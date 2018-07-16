Зрелищные маневры с эсминцами и авиацией: "Си Бриз-2018" в фото
Украинские и иностранные военные отрабатывают масштабные военные операции во время учений "Си Бриз-2018" на территории Одесской и Николаевской областей.
В маневрах принимают участие 1,5 тыс. военных с украинской стороны и около 1,2 тыс. представителей других 15 стран. Среди них США, Великобритания, Грузия, Дания, Эстония, Канада, Литва, Норвегия, Польша, Турция и Швеция.
В украинские порты прибыли около двух десятков военных кораблей, подводные лодки, на полигоны - вертолеты и другая военная техника вооруженных сил Украины и союзников.
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Заместитель командующего Шестого флота ВМС США контр-адмирал Шон Дуэйн после первых маневров заявил, что был поражен подготовкой украинских коллег.
"Сегодня утром я уже говорил командующему, что во время выхода в море командиры кораблей "Mount Whitney" и "Porter" были поражены работой украинской команды. Мы очень хорошо поработали, - заявил он. - Мы можем и должны гордиться нашими ВМС".
В свою очередь президент Петр Порошенко заявил, что боевая готовность украинских военно-морских сил имеет особое значение.
Ведь, по его словам, после аннексии Крыма Россия значительно нарастила свое военное присутствие в регионе, и последние ее действия указывают на возможность дальнейшей эскалации - до военной операции по захвату Мариуполя и других портов на Азовском море.
Как Украина усиливала свои позиции на суше и на море, смотрите в специальном фоторепортаже BBC News Ukrainian.
• Что происходит в Азовском море?
Это - турецкий фрегат Yavuz, один из кораблей-участников маневров.
По сценарию одного из эпизодов учений, вертолет в 20 метрах над землей эвакуирует военных, попавших в беду.
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Старичок, но на ходу. Биплан Ан-2 остается незаменимым для многих целей морских летчиков.
Десантирование с помощью системы "Адаптер" на полигоне Широкий Лан (Николаевская область).
Многонациональное подразделение отрабатывает совместные действия во время учений.
Украинские морские пехотинцы выполняют боевую задачу на полигоне Широкий Лан.
Как и в прошлом году, в маневрах принимает участие турецкая подлодка.
Турецкие военные совместно с украинскими коллегами патрулируют черноморское побережье.
В порт Одессы также зашел ракетный эсминец USS Porter (DDG-78).
Парашютное десантирование украинских военнослужащих на аэродроме в Николаеве.
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