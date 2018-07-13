История в фотографиях: королева Елизавета II и американские президенты

Президент США Дональд Трамп, находящийся с визитом в Великобритании, станет 12 американским лидером, с которым встретится британская королева Елизавета II.

За 66 лет своего нахождения на троне она встретилась со всеми президентами Соединенных Штатов за исключением Линдона Джонсона - и пока еще Трампа.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Королева с президентом Дуайтом Эйзенхауэром на официальном приеме в Белом доме в 1957 году. На Эйзенхауэре - британский Орден Заслуг, которым его наградил король Георг VI после Второй мировой войны.

Копірайт зображення Getty Images Image caption На банкете в Букингемском дворце, устроенном в честь приезда президента Джона Кеннеди (справа) и его супруги Жаклин Кеннеди (вторая слева). Слева - супруг Елизаветы II принц Филипп. 1961 год

Копірайт зображення Getty Images Image caption Королева и тогдашний премьер-министр Эдвард Хит на встрече с президентом Ричардом Никсоном (второй справа) и его супругой Пэт (справа) в Чекерс - официальной загородной резиденции британского премьера. 1970 год

Копірайт зображення Getty Images Image caption Королева кружит в танце с президентом Джеральдом Фордом во время празднований 200-летия объявления независимости США в Белом доме. 1976 год

Копірайт зображення PA Image caption Королева с президентом Джимми Картером в Букингемском дворце во время его государственного визита в Британию. 1977 год

Копірайт зображення Getty Images Image caption Королева верхом в компании президента Рональда Рейгана в парке Виндзорского замка во время его визита в 1982 году. Лошади были подарены королеве конной полицией Канады.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Королева с президентом Джорджем Бушем-старшим в Вашингтоне. 1991 год

Копірайт зображення PA Image caption Президент Билл Клинтон и его супруга Хиллари на приеме у королевы в Букингемском дворце. 2000 год

Копірайт зображення Getty Images Image caption Президент Джордж Буш-младший принимает королеву в Белом доме во время ее шестидневной поездки в США. 2007 год

Копірайт зображення Getty Images Image caption Королева и принц Филипп позируют с президентом Бараком Обамой и его супругой Мишель перед началом банкета в Букингемском дворце. В 2011 году Обама приезжал в Британию с государственным визитом

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