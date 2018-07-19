Украина готовится к переписи населения. Без Крыма и части Донбасса

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В 2019 году в Украине проведут пробную перепись населения.

Она пройдет в Киеве и области и станет подготовительным этапом к большой переписи по всей стране.

Всеукраинскую перепись планируют провести в 2020 году и, скорее всего, она не охватит аннексированный Крым и часть Донбасса, которую не контролирует правительство.

Решение правительства

По мнению Кабмина, пробная перепись позволит сформировать новые технологии и отработать методы уже для всеукраинской переписи.

Для ускорения внесения статистики и ее обработки впервые планируют использовать планшеты и ноутбуки.

Предварительную перепись проведут в декабре 2019 года в Оболонском районе Киева и Бородянском Киевской области.

Далее информацию обобщат, оценят и начнут готовиться к большой переписи.

Директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова в разговоре с BBC News Украина говорит, что это будет "проверка и подготовка к крупномасштабной работе".

"Надо проверить, как срабатывают вопросы переписного листа и методы опроса", - пояснила она.

Перепись 2020

Последняя перепись населения Украины проводилась еще 17 лет назад, в 2001-м.

Почти все это время правительство планировало новую перепись. Однако ее постоянно переносили по разным причинам - от финансовых до политических.

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В декабре 2015 года Кабинет министров решил назначить всеукраинскую перепись на 2020 год.

По словам Эллы Либановой, собирать информацию планируют инновационными методами - через онлайн регистрацию и с помощью современных планшетов.

"Будет проще контроль, экономия времени и рабочей силы", - говорит Либанова.

Что касается тех, кто уехал работать за границу, то в этой ситуации данные будет предоставлять семья. При этом, по ее словам, персональная информация всех людей будет защищена и не попадет в другие органы и структуры.

Результаты этой переписи станут базой для прогнозирования и управления социально-экономическим развитием Украины.

Также это должно помочь в планировании и реализации бюджета, осуществлении социально-демографической политики и регулировании миграционных процессов.

Крым и Донбасс?

По словам Эллы Либановой, всеукраинская перепись вряд ли охватит аннексированный Крым и неподконтрольные правительству территории Донбасса.

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"Во-первых, туда не пустят украинских представителей, которые должны проводить перепись. Мы не можем гарантировать их безопасность", - говорит она.

"Во-вторых, мы не можем гарантировать, что в безопасности останутся те люди на оккупированных территориях, которые будут участвовать в переписи и предоставят информацию о себе", - добавляет Либанова.

Мировая практика такова, что при подобных условиях перепись на таких территориях не проводится.

"Тогда это соответствующим образом фиксируется и делается соответствующая пометка", - пояснила Либанова.

Первая всеукраинская перепись

Состоялась в 2001 году и установила:

общее количество населения Украины в 2001 году - 48,457 млн человек

городское население - 32,574 млн человек, или 67,2%

сельское население - 15,883 млн человек, или 32,8%

количество мужчин в Украине - 22,441 млн человек (46,3%), женщин - 26,016 млн (53,7%).

По данным украинских демографов, с 1993 года население страны постепенно уменьшается.

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