Антикоррупционные войны: зеленка, ночь у Порошенко и влияние США

Копірайт зображення UNIAN Image caption Когда-то соратники в борьбе с коррупцией, руководители НАБУ Артем Сытник и председатель САП Назар Холодницкий сейчас почти не выбирают слов во взаимных обвинениях

Борьба украинских антикоррупционеров с властью и между собой достигает апогея: новая антикоррупционная прокуратура (САП) скандалит с антикоррупционным бюро (НАБУ), а их руководители обвиняют друг друга в паранойе.

Эти органы поочередно обвиняют в работе на власть, а руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина во время протестов облили зеленкой прямо на глазах у полиции.

Другие активисты, акции которых никто не срывает, почти беспрепятственно врываются в антикоррупционное бюро и ломают там мебель опять же из-за пассивной позиции полиции.

При этом САП закрывает дело против сына министра внутренних дел Арсена Авакова, после чего руководителя этой прокуратуры выходит поддерживать близкий в прошлом к ​​Авакову политик.

А на сторону НАБУ и противников САП оперативно и публично стало посольство США в Украине.

Уже на следующей неделе стоит ожидать кульминации противостояния - судьбу председателя антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого решит специальная комиссия прокуроров, которая именно с подачи НАБУ нашла грубые нарушения в работе председателя САП.

Что происходит с украинскими антикоррупционных органами, на создании которых настаивали западные партнеры Украины, и к чему может привести их противостояние, разбиралась ВВС News Украина.

Как началось противостояние НАБУ и САП

Создание независимого Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры было одним из важнейших достижений в сфере борьбы с коррупцией в Украине.

Избранные на открытых и поддерживаемых западными партнерами конкурсах руководители считались командой, которая должна была объявить войну самым влиятельным коррупционерам в стране.

Копірайт зображення UNIAN Image caption На фоне противостояния двух главных органов по борьбе с коррупцией Украина все же начала создавать специальный антикоррупционный суд

И в начале работы казалось, что председатель НАБУ Артем Сытник и руководитель САП Назар Холодницкий играют в одной команде в противостоянии с властью и старой прокуратурой.

Однако со временем споры между НАБУ и антикоррупционных прокурорами, которые контролируют расследования детективов НАБУ, стали публичными.

Впервые это появилось в СМИ во время арестов по так называемому делу "рюкзаков Авакова".

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31 октября 2017 года детективы НАБУ задержали сына министра внутренних дел Арсена Авакова по обвинению в соучастии в растрате 14 млн грн при закупках рюкзаков для Нацгвардии.

Подозрение в этом деле, по закону, подписал главный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий.

Уже тогда это дело называли противостоянием команд президента и министра внутренних дел Арсена Авакова. Глава МВД назвал дело против сына "политически инспирированным".

Копірайт зображення UNIAN Image caption В СМИ поочередно обвиняют руководителей антикоррупционных органов в сотрудничестве то с президентом, то с министром внутренних дел

А активисты тогда впервые заговорили о политической ангажированности Назара Холодницкого.

Член парламента Сергей Лещенко предполагал, что Холодницкий может играть на руку администрации президента в борьбе с командой Арсена Авакова: якобы подозрение в отношении сына Авакова в САП подписали в достаточно неподходящее время.

Сам же Холодницкий тогда парировал - подписал, когда подозрение было полным и готовым к подписи.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Часть активистов требует отставки председателя НАБУ Артема Сытника

Копірайт зображення UNIAN Image caption А влиятельные группы активистов организуют акции с требованием отставки Назара Холодницкого

А в кулуарах парламента тогда намекали, что с министром Аваковым и полицией "сотрудничает" НАБУ и его руководитель Артем Сытник. И что он якобы по телефону предупреждал Авакова о предстоящем обыске у его сына.

В любом случае, с тех пор отношения Сытника и Холодницкого остыли.

В одном из интервью Артем Сытник все же настаивал, что, несмотря на все споры, сотрудничество НАБУ и САП - сверхважно.

"Надеюсь, и Холодницкий понимает, и я понимаю, что мы - составляющие единого целого", - говорил Сытник.

Но уже через полгода между руководителями двух антикоррупционных ведомств разгорелась настоящая война.

