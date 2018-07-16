Может ли Трамп уступить Путину Украину?

Копірайт зображення TASS/Getty Images Image caption Путин будет пытаться навязать Трампу собственную версию "украинского кризиса"

"Меня беспокоит сама ситуация, когда эти двое - Трамп и Путин - будут сидеть в одной комнате с глазу на глаз", - отметил в разговоре с BBC News Украина американский журналист и писатель Джеймс Кирчик. Перед встречей американского и российского лидеров в Хельсинки 16 июля многие в мире, в том числе и в Украине, разделяют это беспокойство.

Встретятся два наиболее противоречивых мировых лидера. Их обоих обвиняли в том, что они ставят под сомнение нынешний мировой порядок. В то же время, насколько Путин неравнодушен к украинской проблематике, настолько Трамп, как признают эксперты, до недавнего времени был от нее далек.

Кроме того, российский президент, вероятно, попытается навязать своему американскому визави собственную версию событий в Украине. Можно попутно вспомнить, как на саммите НАТО в Бухаресте в 2008-м он убеждал тогдашнего президента США Джорджа Буша-младшего в том, что Украина не является государством.

Для Трампа это третья официальная встреча с Путиным. Впервые полноценные двусторонние переговоры они провели в Гамбурге в ноябре 2017 года. Также у них была короткая встреча на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) осенью того же года. И вот теперь два политика готовятся к новым переговорам.

Дональд Трамп уже успел всколыхнуть международное сообщество и СМИ, заявив, что встреча с Владимиром Путиным может быть легче для него, чем недавние саммит НАТО в Брюсселе и визит в Великобританию.

На фоне такой риторики эксперты пытаются просчитать, может ли он поступиться Кремлю определенными принципиальными вопросами для улучшения отношений США и России - и какими именно, если так.

Верить словам или совместным заявлениям НАТО?

Предполагается, что президенты США и России будут говорить о комплексах проблем, связанных с Сирией, Украиной, Ираном, а также, вероятно, КНДР. Кроме того, должны поставить вопрос ограничения вооружений.

На саммите альянса в бельгийской столице Дональд Трамп акцентировал внимание на том, что будет говорить с Путиным именно об Украине.

"Мы будем говорить об Украине. Она здесь была сегодня. Вы знаете, это очень интересно - услышать от него, что он мне скажет", - заявил Дональд Трамп.

Джон Хербст, экс-посол США в Украине (2003-2006), предполагает, что Трамп продемонстрирует желание улучшить отношения с Россией при условии, что та "решит крымскую проблему, которую она же и создала".

Копірайт зображення TASS/Getty Images Image caption Эксперты советуют не воспринимать близко к сердцу слова восхищения Путиным, которые в очередной раз могут прозвучать в Хельсинки

Впрочем, публично действующий президент США предпочитал всегда обвинять в этой проблеме своего предшественника Барака Обаму, потому что тот, мол, "сдал Крым России".

В то же время, Дональд Трамп обращал внимание, что Россия уже вложила много средств в крымскую инфраструктуру, в частности в Керченский мост. Эксперты отмечают, что как бизнесмен он убежден, что после таких инвестиций в собственность от нее не отказываются.

Но все же есть достаточно оснований полагать, что действовать в Хельсинки он будет скорее как политик, и верить в итоге надо не его словам, а документам, под которыми США подписываются.

Так, совместное заявление союзников по НАТО, согласованное с США, содержит такое послание: "Мы (НАТО - Ред.) подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, Грузии и Республики Молдова в пределах их международно признанных границ ... Мы призываем Россию вывести войска, которые она разместила во всех трех странах без их согласия".

По Крыму в этом документе отмечается, что все без исключения страны НАТО "решительно осуждают незаконную и нелегитимную аннексию Крыма Россией", которую они не признают и не будут признавать. Также там добавляют, что нужно прекратить дискриминацию крымских татар.

Человек шоу - не человек слова

Но все равно существуют риски уступок в пользу Кремля со стороны американского президента.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Переодетые в Трампа и Путина участники акции против внешней политики американского президента в Нью-Йорке, 23 мая 2018

"Есть опасность, что Трамп заявит что-то такое, что будет восприниматься как смягчение позиции в отношении кремлевской агрессии. Хотя я не верю в то, что в результате этого саммита американская политика изменится к худшему", - отметил Джон Хербст в комментарии BBC News Украина.

