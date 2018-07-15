Каковы шансы встретить знакомых на фестивале?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Где же моя подружка? Она только что здесь была

Вы находитесь на огромном поле вместе с 50 или 100 тысячами людей - встретите ли вы среди них своих знакомых?

Здесь следует уточнить один момент: вы кого-то целенаправленно ищете, или же речь речь о чисто случайной встрече?

Одно дело, если это последний день фестиваля, в вашем телефоне разрядилась батарея, а вы отчаянно пытаетесь найти друга, с которым приехали, потому что у него ваш кошелек.

Другое - если вас просто интересует вероятность встретить знакомое лицо.

Мы обратились к основательной работе Нейтана Каннингема, аспиранта факультета статистики Университета Уорика.

Он сформулировал вопрос таким образом: если вам надо встретиться с приятелем, который, как вам известно, тоже находится на территории фестиваля, лучше стоять на месте и ждать, пока он вас найдет, или все же лучше активно двигаться в поисках?

Исследователь разработал симуляцию, в которой посетитель фестиваля ищет приятеля на квадратной территории, изменяя направление движения примерно на каждый двадцатый шаг или достигнув края поля. Считалось, что приятель "найден", если удалось оказаться в пределах 15 шагов от него.

Каннингем проверил эту симуляцию на примере полей разного размера и обнаружил, что всегда лучше ходить, чем стоять, независимо от размеров поля.

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На квадратном поле в 200 шагов длиной, чтобы найти двигающегося друга, надо было в среднем сделать 1000 шагов ... Если же друг стоял на месте, этот показатель составлял уже более 1500 шагов.

Другое интересное наблюдение: по возможности следует избегать изменения направления. При полностью хаотическом передвижении поиски требовали на 50% больше времени, чем при организованном, обнаружил исследователь.

Ценные советы - но журналисты из BBC Reality Check захотели также узнать, велика ли вероятность того, что во время фестиваля вы случайно наткнетесь на знакомого.

Ответить на этот вопрос нам помогла Дейдре Тогер из исследовательской группы прикладной статистики Университета Западной Англии. Этот университет находится в Бристоле - всего в 40 км от Гластонбери (Место проведения популярного в Британии музыкального фестиваля - Ред.).

Дейдре - частая гостья фестивалей, поэтому ее личные шансы встретить там знакомых выше, чем у большинства; к тому же, она регулярно координирует волонтеров на таких мероприятиях и принимала участие в статистических ислледованиях фестивалей.

Очевидно, что шансы встретить знакомых на том или ином мероприятии тесно связаны с тем, многих ли посетителей вы знаете. На фестивалях такие встречи более вероятны, потому что люди часто дружат с теми, кто посещает те же концерты, а также успели завести много знакомств на прошлых фестивалях.

Дейдре использовала несколько другой подход - вычислила вероятность того, что следующий человек на вашем пути окажется вам знакомым.

Еще одно важное условие - сколько шагов в день вы делаете. Как рассказала Дейдре, в прошлом году в Гластонбери ее фитнес-трекер фиксировал по 32-35 тысяч шагов в день - это очень много, особенно учитывая тот факт, что часть дня она работала в офисе.

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На меньшем фестивале человек, наверное, проходит около 18 тыс. шагов в день, предполагает она.

Мы также приняли исходным условием плотность толпы один человек на квадратный метр; четыре человека на квадратный метр бывает только в фан-зоне во время концерта, и там уже речь не идет о свободном передвижении.

С плотностью один человек на квадратный метр через каждый пройденный метр вы будете видеть двух людей, которых не было видно раньше.

В этом году фестиваль в Гластонбери не проводится, поэтому возьмем для примера другой крупный фестиваль, такой как в Рединге или Лидсе. Там бывает около 100 тыс. посетителей (вдвое меньше, чем в Гластонбери).

Если вы знаете одного его посетителя и проходите 18 тыс. шагов в день, ваши шансы наткнуться на него составляют 11%.

Если же на фестивале присутствовали 10 ваших знакомых, ваши шансы встретить одного из них вырастут примерно до 70%.

Наконец, если хотите иметь 50-процентный шанс кого-то встретить в течение дня, вам надо знать примерно шестерых из присутствующих.

С уменьшением количества шагов в день вероятность встретить знакомых тоже существенно снижается. Например, если вы проходите только 10 тыс. шагов, вам надо знать 11 других посетителей, чтобы иметь хотя бы 50-процентный шанс встречи.

Итак, что мы посоветуем? Если вы любите случайные встречи, гуляйте по территории как можно больше - в противном же случае проще договориться о встрече заранее.

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