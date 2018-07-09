"Это фантастика": черный аист через 18 лет вернулся в Украину

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Украинские ученые зафиксировали черного аиста, который через 18 лет вернулся в Украину.

Орнитологи исследовали путь миграции самки и определили, что ее возраст значительно превысил средний для этих птиц.

Это уникальный случай, ведь птица здорова и до сих в сотоянии преодолевать трудности миграции.

Более того - она сегодня имеет двух птенцов.

Как нашли птицу?

Аиста обнаружили с помощью фотоловушки, рассказал BBC News Украина орнитолог Андрей Бокотей, заведующий отделом Государственного природоведческого музея НАН.

Копірайт зображення Проект Ciconia-Ukraina Image caption Аист вернулся в Шацкий национальный парк

По его словам, такие приборы ученые устанавливают в гнезда аистов, чтобы изучать и отслеживать их.

"Это достаточно современный и очень информативный способ получения научной информации, которая в будущем помогает нам охранять черных аистов. Ведь эта птица занесена в Красную книгу Украины и соседних государств", - объясняет орнитолог.

"Птицу-героиню" удалось обнаружить благодаря одной из фотоловушек, которую ученые установили в гнезде в Шацком национальном парке.

"Две недели назад мы поехали и переписали информацию с карточки, чтобы фотоловушка могла дальше работать", - говорит Бокотей.

Копірайт зображення Проект Ciconia-Ukraina Image caption Самке аиста уже 18 лет и у нее - двое птенцов. Орнитологи говорят, что это уникальная ситуация

Выяснилось, что у одной из взрослых птиц было два кольца, которыми традиционно обозначают редкие виды.

Одно - металлическое, которое птица носит всю жизнь, а второе - пластиковое, на котором большими буквами указан специальный код, который дает международная организация EURING, координирующая кольцевание.

Именно благодаря этим кольцам можно проследить, откуда птица.

Опасная миграция

Украинские ученые установили, что эту птицу окольцевали в 2002 году в Израиле во время миграционного периода. В то время аисту уже было два года.

"Эта птица - счастливчик, потому что смертность птенцов черного аиста чрезвычайно высока. Они преодолевают огромные расстояния - 8, а иногда и 10 тысяч километров пролетают на зимовку в Африку", - объясняет Бокотей.

Копірайт зображення Проект Ciconia-Ukraina Image caption Аиста отследили благодаря двум кольцам на ноге

По его словам, на этом пути их ждет множество опасностей.

"В Ливане и Сирии их просто отстреливают, потому что это национальный спорт - убивать птиц. В Израиле очень распространены рыбные хозяйства, а через эту страну идут миграционные пути многих видов птиц, в том числе рыбоядных - аистов и цапель. Они могут приносить большой вред хозяйствам, а потому ставки накрывают сетками и птицы в них запутываются. Их пытаются спасать, но это не всегда помогает", - рассказывает ученый.

"Нашей аистихе, потому что это самка, повезло, ее вовремя нашли, вытащили из этих сетей, а затем орнитологи ее окольцевали. И она дальше себе мигрировала", - говорит он.

Андрей Бокотей объясняет, что эта птица родилась в Украине, ведь для аистов характерно такое явление как филопатрия - то есть они возвращаются в то же место, где родились, и продолжают там гнездиться.

В 2011 году в Израиле проводил исследования немецкий орнитолог, который фотографировал птиц с кольцами и определял их родину.

"Она попала к нему в объектив, поэтому мы знаем, что в 2011 году она также осуществляла миграцию через Израиль", - говорит орнитолог.

"Уникальная птица"

"Нам удалось установить, что ей 18 лет, это очень большой возраст для черного аиста. Потому что такие птицы живут до десяти лет. Ученые считали, что эти птицы в таком возрасте уже не размножаются, даже если совершают миграцию", - объясняет Бокотей.

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"Это уникальное явление, ведь кто мог надеяться, что она еще двух птенцов вскормила. Двух здоровых птенцов мы окольцевали и будем следить за ними дальше, возможно, и они когда-то попадутся на глаза ученым", - добавляет он.

Орнитологи считают, что поскольку птица осилила такую ​​дальнюю миграцию, у нее хорошее здоровье.

"В природе эти птицы, которые ослаблены и больны, или погибают от изнеможения, или их съедают хищники. Если она имеет силы прилететь, преодолеть такое расстояние, отложить яйца, потому что это тоже большие энергетические затраты для птицы - высидеть и выкормить птенцов, - то она здорова", - говорит Бокотей.

По его словам, у аистов высокая смертность, и это "уникальное явление, что она столько прожила и дальше функционирует как нормальная, крепкая, в полном расцвете сил птица".

"Это фантастично. Будем дальше следить за ней. Теперь точно будем ставить камеру в это гнездо, потому что есть интрига. Еще несколько поставим рядом, чтобы мы не потеряли ее из виду", - добавляет он.

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