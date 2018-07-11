"Нюхнул - гол забил": зачем футболистам нашатырный спирт?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Футболист сборной США Деандре Йедлин нюхает нашатырный спирт на товарищеском матче с Португалией, ноябрь 2017 года

Появившаяся в немецких СМИ информация об использовании футболистами российской сборной нашатырного спирта на матче с Хорватией вызвала бурное обсуждение в интернете. ВВС спросила экспертов, зачем спортсмены применяют этот препарат и можно ли приравнивать его к допингу.

В понедельник немецкий таблоид Bild обратил внимание на то, что российские спортсмены перед выходом на поле в матче с хорватской сборной прикладывают что-то к носу. Такие же действия наблюдались и на матче со сборной Испании, отмечает издание.

Как выяснилось, футболисты нюхали вату, смоченную в водном растворе аммиака. В обиходе это вещество называют нашатырным спиртом или нашатырем, его научное название - гидроксид аммония.

Нашатырный спирт не запрещен Всемирным антидопинговым агентством, но при этом обладает "кратковременным стимулирующим и концентрирующим эффектом", - отмечается в статье. Журналисты предполагают, что это могло повлиять на результаты игры с Испанией.

На публикацию сразу отреагировали сотрудники тренерского штаба российской сборной. Тренер команды по физподготовке Паулино Гранеро в интервью испанской газете La Marca подчеркнул, что аммиак не является допингом.

"Это придумал какой-то идиот. Аммиак не входит в список запрещенных веществ. Нет никаких доказательств, что его применение улучшает показатели", - сказал Гранеро.

Врач российской сборной Эдуард Безуглов сказал интернет-изданию "Чемпионат", что раствор аммиака используется в мировом спорте много лет самыми разными странами.

"Тяжело сказать, какой фантазией нужно обладать, чтобы подозревать в нашатыре какой-то секретный допинг", - отметил Безуглов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Футболист "Вест Бромвич Альбион" Бен Фостер нюхает нашатырь во время матча с Тоттенхэмом 15 октября 2016

Русская служба Би-би-си обратилась к специалистам в области спортивной медицины с просьбой рассказать, с какой целью спортсмены используют гидроксид аммония и является ли его использование мировой практикой.

Юрий Васильков, бывший врач "Спартака"

Нашатырь использовался в нашем футболе еще до Великой Отечественной войны, со времен образования "Спартака".

Это просто некая футбольная привычка - вдохнуть этот резкий и не очень приятный запах, взбодриться на пару секунд и пойти в бой. Сегодня многие знают, что от этого могут пойти слезы, и молодые ребята часто отказываются его нюхать.

Это, наверное, самый безобидный препарат в фармакологии: им чистят стекла, чистят автомобили, унитазы.

Капнуть нашатыря на ватку и вдохнуть - это просто футбольная традиция. Примерно как присесть перед дальней дорогой, просто примета: нюхнул - гол забил. Никакого привыкания нет, это все равно, что почесать себе затылок.

Дело в том, что у нас спортивная медицина до Олимпиады в Москве 1980 года была практически на нуле. Мы очень отставали от Запада и использовали только устаревшие вонючие мази. Потом уже у нас появилась современная фармакология и медицина, но эта традиция нюхать нашатырь осталась.

Илья Мелехин, врач спортивной медицины

Нашатырный спирт разрешен и всегда будет разрешен к применению, это как йодом ногу помазать. Им пользуются, например, когда слишком жарко или когда человек в предобморочном состоянии.

Конечно, раствор аммиака используется в спорте, и не только в футболе. Например, его используют штангисты. Практически перед каждым выходом они нюхают нашатырь, причем делают это открыто, прямо перед камерами.

Любой спортсмен может им воспользоваться, готовясь к какому-нибудь прыжку или рывку - это разрешенный способ взбодриться. Формула аммиака довольно проста, и там в принципе не может быть ничего запрещенного.