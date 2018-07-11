В Аргентине нашли скелет первого динозавра-гиганта

Копірайт зображення Cecilia Apaldetti Image caption Кости динозавра нашли на территории Аргентины

Они - самые большие животные, которые ходили по Земле, с массой, равной космическим кораблям.

Однако до сих пор непонятно, как эти динозавры достигли таких массивных размеров.

Новая находка костей динозавра в Аргентине предоставила новые доказательства процесса роста гигантов.

По словам палеонтологов, животное использовало новый способ, чтобы достичь сверхбольших размеров. В частности, для него были характерны всплески быстрого роста и эффективные, похожие на птичьи, легкие.

Ископаемые останки динозавра ученые нашли на северо-западе Аргентины во время полевого исследования. Они обнаружили четыре скелета - один нового вида и три родственных ему динозавров.

Копірайт зображення Cecilia Apaldetti Image caption Вот так из породы высверливают кости динозавра

"Мы могли убедиться, что это новый вид, который мы назвали Ingentia prima. На латыни это означает "первый гигант", - отметила доктор Сесилия Апалдетти из Национального университета Сан-Хуана.

Этот динозавр происходит из триасового периода, а следовательно появился на 47 млн лет раньше, чем знаменитые травоядные диплодоки и брахиозавры с их длинными шеями.

Он были не таким большим, весил около 10 тонн. Но его открытие - это неожиданность, ведь он появился так рано на пути эволюции динозавров.

Копірайт зображення Cecilia Apaldetti Image caption Динозавр достигал в длину до 10 метров

Новый вид динозавров Ingentia prima и подобные виды отнесены к группе lessemedaurids.

Анализ: доктор Стив Бруссат из Эдинбургского университета

Поклонникам динозавров стоит запомнить новое название lessemedaurids, потому что это были первые динозавры, которые достигли гигантских размеров - около 10 тонн - еще в триасовый период, около 215 млн лет назад. Удивительное открытие четырех скелетов заставляет нас переосмыслить то, когда и при каких условиях динозавры стали такими огромными.

Мы привыкли думать, что первые гигантские динозавры возникли в начале Юрского периода, после того, как Супервулканы вызвали глобальное вымирание в конце триасового периода. Но находка скелетов в Аргентине позволяет говорить, что по крайней мере некоторые динозавры смогли достичь гигантских размеров в последней части триасового периода, до этого вымирания.

Неожиданностью было то, что lessemsaurids достигли своих огромных размеров независимо от завроподов - ящеротазовых динозавров, таких как апатозавры и диплодоки, которые действительно развивались позже во время юрского периода. Достижение огромных размеров не было исключительным явлением для ящеротазовых динозавров - различные типы динозавров могли становиться огромными, что говорит о том, насколько невероятные эти животные.

Каким был динозавр, кости которого нашли ученые

Это представитель группы, которую называют завроподоморфы, что означает с "ногами как у ящерицы". Они со временем превратились в четвероногих существ, которые стали крупнейшими животными, когда-либо ходившими по земле.

Динозавр имел длинную шею и хвост, хотя и не достигал таких размеров, как диплодок.

Он был примерно 10 метров длиной.

Копірайт зображення Cecilia Apaldetti

Как он стал таким огромным?

Как и у динозавров, живших позже, у него были воздушные мешки, похожие на птичьи, которые были необходимы для охлаждения больших животных и обеспечения их большим количеством кислорода.

Кольца роста его костей показывают, что он рос очень быстро.

Копірайт зображення Jorge A. González Image caption Реконструкция динозавра. Зеленым цветом обозначены воздушные мешки, а корчиневим - легкие животного

"Мы могли наблюдать в костях (благодаря кольцам роста. - Ред.), что у них были очевидные периоды очень быстрого роста", - подчеркнула доктор Апалдетти, которая была членом команды, нашедшей скелеты.

Исследования ее группы показывают, что существует несколько способов достижения динозаврами огромных размеров.

Копірайт зображення SPL Image caption Брахиозавр появился позже и был еще большим динозавром

Они предполагают, что могут существовать еще большие и необычные динозавры, которые еще не найдены.

Информация о находке опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution.

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