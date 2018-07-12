Финал Кубка мира: фаны Хорватии в эйфории

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Хорватия встретится с Францией в финале Кубка мира после того, как Британия покинула мундиаль

Хорватия ликует.

За несколько минут до конца игры юноша в майке национальной сборной подбежал ко мне в фан-зоне в центре Загреба.

"Если мы победим, я прыгну в этот фонтан", - сказал он.

И уже через несколько секунд, когда радостные крики победы "накрыли" площадь, он вместе с десятками других болельщиков сиганул в воду.

Фаны жгли файеры и шумно праздновали успех национальной команды.

"Англия едет домой, а мы - в финал!" - закричала девушка с изображением хорватского флага на лице.

"Мы такая маленькая страна, но и мы можем играть в футбол!"

Копірайт зображення Reuters Image caption Хорватские фанаты гасили свой неистовый пыл в фонтане в центре Загреба

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Огромная толпа наблюдала за игрой на экране на главной площади Загреба

"Никто не ожидал, что мы выиграем, - кричал Марко. - Английские СМИ всю неделю иронично оценивали наши шансы на победу, но качество игры все расставило по своим местам".

"Наши игроки выкладывались на 100 процентов. И эта победа - для нас все".

Это звездный час Хорватии - страны с населением чуть более 4 миллионов, которая создала команду блестящих игроков.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович (слева) подарила майку хорватской сборной британскому премьеру Терезе Мэй на саммите НАТО в Брюсселе

За кружкой пива Даниэль объяснил мне, почему эта победа важна для его страны.

"Мы очень горды. Последний раз хорваты играли в полуфинале чемпионата мира в 1998 году, сразу после войны и обретения независимости. Мы демонстрируем, что можем побеждать. Для маленькой страны это особенно важно", - говорит он.

А вот другой болельщик был настроен более философски.

"Для людей это своего рода побег от реальности, - считает он. - Работы нет, денег нет, политики набивают свои карманы. Однако в этот вечер люди счастливы, это заставляет их на мгновение забыть о своих проблемах".

Image caption Один из фанов по имени Даниэль сказал BBC, что для маленькой страны эта победа особенно важна

Игроков сборной приветствовали как национальных героев.

После победы Хорватии над Россией в четвертьфинале президент страны пришла в раздевалку, чтобы лично поздравить игроков с победой.

Позже Грабар-Китарович обнародовала видео, на котором она в майке национальной сборной радуется победе вместе с игроками.

Копірайт зображення Facebook/Kolinda Grabar-Kitarovic Image caption Президент Хорватии вместе с футболистами радуется выходу команды в полуфинал

Выступление Хорватии на Кубке мира помогло отвлечь внимание общественности от коррупционных скандалов в хорватском футболе.

ФИФА и УЕФА неоднократно наказывали непослушных хорватских фанов за поджигание файеров и скандирование фашистских лозунгов во время матчей.

А в марте капитана хорватской сборной Луку Модрича обвинили в лжесвидетельстве во время судебного процесса над одной из самых влиятельных фигур в хорватском футболе - бывшим президентом "Динамо Загреб" Здравко Мамичем.

Мамич, которого приговорили к шести с половиной годам тюрьмы по делу о многомиллионных коррупционных схемах, сейчас скрывается в Боснии.

Адвокат Луки Модрича сказал ВВС, что он ничего не сделал, и надеется, что не предстанет перед судом за лжесвидетельство после чемпионата мира.

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен также находится под следствием, однако обвинения против него пока не выдвигали.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption В июне полузащитника сборной Хорватии Луку Модрича (в центре) обвинили в лжесвидетельстве

Чем больше у команды побед, тем больше ей прощают - но проблемы остаются.

Вернемся в пивную палатку.

Даниэль рассказал, что его стране придется решать коррупционные проблемы, но не сегодня. Сейчас Хорватия - превыше всего.

"Это невероятно, - закричал один из фанатов. - Не могу в это поверить. Мы - в финале!"

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