Восточный форпост НАТО или вечный кандидат: чего Украине ждать от Альянса

Копірайт зображення NATO Image caption Украина пытается проводить все больше учений со странами НАТО. На фото - американские десантники во время совместных учений с украинской армией в Одесской области

Очередной саммит НАТО может сделать более четкими перспективы членства Украины в Альянсе, а может надолго оставить ее в статусе "вечного кандидата", предупреждают международники.

В то же время, украинский вопрос может стать заложником борьбы между "южным" и "восточным" флангами Альянса.

А из-за позиции Венгрии Киев не воспользуется своим самым мощным инструментом - комиссией Украина-НАТО.

Чего Украине ждать от саммита?

Без комиссии

Встреча высших представителей стран Североатлантического альянса пройдет 11-12 июля в Брюсселе при участии президента Порошенко.

Ожидалось, что на саммите состоится заседание комиссии Украина-НАТО на высшем уровне.

Впрочем, этого не произойдет.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Отдельной встречи между президентом Порошенко и лидерами стран НАТО на саммите не будет

"У НАТО есть вопрос консенсуса принятия решений, и этим успешно воспользовались наши соседи из Венгрии, которые блокировали все решения по заседаниям не только комиссии "Украина-НАТО" (на уровне глав государств и правительств. - Ред.), но и на уровне министров иностранных дел и министров обороны", - объясняет руководитель правительственного Управления по вопросам сотрудничества с НАТО Алексей Генчев.

Его слова подтвердили тревогу украинских СМИ относительно того, что Будапешт решил блокировать все инициативы Киева в НАТО из-за закона об образовании в Украине.

Вместо переговоров на высшем уровне по конкретным вопросам сотрудничества Альянса и Киева, президента Украины теперь ожидает встреча в трехстороннем формате НАТО-Украина-Грузия, перед которой он с генсеком Альянса выступит с совместным заявлением.

Это компромиссный вариант, который Киеву предложили вместо полноценной работы комиссии.

"Заседание комиссии Украина-НАТО заканчивается декларацией, где прописываются все моменты дальнейшего сотрудничества между НАТО и Украиной - это достаточно рамочный документ. А трехстороннее заседание будет просто консультативно-совещательным, обменом взглядами", - объясняет BBC News Украина Виталий Мартынюк, директор международных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХ".

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Восточный фланг" НАТО выступает за более активное развертывание сил Альянса в Восточной Европе, и Украина может стать его форпостом здесь, отмечают эксперты

"В Брюсселе мы не сможем сделать все, что хотелось бы в рамках комиссии Украина-НАТО. Но у президента есть информационный и практический пакет, который он донесет до глав государств и правительств и руководства НАТО", - обещает эксперт.

Глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко сообщил СМИ, что Венгрия может заблокировать даже заявление трехстороннего заседания НАТО-Украина-Грузия, но подчеркнул, что важнее все же будет итоговая декларация саммита.

А в украинских дипломатических кругах BBC News Украина сообщили, что этого заявления не будет, потому что Венгрия его все же заблокировала.

Будет только заявление генсека, в котором он традиционно поддержит территориальную целостность и суверенитет Украины и осудит аннексию Крыма.

О чем будут говорить

Копірайт зображення nato.int Image caption Украинские военные уже много лет участвуют в миротворческой операции НАТО в Косове, а также в Афганистане

Одной из главных тем саммита заявлена афганская миссия НАТО "Решительная поддержка", в которую вовлечена и Украина.

Сейчас в Афганистане находятся 11 украинских военных, но, по словам Генчева, этот контингент скоро увеличится до 29 человек.

Украинский контингент в операциях НАТО KFOR (Косово): 40 военных

Resolute Support Mission (Афганистан): 11 военных (число возрастет до 29)

Еще 40 украинских военных входят в миссию НАТО в Косово.

В целом сегодня в миротворческих операциях под эгидой ООН служат 338 украинских военнослужащих.

Участие украинских миротворцев - один из аргументов Киева на предстоящем саммите.

Но проблема Украины и ее конфронтации с Россией на Донбассе и в Крыму хотя и обязательно попадет на повестку дня саммита, все же вряд ли будет ключевой.

Как прогнозирует эксперт по международной безопасности Национального института стратегических исследований Валерий Кравченко, ожидаемо дискутивним в Брюсселе станет вопрос 2% ВВП, которые страны НАТО должны тратить на оборону.

Это - одно из требований президента США Дональда Трампа ко всем членам Альянса.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Брюссельский саммит НАТО состоится за несколько дней до встречи Трампа с Путиным в Хельсинки 16 июля

Валерий Кравченко считает, что консенсуса здесь достичь будет очень сложно, в том числе и из-за разного понимания правительствами угроз, на которые должна реагировать НАТО - сам Альянс слишком большой.

"То, что является угрозой Эстонии и Литве, не является угрозой для Португалии или Испании", - объясняет он.

Как следствие, за приоритетность на саммите будут конкурировать два условных "натовских" фланга: "южный" (включая Португалию, Испанию, Италию и Грецию), который будет настаивать на усилении операций сдерживания нелегальных мигрантов в Средиземноморье, и "восточный" (члены НАТО из Центрально-Восточной Европы), который будет выступать за усиление Альянса на границах с Россией.

