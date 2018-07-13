Были ли тайские дети накачаны успокаивающими лекарствами перед выходом наружу?

Копірайт зображення Reuters Image caption Некоторые подробности операции по спасению мальчиков выясняются только сейчас

Почему детям из футбольной команды, спасенным после многодневного каменного плена в Таиланде, до сих пор не дали обнять родителей? Были ли они накачаны успокаивающими лекарствами перед выходом наружу? Кто заплатил за дорогостоящую международную спасательную операцию? И что будет с тренером, который завел свою футбольную команду вглубь опасной пещеры?

Пока 12 детей и тренер, вызволенные из пещерного комплекса Тхам Луанг, продолжают реабилитацию, всплывают новые и порой неоднозначные подробности того, что происходило внутри и снаружи пещеры. Корреспондент ВВС в Таиланде Джонатан Хед нашел ответы на некоторые неудобные вопросы.

Почему вообще дети оказались так глубоко в пещерах?

Это могут объснить только сами ребята и их тренер Экапол "Аке" Чантавонг, но они пока что не общались ни с друзьями, ни с прессой. Можно только строить догадки на основе фактов, которые у нас есть.

В субботу 23 июня у команды был запланирован матч, но он был отменен, рассказывает главный тренер клуба Ноппарат Кантавонг. Вместо матча он назначил тренировку.

Все ребята из команды - большие любители велосипедов, поэтому на странице в Facebook, через которую тренеры обменивались информацией с детьми и родителями, младший тренер Аке написал, что на футбольное поле команда поедет на велосипедах. Речи о том, чтобы идти в пещеры, не шло.

Копірайт зображення FACEBOOK/EKATOL

В тот день отмечал свое 16-летие один из игроков - Пхеерапхат "Ночь" Сомпьенгджай, и в местном магазине компания закупила еды для празднования на 700 бат ($22) - это довольно большая сумма по местным меркам.

Старший тренер Ноппарат Кантавонг описывает своего ассистента Ака как очень мягкого человека, очень дружелюбного по отношению к детям - Кантавонг полагает, что мальчики уговорили тренера пойти с ними в пещеру. Это часто посещаемое место, хорошо известное в округе, и дети уже бывали там раньше.

Скорее всего, они пошли вглубь сами (что нетрудно сделать, когда в пещере сухо), оказались застигнуты потоками воды от ливня и убежали от них еще дальше вглубь горного массива.

Почему родителям не дают общаться с вызволенными детьми в больнице?

Официальное объяснение заключается в том, что дети еще слабы после своих невероятных испытаний и могут легко подхватить инфекцию.

Эти жизни для всего Таиланда очень ценны. За них молилась все страна, для их спасения была организована огромная операция, и понятно, что тайские власти не хотят подвергать их даже малейшему риску.

Возможно, и родителей не допускают к больничным койкам, чтобы дети не переволновались от встречи. В целом у тайцев принято вести себя более сдержанно, чем у жителей Запада, они реже выражают свои чувства физически и редко обнимают кого-то.

К тому же родители этих мальчиков - простые люди из очень бедных деревень; они привыкли исполнять распоряжения начальства, и, скорее всего, очень благодарны правительству за то. что ради спасения их детей были принесены такие жертвы. Эти родители не станут возмущаться тем, что их не пускают к детям.

Сейчас им разрешают смотреть на своих мальчиков через окно больничной палаты и иногда позволяют зайти на несколько минут постоять внутри помещения. надев перчатки и маски.

Накажут ли тренера Аку?

На данном этапе это выглядит маловероятным. Родители футболистов его простили. Они благодарны ему за то. как он заботился о мальчиках во время двухнедельного "заточения", отдавал им свою еду и поддерживал их дух, главным образом научив их медитации - которую сам освоил, проведя 12 лет в буддистском монастыре.

По мнению старшего тренера футбольного клуба Ноппаванга, тренера Аку могут на какое-то время отправить опять в монастырь - тайцы зачастую отправляются на временное послушание для искупления проступков и духовного очищения.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Как чувствуют себя дети в пещерах, после того как их нашли спасатели?

В Таиланде это воспримут очень хорошо, и, скорее всего, после этого тренер сможет дальше вести нормальную жизнь.

К тому же в Таиланде не распространен поиск виноватых; тайцы не привыкли обязательно находить "козла отпущения" за каждое бедствие или неприятность.

В восприятии жизни у тайцев больше фатализма, и если происходит что-то плохое, общество не стремится сразу найти ответственных за это.

Как детям удалось выжить 17 дней с малым количеством еды и при этом не сильно исхудать?

