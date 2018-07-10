Смертник и "волхв": воспоминания о Левке Лукьяненко

Копірайт зображення УНІАН Image caption Левко Лукьяненко совсем немного не дожил до своего 90-летия - юбилей мог бы состояться 24 августа. Впрочем, друзья говорят, что эта дата будет дважды символической, ведь на этот день приходится сороковой день после его смерти

Во вторник в Киеве простились с диссидентом и политиком Левком Лукьяненко.

Церемония прошла в Клубе Кабмина.

Товарищи по диссидентскому движению и соратники из националистического лагеря 1990-х вспоминали Льва Григорьевича и делились историями из его жизни.

Мысли смертника

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Экс-депутат Владимир Яворивский, например, вспомнил, как принимали Акт провозглашения независимости в августе 1991 года.

"Каждый из нас где-то на коленке писал свой Акт о независимости. Но у него был самый лучший, потому что он был юристом, и именно его акт был зачитан с трибуны Верховной Рады", - рассказал он.

Депутат первого созыва Владимир Шовкошитный поделился с BBC News Украина историей, которую, по его словам, Левко Лукьяненко позволил рассказывать только после своей смерти - о переживаниях в камере смертников, где он провел 72 дня.

Image caption Владимир Шовкошитный признается - история о переживаниях Лукьяненко в камере смертников поразила его

"Каждую ночь около четырех часов утра охранники выводили его из камеры. А он знал, что расстреливают не под стенкой, а когда ведут по коридору - в затылок. И вот он мне признался, что пока вели, возникла странная мысль: интересно, успею ли я почувствовать, что пуля вошла в затылок, пока она выйдет через лоб", - вспомнил Шовкошитный.

"Тогда не расстреляли. Завели в камеру, а там лежал документ - текст отречения от своих взглядов. Оставалось поставить подпись. Он взял и в углу написал: Украина будет самостоятельной", - добавляет товарищ Лукьяненко и признается, что эта история в свое время оказала на него большое влияние.

На вопрос о взглядах Левка Лукьяненко, которые он озвучивал в книгах, Владимир Шовкошитный отметил: "Никаких ксенофобских или антисемитских вещей я у него никогда не замечал. Украинский народ он рассматривал как единство всех этнических групп, которые здесь представлены, на основе исторических и культурных ценностей титульной украинской нации".

Image caption Среди тех, кто пришел проститься с Левком Лукьяненко, были люди с символикой современных подразделений. На фото - мужчина в футболке с эмблемой Батальона Нацгвардии имени Кульчицкого

Василий Овсиенко в 1984 году одновременно с Левком Лукьяненко и Василием Стусом сидел в лагере в Кучино Пермской области.

Диссидент вспомнил слова Стуса: "Он, оценивая Левка Лукьяненко, показал пальцем на его камеру и сказал: "Вот человек! "По-евангельски" (Ecce Homo - "Вот человек!" - слова Понтия Пилата об Иисусе Христе. - Ред.).

Василий Овсиенко признался, что хоть Левко Лукьяненко и был радикальным в своих взглядах, но многих он сдерживал.

"Один человек объявил голодовку в поддержку Левка, так Левко попросил дежурного офицера: подведите меня к камере, я ему скажу, чтоб он прекратил. Достаточно того, что я голодаю", - рассказал он.

"Волхв" и "украинский Мандела"

Image caption Представители движения "РУН-вера" раздавали книги Лукьяненко "за помощь"

"Это фигура, которая жила с ощущением приговора смертной казни и 27 лет провела в застенках тирании Кремля - как наши патриоты сейчас. Это знаменосец, который пронес знамя через все испытания. Важно, чтобы его теперь подхватили и оно двигалось дальше", - говорил министр культуры Евгений Нищук во время официальной церемонии прощания.

Были среди присутствующих и представители объединения "РУН-веры" - в последние годы принципы этого движеняи были близки Левко Лукьяненко, о чем он писал в своих книгах.

"РУН-веровцы" установили столик и раздавали собственные открытки и книги Лукьяненко "за пожертвования, сколько ни жалко на возрождение родной украинской веры".

"Левко Лукьяненко, сидя в застенках московских КГБистов, осознал веру. Для меня он является волхвом, а до этого был воином-жрецом. А сегодня его душа находится среди нас и вдохновляет нас", - делился своими взглядами один из представителей "РУН-веры".

Image caption Представитель "РУН-веры" говорит, что считает Левка Лукьяненко волхвом

"Такой человек, это - украинский Мандела, заслуживающий Нобелевской премии", - считает публицист Игорь Кравчук, который издал несколько книг Лукьяненко.

"Дорогой Левко, ты уже ступил на тот путь, с которого не возвращаются ... Пусть тебе украинская земля, которую ты так любил, будет легкой, как перышко", - попрощался с диссидентом Владимир Яворивский.

Image caption Владимир Яворивский одним из первых сообщил о смерти Левка Лукьяненко

Похоронили Левка Лукьяненко на Байковом кладбище.

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