Украинские и иностранные военные отрабатывают масштабные военные операции во время учений "Си Бриз-2018" на территории Одесской и Николаевской областей.

Копірайт зображення Alex Milyukov Image caption Флагманский корабль Шестого флота США USS Mount Whitney в Одесском порту. На его борту разместился многонациональный штаб учений "Си Бриз-2018"

В маневрах принимают участие 1,5 тыс. военных с украинской стороны и около 1,2 тыс. представителей других 15 стран. Среди них США, Великобритания, Грузия, Дания, Эстония, Канада, Литва, Норвегия, Польша, Турция и Швеция.

В украинские порты прибыли около двух десятков военных кораблей, подводные лодки, на полигоны - вертолеты и другая военная техника вооруженных сил Украины и союзников.

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Заместитель командующего Шестого флота ВМС США контр-адмирал Шон Дуэйн после первых маневров заявил, что был поражен подготовкой украинских коллег.

"Сегодня утром я уже говорил командующему, что во время выхода в море командиры кораблей "Mount Whitney" и "Porter" были поражены работой украинской команды. Мы очень хорошо поработали, - заявил он. - Мы можем и должны гордиться нашими ВМС".

В свою очередь президент Петр Порошенко заявил, что боевая готовность украинских военно-морских сил имеет особое значение.

Ведь, по его словам, после аннексии Крыма Россия значительно нарастила свое военное присутствие в регионе, и последние ее действия указывают на возможность дальнейшей эскалации - до военной операции по захвату Мариуполя и других портов на Азовском море.

Как Украина усиливала свои позиции на суше и на море, смотрите в специальном фоторепортаже BBC News Ukrainian.

• Что происходит в Азовском море?

Это - турецкий фрегат Yavuz, один из кораблей-участников маневров.

Копірайт зображення Alex Milyukov

По сценарию одного из эпизодов учений, вертолет в 20 метрах над землей эвакуирует военных, попавших в беду.

Копірайт зображення Alex Milyukov

Истребитель четвертого поколения МиГ-29 показал фрагменты воздушного боя.

Копірайт зображення Alex Milyukov

Старичок, но на ходу. Биплан Ан-2 остается незаменимым для многих целей морских летчиков.

Копірайт зображення Alex Milyukov

Десантирование с помощью системы "Адаптер" на полигоне Широкий Лан (Николаевская область).

Копірайт зображення Alex Milyukov

Многонациональное подразделение отрабатывает совместные действия во время учений.

Копірайт зображення Alex Milyukov

Украинские морские пехотинцы выполняют боевую задачу на полигоне Широкий Лан.

Копірайт зображення Alex Milyukov

Как и в прошлом году, в маневрах принимает участие турецкая подлодка.

Копірайт зображення Alex Milyukov

Турецкие военные совместно с украинскими коллегами патрулируют черноморское побережье.

Копірайт зображення Alex Milyukov

В порт Одессы также зашел ракетный эсминец USS Porter (DDG-78).

Копірайт зображення Alex Milyukov

Парашютное десантирование украинских военнослужащих на аэродроме в Николаеве.

Копірайт зображення Alex Milyukov

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