"Важно, как Россия будет звучать в декларации Брюссельского саммита НАТО. Сейчас они (НАТО. - Ред.) говорят, что проводят политику сдерживания российской агрессии на Востоке, но оставляют открытым окно диалога", - отмечает Виталий Мартынюк.

"Для Украины это окно является отрицательным - в том смысле, что НАТО не хочет раздражать Россию и не хочет давать нам амбициозные обещания относительно членства, чтобы это окно диалога оставалось открытым", - объясняет эксперт.

Особое значение вопрос приобретает в свете встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, которая пройдет через несколько дней после саммита НАТО.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В НАТО все еще настаивают, что открыты к диалогу с Россией. На фото - российские военные учения в 2017 году

Директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица констатирует: "Брюссельский саммит должен показать, будет ли НАТО воспринимать Украину как форпост стратегической обороны своего восточного фланга, или снова будет искать диалог с Россией и пойдет на компромиссы, итогом которых может стать формирование биполярной системы в Европе - "Ялты-2" (по аналогии с Ялтинской конференцией 1945 года, на которой победители Второй мировой войны определяли послевоенный порядок. - Ред.).

Украинская сторона большие надежды возлагает на двусторонние встречи Петра Порошенко с лидерами стран НАТО.

По информации источников BBC News Украина, уже подтверждена встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Нидерландов Марком Рютте.

Дипломаты работают над организацией встречи с президентом США, но из-за загруженности графика американского президента пока не известно, состоится ли она.

Членство или партнерство?

Традиционно Киев ожидает сигналов о перспективах своего членства в НАТО.

В этом году исполняется десять лет Бухарестскому саммиту, в декларации которого было четко определено, что Украина и Грузия в будущем станут членами Североатлантического альянса.

Киев тогда вплотную приблизился к получению Плана действий по членству (ПДЧ), но при президентстве Януковича и Украина, и НАТО от дальнейшего сближения отказались.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Развитие интеграции в НАТО Грузии - показателен для Украины

После 2014 года Киев вновь заявил о курсе на членство в Североатлантическом альянсе, что отражено в недвусмысленных изменениях в стратегический закон об основах внутренней и внешней политики, а также недавнем законе о нацбезопасности, который Петр Порошенко подписал перед Брюссельским саммитом.

Теперь Украина ожидает реакцию НАТО.

"Для Украины позитивным сигналом должно стать заявление со стороны НАТО относительно подтверждения декларации Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина будет членом Альянса", - говорит Алексей Генчев.

В то же время, добавляет руководитель Управления по вопросам сотрудничества с НАТО, "Украина не должна делать каких-либо заявлений или заявок о предоставлении Плана действий по членству".

По его мнению, как и по мнению большинства экспертов, шансы получить сейчас ПДЧ в Брюсселе минимальны.

Вместо этого Киев должен работать над реформами, чтобы приблизиться к легендарным "стандартам НАТО".

Получается ли это у него, партнеры по НАТО скажут в оценках закона о нацбезопасности - в Брюсселе Киев едва ли не впервые услышит критику своих новых норм о гражданском контроле армии и гражданском министре обороны.

А вместо ПДЧ Украине более реально ожидать присоединения к другой программе Североатлантического альянса - Программе расширенных возможностей.

"Украина уже получает максимальное количество как практической и технической, так и экспертной помощи от НАТО, но эта программа позволит в совершенстве получить то, что называется в НАТО "взаимосовместимостью", - объясняет Алексей Генчев.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Украине регулярно проходят совместные учения со странами НАТО и Грузией. На фото - учения Rapid Trident на Яворовском полигоне во Львовской области, 2015 год

Он уверяет, что это не станет заменой ПДЧ или компромиссным его вариантом - "это дополнительный шанс для Украины проводить реформы в оборонной сфере".

Но такой оптимизм относительно программы, куда входят Австралия, Финляндия, Швеция, Иордания и Грузия, выражают не все.

"Для Грузии это был фактически приговор, что они участвуют в программе, где есть Австралия и Иордания, - что их уже не воспринимают как страну, цель которой - членство в НАТО", - считает Валерий Кравченко.

"Либо партнерство, либо интеграция... Для Украины это (присоединение к Программе расширенных возможностей. - Ред.) будет негативно восприниматься с точки зрения перспектив когда-то получить членство в НАТО", - добавляет он.

В то же время эксперты действительно советуют следить за тем, как развиваются отношения НАТО и Грузии.

"Украина с Грузией идет в одном кейсе, но Грузия немного нас опережает. Как только она получит ПДЧ - или приглашение к членству в Альянсе - можно ожидать, что следующей станет Украина", - прогнозирует Виталий Мартынюк.

Это означает, что Альянс готов расширяться не только на Западных Балканах, где к нему недавно присоединилась Черногория и может скоро получить официальное приглашение Македония, но и на востоке Европы.

Впрочем, Алексей Генчев сомневается, что Грузия таки получит ПДЧ на предстоящем саммите в Брюсселе - "из-за того же окна для диалога с Россией".

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