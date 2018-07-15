В Украине поздравляют миротворцев и ждут миссию на Донбассе

Копірайт зображення Міністерство оборони України

Более 300 украинских миротворцев сегодня выполняют задачи в различных миссиях за рубежом.

Всего же в миротворческих операциях по всему миру за годы независимости Украины принимали участие более 44 тыс. украинских военных.

Несмотря на начало вооруженного конфликта на Донбассе, Украина решила не отзывать своих миротворцев из иностранных государств. При этом в ответ рассчитывает на миротворческую помощь международного сообщества на востоке страны.

В профессиональный день украинских миротворцев, который отмечается 15 июля, их поздравляют власти и военное руководство страны.

Украинские миротворцы в мире

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что "украинские миротворцы и в дальнейшем будут примером успешного выполнения задач по поддержанию мира и стабильности в неспокойных регионах планеты".

"Сегодня Украина, даже в условиях военной агрессии Российской Федерации, продолжает добросовестно выполнять взятые на себя международные обязательства по обеспечению мира во всем мире. 337 военнослужащих ВСУ выполняют задачи в девяти операциях по поддержанию мира и безопасности в семи странах мира", - сообщил секретарь СНБО.

По данным Министерства обороны, за годы независимости более 44 тыс. военнослужащих ВСУ приняли участие более чем в 26 международных операциях в различных регионах планеты.

Украинские миротворцы выполняли боевые задачи в странах бывшей Югославии, на Африканском континенте, в странах Ближнего и Среднего Востока и других регионах мира.

За это время в таких миссиях погибли 54 украинских военнослужащих.

Миротворцы на Донбассе

Министр обороны Степан Полторак заверил, что Украина и дальше будет помогать десяткам стран, нуждающимся в миротворческих усилиях. Однако в ответ просит о миротворческой помощи и на своей территории.

"Надеюсь, мировое сообщество признает усилия Украины и сейчас поможет и нам, сформировав эффективную модель миротворческой миссии, которая будет способствовать завершению кровопролития на востоке страны, инспирированного иностранным военным вмешательством", - заявил Полторак.

О необходимости введения миротворцев на Донбасс говорит в своем поздравлении и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Ситуация осложняется тем, что страна-агрессор имеет отличную от нашей позицию по этому вопросу и постоянно блокирует это решение на политико-дипломатическом и международном уровне", - говорит Гройсман.

По его словам, для завершения боевых действий на Донбассе миротворческая миссия под эгидой ООН должна иметь широкие полномочия во всей зоне конфликта и присутствовать на российско-украинской границе.

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"Уверен, что будучи вооруженными значительным опытом наших миротворцев, нам удастся определить с нашими партнерами оптимальный для Украины формат присутствия миротворческих контингентов на Донбассе", - добавил премьер-министр.

А президент Петр Порошенко накануне заявил, что недавно в Брюсселе обсуждал эту тему с генсеком НАТО.

Он напомнил, что предложение о миротворцах высказал еще в 2015 году. "Сегодня наша эффективная работа обеспечила, чтобы наконец Россию назвали страной агрессором, чтобы позиция президента Украины о введении миротворческой миссии была поддержана всеми членам НАТО", - цитирует его пресс-служба.

В чем разногласия?

О миротворческой миссии ООН на Донбассе руководство Украины говорит уже три года.

Киев настаивает на том, чтобы возможная миротворческая миссия была достаточно многочисленной и находилась, в частности, на том участке российско-украинской границы, который с 2014 года контролируют сепаратисты. Кроме того, в состав миротворцев не должны входить российские или союзные им силы из стран ОДКБ.

Россия же, напротив, выступает за то, чтобы миротворческая миссия находилась на линии фронта между ВСУ и силами непризнанных "ДНР" и "ЛНР", а механизм введения миротворцев был согласован с властями "республик".

Из-за противоположных взглядов Украины и России на миротворцев эксперты сомневаются, что дело может пойти дальше заявлений.

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