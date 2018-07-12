"Избежать нельзя": проезд в Киеве таки подорожает с 14 июля

Копірайт зображення УНІАН

Киевские городские власти не отказались от планов повысить стоимость проезда в городском транспорте с 14 июля.

О росте тарифов КГГА заявила еще в мае. Это многих возмутило.

Оппозиционные депутаты хотят рассмотреть 12 июля предложение о запрете повышать стоимость проезда.

В городской власти говорят, что изменения - неизбежны.

Объяснения властей

"Стоимость будет составлять от 6,3 гривны - при условии пользования проездным билетом или бесконтактной карточкой, и 8 гривен - за разовую поездку", - сообщили в КГГА в мае.

Таким образом, максимально низкая стоимость будет именно для тех, кто пользуется транспортом постоянно.

Восемь гривен будут платить пассажиры, пользующиеся городским общественным транспортом время от времени.

Копірайт зображення УНІАН

Впоследствии в СМИ появилась информация о том, что рост стоимости проезда отложат.

Однако 5 июля мэр столицы развеял все сомнения: он заявил, что повышения не избежать.

"Мы вынуждены сделать этот сложный шаг. Несмотря на политические рейтинги и спекуляции, которых вокруг этого вопроса много. Потому что нужно быть ответственными и честно говорить, что иначе нам не избежать кризиса в транспортной сфере столицы", - сказал Виталий Кличко.

По его словам, последнее повышение тарифов до экономически обоснованного уровня состоялось в феврале 2015 года.

А в 2017 году были лишь корректировки отдельных его составляющих.

Городские власти объяснили, что тарифы на электроэнергию в стране выросли в 5,4 раза, стоимость дизельного топлива - в 1,5 раза, стоимость шин - в 1,5 раза.

А при маленьких зарплатах в "Киевпастрансе" и "Киевском метрополитене" не хватает специалистов.

Копірайт зображення УНІАН

В КГГА заявили, что сегодня распоряжение о повышении тарифов передали на согласование в Министерство юстиции.

"Мы все хотим, чтобы у нас метрополитен начинал ездить в пять утра, а заканчивать в час ночи, мы хотим ночные маршруты, мы хотим, чтобы транспорт ездил вовремя. Сегодня только в "Киевпастрансе" более 2000 вакансий, в том числе водителей, которые должны все это обеспечить", - говорит BBC News Украина первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Эксперты едины во мнении, что повышение тарифов обосновано. Но обращают внимание на тот факт, что одновременно нужно осуществить другие мероприятия.

"Обоснованно? Да, обоснованно. И расходный материал, и топливо, и электроэнергия, и кредитные ресурсы для метрополитена - все подорожало. Плюс инфляция", - говорит BBC News Украина руководитель общественной организации "Развитие инфраструктуры" Станислав Гвоздиков.

Однако, по его словам, есть проблемы со своевременностью и последовательностью этого решения.

Копірайт зображення УНІАН

Эксперт считает, что повышать стоимость проезда в общественном транспорте надо только после осуществления важных административных шагов.

"Каждая городская администрация имеет возможность влиять на выполнение соглашений с перевозчиками любой формы собственности - коммунальной и частной. Город открывает маршруты, меняет их. Почему в Киеве из 150 маршрутов пассажирского транспорта минимум половину дублируют частники?", - говорит он.

Он уверен, что этот дубляж надо ликвидировать. Кроме того, пригородные перевозчики перевозят киевлян по столице - это тоже большая проблема.

"Ни на один процент не улучшится качество перевозки пассажиров, потому что не сделаны эти административные шаги", - уверен Гвоздиков.

Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко считает, что критически важно это решение для "Метрополитена".

"Ведь это сложный технологический транспорт, и если его не содержать должным образом, то возникает опасность для 1,5 млн человек, которые ежедневно пользуются метро. То есть вопрос стоит так: либо возить в метро, ​​либо нет", - сказал он в разговоре с BBC News Украина.

Кроме того, по его словам, осенью киевские власти планируют перейти на единый билет. "А он имеет смысл тогда, когда одинаковая цена на всех видах транспорта", - объясняет он.

А вот что касается улучшения качества услуг, то, по словам Сергиенко, это произойдет только после выполнения нескольких условий.

Среди них - обновление подвижного состава и изменение режимов движения и маршрутов.

"Отмени повышение тарифа на проезд!"

Многих киевлян это решение городских властей возмутило.

В комментариях под постом КГГА с информацией о повышении тарифов - в основном критика.

Пользователи жалуются на то, что с каждым годом ухудшается качество перевозок, стоимость растет необоснованно а мнение киевлян не учитывается.

В четверг возле КГГА проходит акция протеста "Отмени повышение тарифа на проезд!". Не обошлось без столкновений.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Протест возле КГГА против повышения цен на проезд в городском транспорте, 12 июля 2018 года

Оппозиционные депутаты требуют рассмотреть проект о запрете повышения тарифов на проезд, который подала фракция "Свобода".

Они уверены, что тарифы, которые хотят ввести, необоснованны. Но вряд ли им хватит для этого голосов.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Столкновения между протестующими и правоохранителями в КГГА, 12 июля 2018 года

Николай Поворозник сожалеет, что такие вопросы пытаются политизировать.

"Что касается отмены - все, наверное, возможно. Особенно, когда в хозяйственную деятельность начинает вмешиваться политика", - сказал он, комментируя возможность отмены соответствующего решения.

Киевляне же максимально пополняют свои карточки поездками по старым ценам, у касс очереди даже не в час пик.

А советник начальника киевского метрополитена Наталья Макогон даже рекомендует пассажирам покупать поездки сразу на несколько пластиковых карт.

Поднимут ли цены частные перевозчики?

Пока не известно, произойдет ли вслед за подорожанием стоимости проезда в общественном транспорте повышение тарифов частными перевозчиками.

BBC News Украина обратилась к нескольким крупным столичным компаниям относительно того, будут ли они поднимать цены. Комментировать этот вопрос они отказались.

Вместе с тем в соцсетях сообщают, что в некоторых маршрутках, как и в метро, ​​уже появилось сообщение о подорожании с 14 июля.

В КГГА уверяют, что никто не сможет поднять тарифы выше обоснованного уровня.

"Мы не можем говорить о том, что кто-то резко начнет поднимать цены", - заверил Николай Поворозник.

По его словам, необоснованно поднять цены невозможно, поскольку для этого нужно получить ряд разрешений.

При этом добавляет: "Если в городе коммунальный транспорт так или иначе дотируется из бюджета, то частные перевозчики такой возможности не имеют".

"Именно поэтому они говорят о той стоимость проезда, которую могут обеспечить".

Эксперт Станислав Гвоздиков уверен, что частные перевозчики ждать не будут и тоже повысят тарифы.

"Я думаю, в краткосрочной перспективе цена будет удвоена", - прогнозирует он.

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