Кто прослушивал Холодницкого и в чем его обвиняют

30 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что требует снять с должности Назара Холодницкого.

Луценко обвинил его "в дисциплинарных проступках", которые выявило совместное расследование Генпрокуратуры и НАБУ.

В рамках этого следствия в аквариуме в кабинете Холодницкого месяц работало подслушивающее устройство.

Почти одновременно с заявлением Луценко в наступление пошел Артем Сытник. Он дал интервью "Зеркалу недели", где подробно объяснил претензии к своему коллеге из антикоррупционного цеха.

Главная фабула обвинений такова: Назар Холодницкий якобы "сливал" информацию подозреваемым, оказывал давление на свидетелей и прокуроров.

Тогда НАБУ даже опубликовало записи, на которых Холодницкий действительно говорит вещи, в которых его обвиняли генпрокурор и председатель НАБУ.

Сам Холодницкий отрицал свою вину, опубликованные записи назвал "нарезкой", а обвинения Сытника - бессмысленными.

Дело Холодницкого передали квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуратуры, чтобы разобраться, может ли Холодницкий продолжать работу руководителем САП.

В начале июля эта комиссия предоставила свой вывод, в котором нашла в действиях Холодницкого серьезные нарушения, однако рекомендовала лишь объявить ему выговор, но не уволить.

Заседание этой комиссии и принятие решения должно состояться 24 июля, и накануне этой даты ​​противостояние между НАБУ и САП обостряется.

Компромат на Сытника

В интервью СМИ Артем Сытник заявил, что если Назара Холодницкого не уволят, негативные последствия для правоохранительной системы будут "очень серьезные".

Сытник добавил, что со времени скандала с прослушиванием с Назаром Холодницким не общается и опасается мести, и пожаловался на торможение дел детективов НАБУ в САП.

Он также официально обратился в комиссию с просьбой принять решение об увольнении Холодницкого.

В ответ Назар Холодницкий назвал заявления Сытника давлением на комиссию и объявил, что в отставку уходить не собирается.

"Я не буду мстить точно. У человека просто паранойя, ему все мстят, за ним все следят, его прослушивают. Человеку надо к психиатру сходить", - заочно ответил он Сытнику.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Назар Холодницкий считает, что у Артема Сытника паранойя

Торможение же дел НАБУ Холодницкий объяснил низким качеством представленных документов.

"У меня на столе лежит проект подозрения, за который два года назад меня смешивали с дерьмом, что я там торможу все, что только можно. Но, извините, там 196 грамматических ошибок на 11-ти листах", - утверждает Холодницкий.

Общественные активисты из Центра противодействия коррупции, к голосу которых прислушиваются западные партнеры Украины, также настроены резко против Холодницкого.

В начале июля там заявили, что из-за доказательств нарушений Холодницкого его должны уволить с должности руководителя САП.

Однако впоследствии журналисты обнародовали компромат, который больно ударил уже по Артему Сытнику, которого сейчас поддерживают активисты.

Журналисты программы "Схемы" засняли полусекретные встречи у президента Петра Порошенко дома различных чиновников и политиков.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Артем Сытник не представляет конструктивного сотрудничества НАБУ и САП без увольнения Назара Холодницкого

И в апреле 2018 года на такие ночные рандеву к президенту приезжал Артем Сытник.

Сам Артем Сытник подтвердил ночные поездки к Петру Порошенко, но настаивает, что во время встреч речь шла о создании антикоррупционного суда. Более того, такие встречи якобы и позволили принять закон, который будет способствовать созданию независимого суда.

Многие, для кого таких объяснений оказалось мало, и ряд экспертов и общественных активистов все же видели в ночных встречах определенное влияние президента на главу НАБУ.

В имиджевом плане это стало существенным ударом по имиджу Сытника, обвинения в сотрудничестве которого с властью получили основания.

Почему обострился конфликт и при чем здесь "рюкзаки Авакова"

С приближением заседания квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров по делу Холодницкого противостояние между антикоррупционерами обострилось.

12 июля стало известно, что САП закрыла уголовные производства по сыну Арсена Авакова Александру и экс-заместителю министра внутренних дел Сергею Чеботарю из-за отсутствия доказательств их вины.

