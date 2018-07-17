Как двое незнакомцев основали Dropbox и заработали миллиарды

Копірайт зображення DROPBOX Image caption Дрю Хьюстон (слева) не был знаком с Арашем Фердоуси до того, как они вместе запустили Dropbox

В рубрике The Boss мы рассказываем о бизнес-лидерах со всего мира. На этой неделе мы пообщались с Дрю Хьюстоном, основателем и генеральным директором американской компании Dropbox, предоставляющей услуги онлайн-хранилища данных.

По словам Хьюстона, все выглядело так, как будто у него было всего две недели, чтобы найти совершенно незнакомого человека и жениться на нем.

В далеком 2007 году Хьюстон, которому в то время было 24 года, очень нуждался в надежном финансировании, чтобы воплотить в жизнь свою идею облачного хранения данных.

Сделать ставку на Хьюстона и Dropbox была готова компания Y Combinator - один из самых престижных кредиторов новых стартапов Кремниевой долины. Однако при одном условии - основатель должен был найти себе бизнес-партнера.

Аргумент кредиторов был прост - только что созданные компании чаще достигают успеха, если у них больше одного учредителя и все решения и рабочая нагрузка не ложатся на плечи одного человека.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Идея Dropbox зародилась у Хьюстона, когда он ехал на автобусе из Бостона в Нью-Йорк

Проблема Хьюстона заключалась в том, что в то время он был человеком-оркестром, и по разным причинам никто из друзей не мог присоединиться к его бизнесу. Поэтому у него оставалось всего две недели на поиски совершенно незнакомого человека, который стал бы соучредителем его компании.

"Это можно сравнить с ситуацией, когда получаешь имейл от декана о том, что ты поступил в колледж своей мечты, но дедлайн для поступления - следующие несколько недель, и за это время тебе нужно не просто найти себе девушку, но и жениться", - рассказывает он.

Хьюстон начал действовать очень быстро. После разговора, который длился всего два часа, он смог убедить 22-летнего студента Араша Фердоуси, чтобы тот бросил университет и присоединился к нему.

Фердоуси был другом его друга, но с Хьюстон лично они знакомы не были.

Это было 11 лет назад. А сегодня капитал компании Dropbox с главным офисом в Сан-Франциско составляет более 12 млрд долларов. При этом собственный капитал Хьюстона насчитывает 3 млрд долларов, а Фердоуси - 1,3 млрд.

Неплохо для компании, к успеху которой многие относились скептически и которую покойный Стив Джобс якобы обещал уничтожить.

Копірайт зображення MARTIN KLIMEK Image caption У Дрю Хьюстона - более 3 млрд долларов

Идея, которая вдохновит на создание нового бизнеса, может озарить вас где угодно. С Хьюстоном это произошло в автобусе, следовавшем из Бостона в Нью-Йорк в конце 2006 года.

Новоиспеченный выпускник факультета компьютерных технологий Массачусетского технологического института (МIТ) планировал посвятить шестичасовую поездку работе над некоторыми уже имеющимися идеями для бизнеса.

Но, устроившись на сиденье автобуса, Хьюстон осознал, что забыл флешку, на которой хранились все файлы.

"Я рассердился и расстроился, потому что со мной такое происходило постоянно, - отмечает он. - Я не хотел, чтобы эта проблема возникла снова, потому от нечего делать начал писать какой-то код (для решения этой проблемы. - Ред.), хотя в то время не думал, что из этого может что-то получиться".

У Хьюстона зародилась идея Dropbox - удаленного хранилища для файлов, к которому пользователи смогут получать доступ через интернет в любом месте планеты.

В течение двух недель он создал прототип и придумал название.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дрю Хьюстон (слева) - друг руководителя Facebook Марка Цукерберга

Уже через несколько месяцев изобретением заинтересовалась компания Y Combinator, а Хьюстон вернулся в МІТ, чтобы познакомиться с Фердоуси, студентом его альма-матер, который изучал электротехническое машиностроение и компьютерные науки.

"Мы час-два поговорили в студенческом центре, а на следующей неделе Араш бросил учебу, - рассказывает Хьюстон, которому сейчас 35 лет. - Оглядываясь назад, я вижу, какая это была безумная авантюра. Его родители наверняка представляли его будущее иначе, в их мечтах он должен был закончить университет".

"Но он был в восторге и очень обрадовался этой возможности. Да и вряд ли кто-то из нас толком понимал, во что мы ввязываемся", - добавляет бизнесмен.

В 2008 году, переехав на базу акселератора Y Combinator в Кремниевой долине, компания Dropbox начала свою деятельность.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Говорят, что покойный Стив Джобс не смог купить Dropbox, и это его раздражало

Чтобы привлечь первых клиентов, компания Dropbox сняла рекламные видео, которые разместили на социальных новостных сайтах, таких как Reddit и Slashdot.

Цель - привлечь влиятельных игроков технологического сектора: чтобы они начали пользоваться сервисом и положительно отзываться об этом продукте. Благодаря такому "сарафанному радио" количество пользователей могло возрасти.

Эта тактика действительно оказалась успешной. Сначала в списке ожидания было 5 тыс. пользователей, и за считанные дни у Dropbox появилось 75 тыс. зарегистрированных пользователей. Затем их стало 100 тыс., далее - 200 тыс., и все это - "за каких-то 10 дней".

Количество пользователей начало стремительно расти, когда Хьюстон и его команда придумали схему поощрений за рекомендации.

Согласно этому плану, имеющиеся пользователи Dropbox могли получить больше места для хранения файлов, если приводили с собой друга, который тоже регистрировался в сервисе. Этот друг также получал больше свободного пространства, и так далее.

Это привлекло миллионы новых пользователей - а также внимание Стива Джобса, который в 2011 году предложил купить компанию.

Хьюстон отказался даже обсуждать это, и в многочисленных интервью намекал на то, что Джобсу не понравился отказ. В статье на сайте Business Insider в прошлом году цитировались слова Хьюстона о том, что Джобс угрожал "уничтожить" Dropbox после того, как получил отказ.

Позже в том же году компания Apple открыла собственное облачное хранилище, iCloud, но противостоять разрастанию Dropbox оно не смогло.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Также Хьюстон дружит с фронтменом рок-группы Pearl Jam Эдди Веддером, который является инвестором Dropbox

На сегодня в Dropbox более 500 млн зарегистрированных пользователей, из которых 11,5 млн платят за ежегодную подписку, чтобы получить дополнительные гигабайты свободного места, которых не предоставляют бесплатно. Среди них - более 300 тыс. плательщиков из сферы бизнеса.

В начале 2018 года компания зарегистрировала акции на Нью-Йоркской фондовой бирже, и ее рыночная капитализация (совокупная текущая стоимость всех акций) на сегодня составляет более 12 млрд долларов.

Ежегодные поступления уже превышают 1 млрд долларов, а количество работников по всему миру достигло 2 тыс. человек.

Как отмечает аналитик информационных технологий Бен Вуд из исследовательской компании CCS Insight, причин успеха Dropbox много.

В частности, это легкость использования и "самое важное - то, что люди могут без проблем хранить там свою информацию и делиться фотографиями, видео и другими большими файлами, с которыми до сих пор не способны справиться серверы электронной почты".

По словам Хьюстона, они с Фердоуси, который до сих пор остается в команде топ-менеджеров, продолжают успешно работать вместе.

О своей роли руководителя компании Хьюстон отзывается так: на сегодня он видит свою главную задачу в том, чтобы напоминать персоналу - они работают ради удовлетворения клиентов.

А недавний биржевой успех компании - это просто приятный бонус, который не должен вскружить им головы.

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