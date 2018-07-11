В Аргентине нашли скелет первого динозавра-гиганта
Они - самые большие животные, которые ходили по Земле, с массой, равной космическим кораблям.
Однако до сих пор непонятно, как эти динозавры достигли таких массивных размеров.
Новая находка костей динозавра в Аргентине предоставила новые доказательства процесса роста гигантов.
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По словам палеонтологов, животное использовало новый способ, чтобы достичь сверхбольших размеров. В частности, для него были характерны всплески быстрого роста и эффективные, похожие на птичьи, легкие.
Ископаемые останки динозавра ученые нашли на северо-западе Аргентины во время полевого исследования. Они обнаружили четыре скелета - один нового вида и три родственных ему динозавров.
"Мы могли убедиться, что это новый вид, который мы назвали Ingentia prima. На латыни это означает "первый гигант", - отметила доктор Сесилия Апалдетти из Национального университета Сан-Хуана.
Этот динозавр происходит из триасового периода, а следовательно появился на 47 млн лет раньше, чем знаменитые травоядные диплодоки и брахиозавры с их длинными шеями.
Он были не таким большим, весил около 10 тонн. Но его открытие - это неожиданность, ведь он появился так рано на пути эволюции динозавров.
Новый вид динозавров Ingentia prima и подобные виды отнесены к группе lessemedaurids.
Анализ: доктор Стив Бруссат из Эдинбургского университета
Поклонникам динозавров стоит запомнить новое название lessemedaurids, потому что это были первые динозавры, которые достигли гигантских размеров - около 10 тонн - еще в триасовый период, около 215 млн лет назад. Удивительное открытие четырех скелетов заставляет нас переосмыслить то, когда и при каких условиях динозавры стали такими огромными.
Мы привыкли думать, что первые гигантские динозавры возникли в начале Юрского периода, после того, как Супервулканы вызвали глобальное вымирание в конце триасового периода. Но находка скелетов в Аргентине позволяет говорить, что по крайней мере некоторые динозавры смогли достичь гигантских размеров в последней части триасового периода, до этого вымирания.
Неожиданностью было то, что lessemsaurids достигли своих огромных размеров независимо от завроподов - ящеротазовых динозавров, таких как апатозавры и диплодоки, которые действительно развивались позже во время юрского периода. Достижение огромных размеров не было исключительным явлением для ящеротазовых динозавров - различные типы динозавров могли становиться огромными, что говорит о том, насколько невероятные эти животные.
Каким был динозавр, кости которого нашли ученые
Это представитель группы, которую называют завроподоморфы, что означает с "ногами как у ящерицы". Они со временем превратились в четвероногих существ, которые стали крупнейшими животными, когда-либо ходившими по земле.
Динозавр имел длинную шею и хвост, хотя и не достигал таких размеров, как диплодок.
Он был примерно 10 метров длиной.
Как он стал таким огромным?
Как и у динозавров, живших позже, у него были воздушные мешки, похожие на птичьи, которые были необходимы для охлаждения больших животных и обеспечения их большим количеством кислорода.
Кольца роста его костей показывают, что он рос очень быстро.
"Мы могли наблюдать в костях (благодаря кольцам роста. - Ред.), что у них были очевидные периоды очень быстрого роста", - подчеркнула доктор Апалдетти, которая была членом команды, нашедшей скелеты.
Исследования ее группы показывают, что существует несколько способов достижения динозаврами огромных размеров.
Они предполагают, что могут существовать еще большие и необычные динозавры, которые еще не найдены.
Информация о находке опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution.