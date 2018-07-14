Почему Украина дальше от НАТО, чем в 2008 году, и что с этим делать?

Копірайт зображення УНІАН

Саммит НАТО в Брюсселе завершился декларацией, подчеркивающей приверженность политике "открытых дверей" в отношении Украины. То есть признаётся возможность вступления страны в НАТО в неопределенном будущем.

Такая позиция альянса сохраняется после Бухарестского саммита 2008 года. Тогда Украина и Грузия так и не получили ожидаемый план действий по членству (ПДЧ) в НАТО

Десять лет спустя ситуация не изменилась.

Эксперты объясняют, почему вопрос получения ПДЧ и членства стоит вообще оставить в стороне и сосредоточиться на текущих выгодах, которое несет сотрудничество обеим сторонам.

Почему Украина дальше от НАТО, чем в 2008 году?

Некоторые факторы, которые и в дальнейшем будут тормозить углубление отношений Киева с НАТО, связаны с обстоятельствами, не зависящими от Украины.

Они указывают на упущение благоприятного для интеграции времени, когда Россия была не готова к открытому противостоянию из-за расширения НАТО.

"Главный фактор, который нас отдаляет от НАТО по сравнению с ситуацией 2008 года - международное положение. Тогда мир был более безопасным и предсказуемым, чем сейчас. Международное положение продолжает меняться в худшую сторону для Украины", - отмечает эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.

Он напоминает, что в 2008 году США и ряд стран НАТО откровенно поддерживали предоставление Украине ПДЧ, но с тех пор позиция многих стран изменились, а аннексией Крыма Путин продемонстрировал странам НАТО, как далеко он может пойти в противодействии планам расширения альянса.

Копірайт зображення Getty Images Image caption На Бухарестском саммите 2008 года Украина не получила ПДЧ главным образом из-за оппозиции Германии и Франции

"Если отобразить в таблице, кто поддерживал предоставление ПДЧ Украине в 2008 году, и кто поддерживает эту идею сейчас, то картина для Украины будет печальной", - говорит Николай Капитоненко.

К этому добавились двусторонние конфликты с членами НАТО, как, например, с Венгрией по поводу закона об образовании.

Заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков считает, что готовность Украины к присоединению к альянсу не уступает готовности некоторых стран Центрально-Восточной Европы - на момент их вступления в альянс.

"Проблема в том, что из-за конфликта с Россией мы генерируем риски, которые они не генерировали в свое время", - отмечает он.

"Почему Македонию приглашают в НАТО, а Украину - нет? Потому что вступление новых членов в военный альянс ослабляет его не тогда, когда присоединяется слабое государство, а тогда, когда из-за этого увеличивается вероятность войны, как в случае с Украиной. В случае Македонии такой вероятности нет ", - объясняет Капитоненко.

Копірайт зображення Getty Images Image caption На саммите НАТО в Брюсселе Македонию пригласили присоединиться к альянсу. Это произошло после разрешения спора с Грецией о названии страны

Николай Капитоненко добавляет, что недоверие к Украине вызывает также и внутренняя ситуация.

"В 2008 году Украина была более дееспособным и демократическим государством, чем сегодня. Ситуация в стране шаткая, реформы идут медленно и совсем не являются необратимыми, как об этом говорит президент. Политические тенденции могут быстро стать противоположными", - считает он.

Что делать дальше?

Николай Капитоненко считает, что Украине не нужно ставить вопрос о членстве НАТО, ПДЧ или статусе "аспиранта".

"Нужно понять, что членство в НАТО нам не светит еще долго и будет вредоносным для альянса. Все эти вопросы можно с повестки дня убрать в обмен на деньги, обучения, приближение стандартов и минимальные неформальные гарантии безопасности. За это мы еще и опытом будем делиться ", - отмечает он.

Николай Белесков соглашается, что нет смысла ставить вопрос о ПДЧ в НАТО, когда ответ с большой вероятностью будет отрицательный.

"Сотрудничество с альянсом - это учёт мнения партнеров. Для Украины интеграция в НАТО - это движение ради движения. Это в идеале нам даст лучшие вооруженные силы и сектор обороны", - отмечает он.

Во время пресс-конференции в Брюсселе вопрос членства или ПДЧ в НАТО оставил на втором плане и президент Порошенко.

"Что нам надо делать? Не нужно постоянно стучаться: давайте тот формат или этот. Нам нужно менять страну, делать реформы, осуществлять взаимосовместимость, перевод под стандарты НАТО сектора нацбезопасности", - сказал он.

Еще до Брюссельского саммита точки над "i" расставил руководитель Управления по вопросам сотрудничества с НАТО Алексей Генчев. "Украина не должна делать каких-либо заявлений или заявок о предоставлении Плана действий по членству", - заявил он.

Копірайт зображення Getty Images Image caption После саммита НАТО президент Порошенко призвал сосредоточиться на реформах, а не на поиске новых форматов сотрудничества с альянсом

Впрочем, один из новых форматов сотрудничества Украины с НАТО все же просит - участие в Программе расширения возможностей (Enhanced Opportunities Programme), куда уже входят Финляндия, Швеция, Грузия, Австралия и Иордания.

"Это в идеале больше ресурсов, больше советников, больше форматов и направлений работы. Проблема в том, что обычно такой формат дают странам, у которых уровень оперативной совместимости уже достаточно высокий", - объясняет Николай Белесков.

Поэтому он советует сосредоточиться на выполнении текущих задач со стороны НАТО.

Какова задача Украины?

На саммите в Брюсселе члены альянса подчеркнули, что ожидают от Украины имплементации закона о национальной обороне, принятого в июне.

Речь идет о введении системы гражданского контроля над структурами безопасности и обороны, назначение гражданского министра обороны, разделение должностей главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба, реформирование служб безопасности.

"Важно реализовать этот закон о нацбезопасности. Для этого необходимо принять другие документы. Это будет включать в себя новый закон о парламентском наблюдательном комитете, который будет осуществлять надзор за службами безопасности и разведкой в Украине. Это также включает новый закон о реформе СБУ" , - отметил на пресс-конференции глава представительства НАТО в Украине Александр Винников.

Вторая задача заключается в улучшении отношений с Венгрией, которая заблокировала работу Комиссии Украина-НАТО из-за языковой статьи нового закона Украины "Об образовании".

"Члены альянса призвали Украину реализовать рекомендации и выводы Венецианской комиссии (в отношении закона об образовании. - Ред.), причем Украина заявила о своей готовности к этому", - говорится в заявлении председательствующего по итогам заседания Североатлантического совета с Украиной и Грузией.

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