От Наоми до Джиджи: 60 лет истории моды сквозь объектив Криса Мура

Копірайт зображення Daniele Schiavello Image caption Крис Мур (сейчас ему 83) начал фотографировать показы мод в 1960-е годы

Крис Мур - сын трудовых мигрантов. Во времена депрессии 1930-х годов он вместе с родителями переехал из Ньюкасла на юго-восток Англии в попытке начать новую жизнь. Вскоре началась война, и парню пришлось сменить пять разных школ, проживая преимущественно отдельно от семьи. В этой статье он объясняет, как ему удалось прорваться в мир фэшн-фотографии и не пропустить ни одного заметного показа мод за последние 60 лет.

Мне было всего четыре, когда мы с родителями уехали из Ньюкасла.

Многие наши соседи поступили так же; мы все были, как одно племя. Все детство меня окружали земляки из северной Англии, хоть мы и жили в Эссексе.

Мы переехали на юг, и Ньюкасл переехал вместе с нами.

Копірайт зображення Catwalking Image caption Ив Сен-Лоран и Катрин Денев в Париже в 1994 году. "Когда я пришел за кулисы после показа, там было уже не протолкнуться из-за папарацци, - рассказывает Мур. - Вдруг охранник, который присматривал за бриллиантовыми украшениями на столе, насторожился и резко смел их со стола рукой. В тот же миг я навел объектив в образовавшийся просвет"

Не успели мы обжиться на юге, как началась война. Британские власти приняли решение эвакуировать детей, поэтому учился я очень хаотично.

За пять лет сменил такое же количество школ, каждый раз меняя место жительства. Эвакуация проходила почти всегда без родителей.

После войны работы было достаточно, отец договорился, и я получил место в типографии. Эта работа считалась популярной и хорошо оплачивалась. По его мнению, важно найти такую профессию, которая бы поддерживалась сильным профсоюзом.

Кажется, то место, куда я попал, его разочаровало: хоть фирма G & Watson и занималась полиграфией, мне предложили работу в отделе фотографии.

Копірайт зображення Catwalking Image caption Французский дизайнер Жак Эстерель любил развлекать публику во время своих показов. "У него я впервые увидел подиум в виде возвышающейся платформы, - говорит Мур. - Это больше напоминало спектакль, чем показ модной коллекции". Он сделал этот снимок в Париже в 1967 году

В этой фирме я получил ценный технический опыт, и через несколько лет меня порекомендовали в качестве ассистента в студию Vogue.

Эта студия на Шафтсбери-авеню в центре Лондона, конечно, сыграла решающую роль в моей карьере.

Мне, как представителю рабочего класса, люди и обычаи в Vogue 1950-х годов казались совершенно иными, даже чужими; можно сказать, я получил культурный шок.

Впрочем, бурное детство научило меня неплохо адаптироваться к различным изменениям.

В те времена я ассистировал многим фотографам, и конечно, некоторые из них прославились и сейчас выделяются на фоне других, например, Сесил Битон и Генри Кларк.

Копірайт зображення Catwalking Image caption "До Кейт, Линды и Наоми были Иман, Джерри и Мари. У каждого поколения - свои стандарта красоты и свои топ-модели. Сегодня это сестры Джиджи и Белла Хадид"

Там я впервые понял, что такое стиль. До Vogue я считал, что люди носят какую-то одежду, и все.

Но вдруг я осознал, что одна и та же одежда на разных людях выглядит по-разному; люди находят свой индивидуальный стиль.

Впервые я поехал в Париж на показ высокой моды в 1967 году. К тому времени у меня уже было собственное дело и несколько клиентов - газеты и журналы, которые хотели дважды в год освещать парижские сезонные показы.

Тогда эта сфера была значительно меньше, чем сейчас, и к прессе относились с подозрением.

Копірайт зображення Catwalking Image caption Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста и другие супермодели на показе коллекции Fendi (Милан, 1992 год)

Нам не разрешали фотографировать презентации одежды клиентам; даже журналистов выставляли за дверь, если вдруг видели, что те делают какие-то наброски - настолько тогдашние дома моды боялись плагиата.

Вместо этого дизайнеры отбирали несколько моделей и позволяли позже сделать с ними фотосет в салоне или на улице.

Уже позже, в 1970-е, производители готовой одежды начали проводить "недели моды", чтобы демонстрировать свои коллекции и привлекать покупателей; тогда и появились открытые показы на подиуме.

С тех пор я все их фотографирую.

Термин "фэшн-фотограф" или "подиумный фотограф" (англ. сatwalk photographer) появился значительно позже, примерно тогда же, когда и "супермодель" - в начале 1990-х.

На первый взгляд, это очень привлекательная профессия. Но обратная сторона успеха - высокий уровень стресса и физические перегрузки.

Тех, кто смог продержаться здесь в течение долгих лет, немного; поэтому нас связывает сильный дух братства.

Конечно, у всего есть свои плюсы и минусы. Минус для меня - необходимость проводить много времени в дороге и вдали от дома.

Копірайт зображення Catwalking Image caption По мнению Мура, Александр МакКуин был один из лучших "шоуменов подиума". Модель на фото - из его коллекции осень-зима 2010

Мои любимцы - дизайнеры, которые стремятся сделать свои показы визуально интересными, понимая, что коллекции должны хорошо выглядеть на фото, чтобы стать интересными для широкой аудитории в СМИ.

К числу таких "шоуменов подиума" он относит Тьерри Мюглера, Иссэя Миякэ, Жана-Поля Готье, Вивьен Вествуд и Рей Кавакубо, в последние годы - Миуччу Прада, Хуссейна Чалаян и, конечно же, Джона Гальяно и Александра МакКуина.

Не менее интересны для меня события вокруг показов и выдающиеся люди в их тени.

Я всегда обращал внимание на экстравагантный наряд редактора итальянского Vogue Анны Пьяджи и иконы стиля Изабеллы Блоу, которые порой переодевались дважды или трижды в день.

Копірайт зображення Catwalking Image caption Муру нравилось наблюдать за знатоками моды, такими как экс-редактор итальянского Vogue Анна Пьяджи, которая всегда выделялась своими экстравагантными нарядами

По тому, как одеты зрители в первом ряду и по их реакции на показ, можно в определенной степени предугадать будущие модные тенденции. Я следил за выражением лица Сьюзи Менкес, с которой проработал 25 замечательных лет в газете International Herald Tribune.

Вспоминаю также редактора американского Vogue Андре Леона Телли, чей высокий рост и характерный стиль всегда привлекает внимание, когда он входит в комнату, где находится всемогущая Анна Винтур.

Думаю, вы никогда не прогадаете, если будете рассматривать зрителей.

Я видел, как из-за избытка выбора состоятельные люди не знали, что надеть, а люди более скормного достатка - создают свой неповторимый стиль, просто отпоров воротник или покрасив старые ботинки.

Копірайт зображення Catwalking Image caption Мода помогает найти свой стиль, говорит Мур

Худшее проявление моды - диктовать свою волю широким массам; лучшее - создавать общее настроение и служить фоном для индивидуального стиля.

Я понял, что мода - для всех, кто хочет найти свой стиль; она никоим образом не зависит от возраста, класса или пола.

В минувшую субботу в Музее Боуз (графство Дарем, Англия) открылась выставка "Подиум: мода сквозь объектив Криса Мура". Выставка продлится до 6 января 2019 года.

Из разговора с журналисткой ВВС Сиан Дэвис.

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