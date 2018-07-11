От Наоми до Джиджи: 60 лет истории моды сквозь объектив Криса Мура
Крис Мур - сын трудовых мигрантов. Во времена депрессии 1930-х годов он вместе с родителями переехал из Ньюкасла на юго-восток Англии в попытке начать новую жизнь. Вскоре началась война, и парню пришлось сменить пять разных школ, проживая преимущественно отдельно от семьи. В этой статье он объясняет, как ему удалось прорваться в мир фэшн-фотографии и не пропустить ни одного заметного показа мод за последние 60 лет.
- Почему мода для взрослых "впала в детство"
- Как прожить с минимумом одежды в шкафу
- Что носили в холода сто лет назад: фото
Мне было всего четыре, когда мы с родителями уехали из Ньюкасла.
Многие наши соседи поступили так же; мы все были, как одно племя. Все детство меня окружали земляки из северной Англии, хоть мы и жили в Эссексе.
Мы переехали на юг, и Ньюкасл переехал вместе с нами.
Не успели мы обжиться на юге, как началась война. Британские власти приняли решение эвакуировать детей, поэтому учился я очень хаотично.
За пять лет сменил такое же количество школ, каждый раз меняя место жительства. Эвакуация проходила почти всегда без родителей.
После войны работы было достаточно, отец договорился, и я получил место в типографии. Эта работа считалась популярной и хорошо оплачивалась. По его мнению, важно найти такую профессию, которая бы поддерживалась сильным профсоюзом.
Кажется, то место, куда я попал, его разочаровало: хоть фирма G & Watson и занималась полиграфией, мне предложили работу в отделе фотографии.
В этой фирме я получил ценный технический опыт, и через несколько лет меня порекомендовали в качестве ассистента в студию Vogue.
Эта студия на Шафтсбери-авеню в центре Лондона, конечно, сыграла решающую роль в моей карьере.
Мне, как представителю рабочего класса, люди и обычаи в Vogue 1950-х годов казались совершенно иными, даже чужими; можно сказать, я получил культурный шок.
Впрочем, бурное детство научило меня неплохо адаптироваться к различным изменениям.
В те времена я ассистировал многим фотографам, и конечно, некоторые из них прославились и сейчас выделяются на фоне других, например, Сесил Битон и Генри Кларк.
Там я впервые понял, что такое стиль. До Vogue я считал, что люди носят какую-то одежду, и все.
Но вдруг я осознал, что одна и та же одежда на разных людях выглядит по-разному; люди находят свой индивидуальный стиль.
Впервые я поехал в Париж на показ высокой моды в 1967 году. К тому времени у меня уже было собственное дело и несколько клиентов - газеты и журналы, которые хотели дважды в год освещать парижские сезонные показы.
Тогда эта сфера была значительно меньше, чем сейчас, и к прессе относились с подозрением.
Нам не разрешали фотографировать презентации одежды клиентам; даже журналистов выставляли за дверь, если вдруг видели, что те делают какие-то наброски - настолько тогдашние дома моды боялись плагиата.
Вместо этого дизайнеры отбирали несколько моделей и позволяли позже сделать с ними фотосет в салоне или на улице.
Уже позже, в 1970-е, производители готовой одежды начали проводить "недели моды", чтобы демонстрировать свои коллекции и привлекать покупателей; тогда и появились открытые показы на подиуме.
С тех пор я все их фотографирую.
Термин "фэшн-фотограф" или "подиумный фотограф" (англ. сatwalk photographer) появился значительно позже, примерно тогда же, когда и "супермодель" - в начале 1990-х.
На первый взгляд, это очень привлекательная профессия. Но обратная сторона успеха - высокий уровень стресса и физические перегрузки.
Тех, кто смог продержаться здесь в течение долгих лет, немного; поэтому нас связывает сильный дух братства.
Конечно, у всего есть свои плюсы и минусы. Минус для меня - необходимость проводить много времени в дороге и вдали от дома.
Мои любимцы - дизайнеры, которые стремятся сделать свои показы визуально интересными, понимая, что коллекции должны хорошо выглядеть на фото, чтобы стать интересными для широкой аудитории в СМИ.
К числу таких "шоуменов подиума" он относит Тьерри Мюглера, Иссэя Миякэ, Жана-Поля Готье, Вивьен Вествуд и Рей Кавакубо, в последние годы - Миуччу Прада, Хуссейна Чалаян и, конечно же, Джона Гальяно и Александра МакКуина.
Не менее интересны для меня события вокруг показов и выдающиеся люди в их тени.
Я всегда обращал внимание на экстравагантный наряд редактора итальянского Vogue Анны Пьяджи и иконы стиля Изабеллы Блоу, которые порой переодевались дважды или трижды в день.
По тому, как одеты зрители в первом ряду и по их реакции на показ, можно в определенной степени предугадать будущие модные тенденции. Я следил за выражением лица Сьюзи Менкес, с которой проработал 25 замечательных лет в газете International Herald Tribune.
Вспоминаю также редактора американского Vogue Андре Леона Телли, чей высокий рост и характерный стиль всегда привлекает внимание, когда он входит в комнату, где находится всемогущая Анна Винтур.
Думаю, вы никогда не прогадаете, если будете рассматривать зрителей.
Я видел, как из-за избытка выбора состоятельные люди не знали, что надеть, а люди более скормного достатка - создают свой неповторимый стиль, просто отпоров воротник или покрасив старые ботинки.
Худшее проявление моды - диктовать свою волю широким массам; лучшее - создавать общее настроение и служить фоном для индивидуального стиля.
Я понял, что мода - для всех, кто хочет найти свой стиль; она никоим образом не зависит от возраста, класса или пола.
В минувшую субботу в Музее Боуз (графство Дарем, Англия) открылась выставка "Подиум: мода сквозь объектив Криса Мура". Выставка продлится до 6 января 2019 года.
Из разговора с журналисткой ВВС Сиан Дэвис.