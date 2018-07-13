История в фотографиях: королева Елизавета II и американские президенты
- 13 июля 2018
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Президент США Дональд Трамп, находящийся с визитом в Великобритании, станет 12 американским лидером, с которым встретится британская королева Елизавета II.
За 66 лет своего нахождения на троне она встретилась со всеми президентами Соединенных Штатов за исключением Линдона Джонсона - и пока еще Трампа.
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