Это решение вызвало волну возмущения как среди активистов Центра противодействия коррупции, так и среди депутатов.

НАБУ также раскритиковало решение антикоррупционных прокуроров и сразу же опротестовало его.

Назар Холодницкий же заметил, что прокуроры независимы в своей процессуальной деятельности даже и независимо от него, и любое давление на них неприемлемо.

Копірайт зображення MVS.GOV.UA Image caption Скандальные рюкзаки, дело в отношении которых впервые "осветило" похолодание в отношениях НАБУ и САП

Такая позиция возмутила часть активистов, организовавших 17 июля под офисом САП митинг с требованием отставки Назара Холодницкого.

Протест организовал Центр противодействия коррупции во главе с известным антикоррупционным активистом Виталием Шабуниным, который во время конкурсного отбора Холодницкого голосовал за его кандидатуру и называл его принципиальным прокурором.

Свою акцию активисты назвали "Холодницкий, пакуй вещи и на выход!".

А альтернативную акцию - в защиту Холодницкого и с требованием отставки Артема Сытника - организовал Илья Кива, давний соратник Арсена Авакова, бывший начальник департамента противодействия наркопреступности Нацполиции.

Кива обвиняет Сытника в контактах с Порошенко, в том числе из-за скандала с ночными визитами.

Кто защищает НАБУ, а кто - САП

Между участниками протестов возникли перепалки, а несколько провокаторов облили Виталия Шабунина зеленкой.

Правда, немного зеленки досталось и самому Илье Киве.

В Центре противодействия коррупции обвинили в организации провокаций Илью Киву и опосредованно - Арсена Авакова. В качестве доказательства они вспоминали слабую реакцию полиции на провокации и нападения на своих активистов.

А Кива обвинил в провокациях активистов и Шабунина, которые якобы хотели "закрыть рот" людям, выступившим против Артема Сытника.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Активиста-антикоррупционера Виталия Шабунина облили зеленкой на акции против Назара Холодницкого

Кива также написал заявление в полицию, что Виталий Шабунин сам напал на него, а неустановленные лица именно его облили зеленкой.

Показательно, что параллельно с событиями под зданием САП агрессивно настроенные молодые люди ворвались в помещение НАБУ и разбили мебель в приемной.

В НАБУ назвали эту атаку политической провокацией власти и обратили внимание на пассивность полиции, которая позволила молодчикам разгромить приемную антикоррупционного бюро.

И бюро, и Центр противодействия коррупции заявили, что участников атаки организовано подвозили и, вероятно, платили за это деньги.

В день нападения на Шабунина полиция задержала двух нападавших, составила на них протокол за хулиганские действия и отпустила. После нападения на НАБУ полиция заявила, что открыла по этому факту уголовное дело.

Но гораздо более жестоким было заявление посольства США в Украине, которое последовательно защищает независимость НАБУ.

Вечером 17 июля посольство выразило обеспокоенность нападениями на Виталия Шабунина и здание НАБУ.

"Титушки, которые запугивают реформаторов, и неэффективная реакция полиции неприемлемы в современном демократическом обществе", - так отреагировало посольство одного из ключевых партнеров Украины.

Показательно, что ранее в СМИ появились слухи, что США отменили американскую визу Холодницкому, что фактически подтвердил Артем Сытник. Сам Холодницкий эту историю не комментирует.

После такой реакции США активизировались и украинские силовики.

Чем может закончиться противостояние

Утром 18 июля ситуацию прокомментировал Генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Поручил столичной прокуратуре проверить квалификацию событий и зарегистрировать уголовное производство", - написал Луценко в Facebook о нападении на Шабунина.

Он добавил, что применение зеленки - это "ватная традиция" с признаками уголовного преступления.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Политическое прикрытие акции в защиту Назара Холодницкого обеспечил в прошлом соратник Арсена Авакова Илья Кива

Судя по нынешней тенденции, заседание квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуратуры относительно судьбы Назара Холодницкого вряд ли пройдет спокойно.

Если Холодницкого не уволят, то нормальное сотрудничество двух антикоррупционных органов после всех скандалов и взаимных обвинений представить сложно.

А если уволят, то будет не меньше проблем с избранием нового руководителя САП.

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