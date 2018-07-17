Стоит ли разрешать менять человеческие эмбрионы?

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Имеем ли мы моральное право изменять человеческую ДНК?

Британская организация Nuffield Council of Bioethics провела исследование этических вопросов, связанных с изменением человеческого эмбриона. Она пришла к выводу, что "нет ни одной причины, чтобы не двигаться в этом направлении".

Однако еще до законодательного урегулирования этого вопроса необходимо принять определенные меры.

Такие выводы содержит доклад организации, который призывает к дальнейшим исследованиям медицинских и социальных аспектов этого процесса.

О чем доклад?

Профессор Карен Юнг из Бирмингемского университета (Великобритания), исследующая эту тему, отметила: "Последствия для общества являются широкомасштабными, ощутимыми и долгосрочными".

Сегодня законодательство Великобритании запрещает изменение генома в эмбрионах при искусственном оплодотворении, но разрешает это делать в рамках некоторых исследований.

Например, ученые могут изменять гены в эмбрионах, отбракованных во время ЭКО, если их после этого сразу уничтожат.

Изменение генома могут в будущем использовать для лечения наследственных болезней.

Но такая деятельность вызвает споры, так как может открыть двери для создания "детей на заказ".

Директор компании Human Genetics Alert доктор Дэвид Кинг, комментируя доклад, сказал: "Это позор. У нас уже тридцать лет действует международный запрет на евгеническую генную инженерию. Но эта группа ученых считает, что они знают лучше, хотя от этого нет абсолютно никакой медицинской пользы".

По его словам, в докладе авторы не решаются сказать "нет" созданию "детей на заказ".

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Независимый опрос Nuffield Council показывает, что любое открытие должно руководствоваться двумя основными принципами:

благосостояние человека в будущем

благосостояние общества

Организация считает, что передающие по наследству изменения генома "не должны привести к росту ущерба, дискриминации или раскола в обществе".

Руководитель Nuffield Council Хью Уитталл заявил, что необходимо рассмотреть вопрос о том, в каких случаях можно разрешить такое генетическое редактирование.

Организация призвала провести широкую и всеобъемлющую общественную дискуссию с привлечением как можно большего количества людей.

Как это работает?

Метод изменения генома CRISPR был открыт в 2012 году. Его можно использовать для внесения изменений в ДНК.

CRISPR сканирует геномы, ища нужное место, а затем использует белок Cas9 как молекулярные ножницы для проникновения в ДНК.

Ученые использовали этот метод в лаборатории для выявления дефектных ДНК в клетках, которые вызывают заболевание.

Эксперты обнаружили, что хотя этот метод и является эффективным, однако он может вырезать слишком большие участки ДНК.

То есть, теоретически, могут претерпеть изменения другие важные гены, в результате чего может возникать, к примеру, рак.

В ближайшем будущем, возможно, удастся изменять ДНК эмбрионов, которые имеют ген болезни Хантингтона или кистозный фиброз.

Однако наиболее противоречивым в этом вопросе является аспект, который касается возможности внесения изменений в зародышевую линию - изменения в ДНК, которые будут передаваться из поколения в поколение.

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Организация Nuffield Council рекомендует проводить дальнейшие исследования "для установления стандартов клинической безопасности" этого метода.

Другое исследование, проведенное учеными британского института Wellcome Sanger Institute, показывает, что изменения генов методом CRISPR/Cas9 может привести к большему генетическому поражению клеток, чем считалось ранее.

Поэтому ученые института посоветовали коллегам по изучению генетики быть осторожными.

Как сообщили журналистам в понедельник члены рабочей группы Nuffield Council, они уверены, что надо пройти еще определенный путь в изучении этих процессов. И он может длиться 20 лет, прежде чем изменение генов станет возможной опцией.

"Важно подчеркнуть, что все еще существует большая неопределенность относительно того, что изменение генома может быть успешным", - сказал профессор Юнг.

Даже в случае легализации этого метода, ученые Nuffield Council рекомендуют редактировать геном только в конкретном случае и под строгим регулированием и мониторингом.

"Ничего не произойдет за один день", - сказал руководитель организации Уитталл.

"Этот отчет - не конечная точка. Он должен стать началом международной дискуссии".

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