До того, как мальчиков обнаружили, они провели в пещере девять дней. Вероятно, у них с собой были остатки угощений, закупленных по случаю дня рождения.

Все они - дисциплинированные спортсмены, в хорошей физической форме, очень подтянутые. Это помогало им рационально распределять скудный рацион питания, а также поддерживать командный дух - возможно, песнями.

Копірайт зображення ThAI NAVY SEAL/Getty Images Image caption Спасатели доставляли ребятам еду, факелы для освещения и письма от родителей

Тренер Ака учил их медитировать, говорят тайские военные-аквалангисты, и отдавал им большую часть своей пищи. Также он сказал им пить ту воду, которая капала со стен пещер. просачиваясь через камни, а не грязную воду, которая была у них под ногами.

Последние шесть (а у некоторых - восемь) дней им поставляли питание снаружи: сначала высокопротеиновые гели, потом уже и обычную еду; возможно, поэтому некоторые перед выходом из пещер успели начать восстанавливать свой вес.

Применялись ли к детям седативные вещества перед тем, как вывести их на поверхность?

Ответа на этот вопрос таиландские официальные лица старательно избегают.

Премьер-министр страны Прают Чан-оча говорил, что им вкололи легкие успокаивающие лекарства. Но целый ряд людей, участвовавших в спасательной операции, подтвердил Би-би-си, что мальчики - по крайней мере некоторые - были сильно накачаны лекарствами и находились практически в полубессознательном состоянии.

По логике спасателей, это могло быть нужно для предотвращения паники: впервые жизни плыть под водой в абсолютной темноте, с тяжелым оборудованием, через извилистые узкие каменные проходы - такое может испугать не только подростка. Но если в этих условиях ребенок поддался бы панике, то поставил бы под угрозу свою жизнь.

Джон Волантен и Ричард Стантон, двое британских дайверов, которые руководили выводом ребят на поверхность, как сообщалось, специально попросили австралийца Ричарда Харриса - дайвера и по профессии врача-анестезиолога - подготовить мальчиков к выводу.

Каким образом можно было провести подростков под некой степенью наркоза через технически сложные повороты и проходы под водой, мы не знаем.

В некоторых местах дайверы привязывали детей к себе. Ниже, в более широких проходах, его помещали на переносные носилки, подвешенные к тросу, закрепленному под потолком пещеры, и везли так.

Копірайт зображення ThAI NAVY SEAL Image caption Некоторых выносили из пещеры на носилках

Вся операция была очень масштабной, сложной, абсолютно новой по замыслу и смелой по исполнению. Никогда еще в истории не предпринималось ничего подобного. Некоторые участники операции называли миссию, которую выполнили ключевые дайверы, выводившие детей по одному, сверхчеловеческой.

Кто заплатил за спасение?

Большую часть - правительство Таиланда.

Помощь от других государств, например, от 30 офицеров военно-воздушного флота США, скорее всего, была оплачена властями этих стран как жест доброй воли.

Тайский народ тоже участвовал в операции - компании бесплатно предоставляли транспорт, фермеры привозили продовольствие.

Авиакомпании Thai Airways и Bangkok Airways предоставили бесплатные билеты некоторым из зарубежных дайверов, прилетевших помогать.

Смогли бы тайцы справиться с задачей самостоятельно, без иностранцев?

Нет, и вряд ли хоть одна страна смогла бы. Подводное плавание в пещерах - очень узкая и сложная область, в мире очень мало опытных дайверов такого профиля.

Таиланду повезло, что опытный исследователь пещер Верн Ансворт подробно обследовал комплекс Тхам Луанг раньше, и что он к тому же живет там рядом.

Он прибыл на место событий уже на следующий день после исчезновения футбольной команды, и именно он предложил тайским властям пригласить из-за рубежа опытных ныряльщиков.

У военных аквалангистов из подразаделения "морских котиков" тайских ВМС сначала не очень получались погружения внутри пещеры - они обучены и имеют оборудование для погружений в море, а там совсем другая специфика.

Быстро нарастающий уровень воды в затопленных подземных анклавах был для них вначале непреодолимым препятствием, и казалось, что пройти вглубь и найти мальчиков практически невозможно.

Но когда прибыли зарубежные дайверы из множества разных стран, тайские власти доверили им руководство поисками и затем вызволением детей. Это была гигантская логистическая операция с участием сотен человек.

Была построена веревочная дорога внутри пещерного комплекса, проложены электрические и коммуникационные кабели.

Несомненная заслуга Таиланда состоит в том, что операция прошла слаженно и была хорошо организована, а также в том, что не было попыток занизить или приуменьшить значение иностранной помощи.

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