahawk на борту американского флагмана

Во время гражданской войны в Ливии с Mount Whitney руководили операцией США, которая должна была обеспечить бесполетную зону над страной и сдерживать армию Муамара Каддафи от наступления на форпост повстанцев в Бенгази.

Огневая мощь судна не слишком большая - он в первую очередь выполняет функции командования и координации.

Копірайт зображення AP Image caption 25-мм гармата на Mount Whitney веде вогонь під час навчань 2011 року

Судно оснащено:

двумя 25-мм пушками M242 Bushmaster;

четырьмя 12,7-мм пулеметами;

двумя 20-мм зенитными пушками Phalanx CIWS;

системой защиты от самонаводящихся противокорабельных ракет Mark 36 SRBOC.

Кроме того, судно имеет воздушное прикрытие - палубный вертолет Sikorsky SH-60 Seahawk.

USS Porter (DDG-78)

Копірайт зображення Шестой флот США

Значительно более мощный эсминец, который имеет на вооружении крылатые ракеты.

В составе американского военного флота находится с 1999 года.

Водоизмещение - 9,2 тыс. тонн, длина - 155 метров, ширина - 20 метров.

Экипаж - 71 офицер и 210 моряков.

"USS Porter (DDG78) - это один из двух кораблей, которые 7 апреля 2017 года нанесли ракетный удар по авиабазе проправительственных сил Асада в Сирии в ответ на химическую атаку по гражданским", - говорится на "Украинской милитарном портале".

Власть Башара Асада тогда отрицала свою причастность к химатаке.

Копірайт зображення Шестой флот США

Эсминец уже бывал в Черном море - в частности в 2016 году, когда участвовал в других учениях и патрулировал регион.

Такой тип судов считается основными боевыми кораблями США.

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Имеет на вооружении:

две пусковые установки (на 32 и 64 ракеты) Mk 41 для вертикального запуска управляемых ракет различных типов;

96 пусковых установок для крылатых ракет (таких как Tomahawk)

130-мм артиллерийская система Mk 45;

два боевых модуля Mk 38 калибром 25 мм;

четыре крупнокалиберных 12.7-мм пулемета;

два торпедных аппарата для торпед Mk 46;

20-мм шестиствольный боевой модуль Phalanx CIWS.

Прикрытие с воздуха обеспечивают два вертолета Sikorsky SH-60 Seahawk.