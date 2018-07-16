Встреча Трампа и Путина в Хельсинки в фото

В понедельник в Хельсинки проходят переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина. К этой встрече приковано огромное внимание мира, ведь отношения между двумя странами в последние годы крайне напряженные.

Как проходят переговоры - на этих фото.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Утром Дональд Трамп и его супруга Мелания встретились с президентом Финляндии Саули Нийнисте и его супругой

Переговоры начались с почти часовым опозданием из-за того, что Владимир Путин прилетел в Хельсинки позже запланированного времени.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Официальное фото перед началом встречи - президент США с женой, президент Финляндии с женой и Владимир Путин

Копірайт зображення AFP/Getty Images

В начале встречи Путин и Трамп сказали журналистам несколько слов. Трамп говорил по-английски, Путин - по-русски.

Президент США высказался за улучшение двусторонних отношений с Россией, поскольку никогда отношения между странами не были такими "плохими". Далее последовало рукопожатие.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Рукопожатие

А пока два президента говорят, в столице Финляндии проходят разные акции.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Акция в Хельсинки за права ЛГБТ-сообщества

Копірайт зображення Getty Images Image caption Акция за права женщин

Копірайт зображення Getty Images Image caption Акция против аннексии Крыма

Копірайт зображення Getty Images Image caption А это - акция сторонников политики Дональда Трампа

Вышли на акцию протеста и украинцы в Хельсинки, выступающие против действий России в Крыму и на востоке Украины.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Акция украинцев в Хельсинки

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Акция в поддержку прав человека

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