В Украине хотят спасти дельфинов: подробности "спецоперации"
В Верховной Раде предлагают запретить дельфинарии и создать центр реабилитации для освобожденных животных. Если законопроект примут, свободу получат порядка 80 дельфинов, которые впоследствии смогут вернуться к жизни в открытом океане.
Хлорированная вода, тесные бассейны, ненадлежащая еда и постоянное насилие - в таких условиях живут почти восемь десятков дельфинов в украинских дельфинариях. Всего таких заведений в стране 19, почти все они, по словам экспертов, опасны не только для животных, но и для посетителей.
Тяжелое положение дельфинов неоднократно вызывало протесты со стороны экологов и защитников животных, и, наконец, привлекло внимание законодателей - 10 июля восемь депутатов внесли в парламент законопроект №8585, который должен изменить ситуацию коренным образом.
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Депутаты предлагают объявить дельфинарии вне закона и усилить ответственность за жестокое обращение с животными, содержащимися в неволе.
Для освобождения дельфинов хотят основать первый реабилитационный центр на территории Черноморского биосферного заповедника, расположенного на территории и в акватории Херсонской и Николаевской областей.
Жизнь в неволе
С дельфинариями дела обстоят из рук вон плохо, убежден соавтор законопроекта, депутат Андрей Немировский.
"99% дельфинариев работают нелегально, животных либо завезли контрабандой, либо поймали самовольно, а условия содержания не такие, какими должны быть", - объясняет Немировский ВВС News Украина.
В природе дельфины в течение суток преодолевают до 160 км, ныряют на глубину до 200 метров, едят свежую рыбу и живут семьями.
Член общественной организации "Природа превыше всего" Олег Андрос настаивает, что ни один дельфинарий не способен обеспечить им таких условий обитания. Их ограничивают тесными отсеками, кормят мороженой рыбой и держат в хлорированной воде, что вызывает раздражение кожи и даже слепоту.
"Сонорные волны, благодаря которым дельфины ориентируются в пространстве, отражаются от плоских стен дельфинариев, причиняя животным боль, - объясняет Андрос. - Поэтому они почти не общаются".
В природе дельфин афалина живет 25-30 лет, в неволе - всего три-пять и крайне редко размножается.
По мнению специалистов, недавний громкий инцидент, когда в июне прямо во время выступления в одесском дельфинарии самка дельфина родила детеныша, не только демонстрирует жестокое обращение с животными, но также показывает, насколько нелепой является система безопасности в таких заведениях для самих людей.
"Когда беременная афалина рожала во время представления, а рядом с бассейном стояли маленькие дети, ей достаточно было хвостиком махнуть, и ребенка бы просто убило", - говорит Павел Гольдин, ведущий научный сотрудник Института зоологии имени И. И. Шмальгаузена Национальной академии наук Украины.
И добавляет: в дельфинариях обычно большие проблемы с пожарной безопасностью, вентиляцией и инфраструктурой.
"Беда может случиться каждый день, - подчеркивает эксперт. - Законопроект очень жесткий, но я понимаю авторов, потому что терпение лопнуло".
Мировой опыт
Дельфинарии, с которыми связалась ВВС News Украина, комментировать законопроект отказываются. По крайней мере, пока инициативу не одобрит парламент.
Несмотря на регулярные протесты защитников животных, закрытие дельфинариев для Украины - большая редкость. Один из самых громких случаев - киевский дельфинарий "Немо", который прекратил свою работу осенью 2017 года после решения суда, многочисленных нарушений и протестов.
А вот большинство стран мира отказываются от этого вида заточения морских животных. В частности, дельфинарии запретила половина стран Евросоюза, в том числе Австрия, Кипр, Великобритания и Финляндия.
В некоторых странах дельфинарии вообще никогда не открывали, а любые попытки сделать это тут же сталкивались с сопротивлением общественности. Среди наиболее сознательных - Хорватия, Польша, Чехия и Ирландия.
Чтобы Украина также смогла отказаться от дельфинариев, нужно позаботиться о судьбе животных после закрытия таких заведений. Создание центра реабилитации - наиболее логичный шаг. Тем более в Украине уже семь лет успешно существует подобный центр реабилитации для бурых медведей на Закарпатье.
Согласно законопроекту, аналогичный центр для дельфинов появится на территории Черноморского биосферного заповедника. Об этом должно позаботиться правительство в течение трех месяцев после принятия документа.
По словам Немировского, создание такого заповедника займет не более года, а его стоимость составит примерно 5 млн евро.
"Инфраструктура в заповеднике уже почти готова к перевозке животных, - говорит он. - В этих местах много диких дельфинов, для животных есть все условия".
Путь на свободу
Инициативу парламентариев зоологи хвалят, но отмечают также ряд пробелов в документе. В частности, положение о запрете дельфинариев, по законопроекту, вступит в силу сразу после принятия, а вот центр реабилитации заработает в лучшем случае через несколько месяцев. У владельцев может появиться соблазн перепродать дельфинов в другие страны.
Тем более Украину уже не раз ловили на экспорте этих животных, несмотря на то, что их охраняет Красная книга, действующее законодательство и международные соглашения, напоминает Андрос из организации "Природа превыше всего". По его словам, украинских дельфинов везут в Турцию, Египет и даже Таиланд.
Не лишним было бы предоставить владельцам дельфинариев переходный период в несколько месяцев, чтобы они смогли добровольно закрыться, обязав их провести генетическую идентификацию животных, чтобы помешать дальнейшей перепродаже китообразных, советует зоолог Павел Гольдин.
Решение, которое предлагают в парламенте, также называют слишком дорогостоящим. Гораздо дешевле и проще было бы организовать такой центр реабилитации в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области, говорит бывший директор парка, доктор биологических наук Иван Русев.
Кроме того, создавать такой центр на постоянной основе - нет смысла. Это требует больших финансовых вложений и значительных усилий. Между тем, для дельфинов такой центр должен стать лишь этапом на пути к полноценной жизни на свободе.
"Дельфины - очень умные существа, которые имеют высокоорганизованный мозг, - отмечает Русев. - Они легко адаптируются и социализируются. 99% дельфинов естественным путем вернутся в море".
По мнению зоолога, оптимальный вариант - это огромные подводные вольеры в море на весну и лето, где животные смогут есть свежую рыбу и контактировать с другими дельфинами, которые в этот сезон подходят прямо к берегу. Такое решение обойдется примерно в 1 млн гривен. Это более чем в 100 раз дешевле планов парламентариев.
"К концу лета их [дельфинов] можно будет выпускать на волю", - уверен Русев.
Принятие закона - процесс длительный. Депутаты уже ушли на каникулы до осени и прогнозировать, когда у парламента дойдут руки до дельфинов, сложно.