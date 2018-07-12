Финал Кубка мира: фаны Хорватии в эйфории
Хорватия ликует.
За несколько минут до конца игры юноша в майке национальной сборной подбежал ко мне в фан-зоне в центре Загреба.
"Если мы победим, я прыгну в этот фонтан", - сказал он.
И уже через несколько секунд, когда радостные крики победы "накрыли" площадь, он вместе с десятками других болельщиков сиганул в воду.
Фаны жгли файеры и шумно праздновали успех национальной команды.
"Англия едет домой, а мы - в финал!" - закричала девушка с изображением хорватского флага на лице.
"Мы такая маленькая страна, но и мы можем играть в футбол!"
"Никто не ожидал, что мы выиграем, - кричал Марко. - Английские СМИ всю неделю иронично оценивали наши шансы на победу, но качество игры все расставило по своим местам".
"Наши игроки выкладывались на 100 процентов. И эта победа - для нас все".
Это звездный час Хорватии - страны с населением чуть более 4 миллионов, которая создала команду блестящих игроков.
За кружкой пива Даниэль объяснил мне, почему эта победа важна для его страны.
"Мы очень горды. Последний раз хорваты играли в полуфинале чемпионата мира в 1998 году, сразу после войны и обретения независимости. Мы демонстрируем, что можем побеждать. Для маленькой страны это особенно важно", - говорит он.
А вот другой болельщик был настроен более философски.
"Для людей это своего рода побег от реальности, - считает он. - Работы нет, денег нет, политики набивают свои карманы. Однако в этот вечер люди счастливы, это заставляет их на мгновение забыть о своих проблемах".
Игроков сборной приветствовали как национальных героев.
После победы Хорватии над Россией в четвертьфинале президент страны пришла в раздевалку, чтобы лично поздравить игроков с победой.
Позже Грабар-Китарович обнародовала видео, на котором она в майке национальной сборной радуется победе вместе с игроками.
Выступление Хорватии на Кубке мира помогло отвлечь внимание общественности от коррупционных скандалов в хорватском футболе.
ФИФА и УЕФА неоднократно наказывали непослушных хорватских фанов за поджигание файеров и скандирование фашистских лозунгов во время матчей.
А в марте капитана хорватской сборной Луку Модрича обвинили в лжесвидетельстве во время судебного процесса над одной из самых влиятельных фигур в хорватском футболе - бывшим президентом "Динамо Загреб" Здравко Мамичем.
Мамич, которого приговорили к шести с половиной годам тюрьмы по делу о многомиллионных коррупционных схемах, сейчас скрывается в Боснии.
Адвокат Луки Модрича сказал ВВС, что он ничего не сделал, и надеется, что не предстанет перед судом за лжесвидетельство после чемпионата мира.
Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен также находится под следствием, однако обвинения против него пока не выдвигали.
Чем больше у команды побед, тем больше ей прощают - но проблемы остаются.
Вернемся в пивную палатку.
Даниэль рассказал, что его стране придется решать коррупционные проблемы, но не сегодня. Сейчас Хорватия - превыше всего.
"Это невероятно, - закричал один из фанатов. - Не могу в это поверить. Мы - в финале!"