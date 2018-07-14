В Украине хотят спасти дельфинов: подробности "спецоперации"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Зоозащитники не первый год проводят акции за закрытие дельфинариев в Украине

В Верховной Раде предлагают запретить дельфинарии и создать центр реабилитации для освобожденных животных. Если законопроект примут, свободу получат порядка 80 дельфинов, которые впоследствии смогут вернуться к жизни в открытом океане.

Хлорированная вода, тесные бассейны, ненадлежащая еда и постоянное насилие - в таких условиях живут почти восемь десятков дельфинов в украинских дельфинариях. Всего таких заведений в стране 19, почти все они, по словам экспертов, опасны не только для животных, но и для посетителей.

Тяжелое положение дельфинов неоднократно вызывало протесты со стороны экологов и защитников животных, и, наконец, привлекло внимание законодателей - 10 июля восемь депутатов внесли в парламент законопроект №8585, который должен изменить ситуацию коренным образом.

Депутаты предлагают объявить дельфинарии вне закона и усилить ответственность за жестокое обращение с животными, содержащимися в неволе.

Для освобождения дельфинов хотят основать первый реабилитационный центр на территории Черноморского биосферного заповедника, расположенного на территории и в акватории Херсонской и Николаевской областей.

Жизнь в неволе

С дельфинариями дела обстоят из рук вон плохо, убежден соавтор законопроекта, депутат Андрей Немировский.

"99% дельфинариев работают нелегально, животных либо завезли контрабандой, либо поймали самовольно, а условия содержания не такие, какими должны быть", - объясняет Немировский ВВС News Украина.

В природе дельфины в течение суток преодолевают до 160 км, ныряют на глубину до 200 метров, едят свежую рыбу и живут семьями.

Член общественной организации "Природа превыше всего" Олег Андрос настаивает, что ни один дельфинарий не способен обеспечить им таких условий обитания. Их ограничивают тесными отсеками, кормят мороженой рыбой и держат в хлорированной воде, что вызывает раздражение кожи и даже слепоту.

"Сонорные волны, благодаря которым дельфины ориентируются в пространстве, отражаются от плоских стен дельфинариев, причиняя животным боль, - объясняет Андрос. - Поэтому они почти не общаются".

Копірайт зображення УНІАН Image caption Киевский дельфинарий "Немо" прекратил свою работу осенью 2017-го после решения суда, многочисленных нарушений и протестов. Но такой случай - редкость

В природе дельфин афалина живет 25-30 лет, в неволе - всего три-пять и крайне редко размножается.

По мнению специалистов, недавний громкий инцидент, когда в июне прямо во время выступления в одесском дельфинарии самка дельфина родила детеныша, не только демонстрирует жестокое обращение с животными, но также показывает, насколько нелепой является система безопасности в таких заведениях для самих людей.

"Когда беременная афалина рожала во время представления, а рядом с бассейном стояли маленькие дети, ей достаточно было хвостиком махнуть, и ребенка бы просто убило", - говорит Павел Гольдин, ведущий научный сотрудник Института зоологии имени И. И. Шмальгаузена Национальной академии наук Украины.

И добавляет: в дельфинариях обычно большие проблемы с пожарной безопасностью, вентиляцией и инфраструктурой.

"Беда может случиться каждый день, - подчеркивает эксперт. - Законопроект очень жесткий, но я понимаю авторов, потому что терпение лопнуло".

Мировой опыт

Дельфинарии, с которыми связалась ВВС News Украина, комментировать законопроект отказываются. По крайней мере, пока инициативу не одобрит парламент.

Несмотря на регулярные протесты защитников животных, закрытие дельфинариев для Украины - большая редкость. Один из самых громких случаев - киевский дельфинарий "Немо", который прекратил свою работу осенью 2017 года после решения суда, многочисленных нарушений и протестов.

А вот большинство стран мира отказываются от этого вида заточения морских животных. В частности, дельфинарии запретила половина стран Евросоюза, в том числе Австрия, Кипр, Великобритания и Финляндия.

В некоторых странах дельфинарии вообще никогда не открывали, а любые попытки сделать это тут же сталкивались с сопротивлением общественности. Среди наиболее сознательных - Хорватия, Польша, Чехия и Ирландия.

Чтобы Украина также смогла отказаться от дельфинариев, нужно позаботиться о судьбе животных после закрытия таких заведений. Создание центра реабилитации - наиболее логичный шаг. Тем более в Украине уже семь лет успешно существует подобный центр реабилитации для бурых медведей на Закарпатье.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Зоозащитники утверждают, что пленные дельфины живут в 5-6 раз меньше, чем их свободные

Согласно законопроекту, аналогичный центр для дельфинов появится на территории Черноморского биосферного заповедника. Об этом должно позаботиться правительство в течение трех месяцев после принятия документа.

По словам Немировского, создание такого заповедника займет не более года, а его стоимость составит примерно 5 млн евро.

"Инфраструктура в заповеднике уже почти готова к перевозке животных, - говорит он. - В этих местах много диких дельфинов, для животных есть все условия".

Путь на свободу

Инициативу парламентариев зоологи хвалят, но отмечают также ряд пробелов в документе. В частности, положение о запрете дельфинариев, по законопроекту, вступит в силу сразу после принятия, а вот центр реабилитации заработает в лучшем случае через несколько месяцев. У владельцев может появиться соблазн перепродать дельфинов в другие страны.

Тем более Украину уже не раз ловили на экспорте этих животных, несмотря на то, что их охраняет Красная книга, действующее законодательство и международные соглашения, напоминает Андрос из организации "Природа превыше всего". По его словам, украинских дельфинов везут в Турцию, Египет и даже Таиланд.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Центр реабилитации дельфинов может появиться в Черноморском биосферном заповеднике

Не лишним было бы предоставить владельцам дельфинариев переходный период в несколько месяцев, чтобы они смогли добровольно закрыться, обязав их провести генетическую идентификацию животных, чтобы помешать дальнейшей перепродаже китообразных, советует зоолог Павел Гольдин.

Решение, которое предлагают в парламенте, также называют слишком дорогостоящим. Гораздо дешевле и проще было бы организовать такой центр реабилитации в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области, говорит бывший директор парка, доктор биологических наук Иван Русев.

Кроме того, создавать такой центр на постоянной основе - нет смысла. Это требует больших финансовых вложений и значительных усилий. Между тем, для дельфинов такой центр должен стать лишь этапом на пути к полноценной жизни на свободе.

"Дельфины - очень умные существа, которые имеют высокоорганизованный мозг, - отмечает Русев. - Они легко адаптируются и социализируются. 99% дельфинов естественным путем вернутся в море".

По мнению зоолога, оптимальный вариант - это огромные подводные вольеры в море на весну и лето, где животные смогут есть свежую рыбу и контактировать с другими дельфинами, которые в этот сезон подходят прямо к берегу. Такое решение обойдется примерно в 1 млн гривен. Это более чем в 100 раз дешевле планов парламентариев.

"К концу лета их [дельфинов] можно будет выпускать на волю", - уверен Русев.

Принятие закона - процесс длительный. Депутаты уже ушли на каникулы до осени и прогнозировать, когда у парламента дойдут руки до дельфинов, сложно.

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