Он называет самые чувствительные варианты такого "смягчения": это могут быть заявления о том, что Россию надо вернуть в G8 и о том, что Крым де-факто является российским.

Для нынешнего американского главы государства важен личный контакт с лидерами других стран. Он может их похвалить, найти ободряющие, льстивые фразы, но это не означает никаких принципиальных изменений во внешней политике его страны.

"Трамп - это человек шоу. Не обязательно его политика будет такой, как первое заявление после встречи. Он может говорить, что нашел общий язык с Путиным, но это не будет означать уступок США", - считает Анна Шелест, член Совета внешней политики "Украинская призма".

По мнению Чарльза Купчана, профессора Джорджтаунского университета, самой рискованной договоренностью Трампа и Путина может стать отказ первого от проведеня военных учений Североатлантического альянса в Европе и размещения американских военных в странах Балтии.

Еще один вариант "опасного соглашения" - признание аннексии Крыма Россией в долгосрочной временной перспективе в обмен на вывод российских войск из Сирии.

Чарльз Купчан также отмечает, что российская сторона может поставить вопрос о замене Курта Волкера, специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины, более лояльной к Кремлю фигурой. В конце концов, Путин может потребовать даже отменить его должность как таковую.

Впрочем, насколько резкой бывает риторика Трампа, настолько ограничены его реальные возможности переворачивать вверх дном американскую внешнюю политику.

"Трамп существенно ослаблен в своей способности заключать такие договоренности. Это ослабление происходило постоянно с тех пор, как он занял президентское кресло. В США любые его гипотетические попытки признать аннексию Крыма или остановить поддержку военных реформ в Украине заблокированы", - сказал в комментарии BBC News Украина Ричард Вайц, старший научный сотрудник и директор Центра политико-военного анализа Института Хадсона.

Это мнение разделяют все американские эксперты, с которыми общалась BBC News Украина. В качестве примера институциональных ограничителей и противовесов для Трампа можно привести закон о санкциях, принятый в Соединенных Штатах в августе 2017 года. Согласно ему, американский президент не может снять ограничительные меры в отношении России без согласования с Конгрессом.

В Хельсинки Путин может поставить вопрос о возвращении России в "Большую восьмерку". Ричард Вайц замечает: что бы Трамп ни пообещал российскому коллеге, остальные страны этого объединения, кроме разве что Италии, не поддержат его.

Трамп-Путин, "Северный поток-2" и миротворцы

С одной стороны, Трампа сейчас считают виновником ослабления и даже раскола альянса, что играет на руку Кремлю. С другой, именно он озвучивает наиболее болезненную критику в адрес союзников за их "двойную игру" в отношении России.

На саммите альянса в Брюсселе американский лидер раскритиковал проект российского газопровода "Северный поток-2". Он строится в обход Украины и может существенно уменьшить ее транзитный потенциал. В то же время, такой газопровод сделает Германию и другие страны ЕС более зависимыми от российских энергоресурсов.

"Германия полностью контролируется Россией, поскольку они будут получать от 60% до 70% своей энергии из России", - сказал он.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Трамп раскритиковал Германию за "Северный поток" и невыполнение своих обязательств по расходам на оборону. Его позиция по газопроводу - не на руку Путину

"Это то, что точно россиянам не нравится. Если на встрече с Путиным американский президент прямо скажет, что США против "Северного потока-2", это будет положительным шагом", - считает Джон Хербст.

Ожидается, что Трамп и Путин будут говорить о миротворческой миссии для Донбасса. Для американцев важно, чтобы ее мандат распространялся на все оккупированные территории и чтобы она имела доступ к неконтролируемому сейчас участку российско-украинской границы.

До сих пор Кремль на такой вариант не соглашался. "Если бы Путин на это согласился, то у Трампа были бы основания действительно идти на уступки", - отмечает Чарльз Купчан.

Впрочем, на этот раз, как прогнозируют специалисты, все скорее всего закончится заявлением "о необходимости выполнять Минские соглашения".

И если задача Трампа - поднять проблемные вопросы и предлагать решения, цель Путина состоит прежде всего в том, чтобы продемонстрировать свою важность в мировой политике. Мол, он не изолирован от принятия решений на международной арене.

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