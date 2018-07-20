"Богемская рапсодия": пять вещей, которыми поразил трейлер фильма о Queen

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Последний трейлер долгожданного биографического фильма о группе Queen - такой же многослойный, как и известный хит Bohemian Rhapsody, рассказывает корреспондент по вопросам досуга BBC Алекс Тейлор.

Наполненный величайшими хитами группы, он предлагает головокружительное путешествие в прошлое, к взлетам и падениям группы и ее фронтмена Фредди Меркьюри, которого играет актер Рами Малек.

Вот пять вещей, которые мы узнали о фильме из этого трейлера.

1. Музыка для чемпионов

Копірайт зображення 20th Century Fox Image caption Фредди играет в фильме американский актер Рами Малек

Вы когда-нибудь интересовались, как могут звучать наложенные друг на друга хиты Bohemian Rhapsody и We Are The Champions? Послушайте.

Трейлер также завораживает историей появления другого хита группы, звучащего словно ее гимн, - We Will Rock You.

"Я хотел бы подарить аудитории песню, которую она могла бы исполнять", - говорит Меркьюри гитарист Брайан Мэй, которого играет актер Гвилим Ли.

"Какие слова?" - спрашивает фронтмен.

Мы все знаем ответ. И вы знаете что делать...

(Автор этого текста с радостью берет на себя полную ответственность за то, что эти слова будут звучать у вас в голове целый день)

2. Рассказывается, как появилась группа

Копірайт зображення 20th Century Fox Image caption Так Queen выглядит в фильме в начале своего пути к славе

Шаг, который обязательно порадует супер-поклонников, - это путешествие в ранние годы существования Queen.

На переднем плане появляются жемчужины забытой истины: в частности то, что Меркьюри не был первым фронтменом группы.

Действительно, он присоединился к группе, которая тогда называлась Smile (под своим настоящим именем Фаррух Балсара), после того, как его друг, басист Тим ​​Стафелл, ушел в 1970 году, чтобы присоединиться к Humpy Bong.

Перемотка на год вперед и уже тогда группа Smile сменила свое имя на Queen (по просьбе Меркьюри), прежде чем выступить впервые в классическом составе - Фредди Меркьюри, Брайан Мэй, Роджер Тейлор и Джон Дикон - в июле 1971 года.

Британский актер Бен Харди играет роль барабанщика Тейлора и появляется в трейлере вместе с американским актером Джозефом Маццелло, который сыграл басиста Дикона.

3. Знаменитое выступление группы на Уэмбли - в центре внимания

Копірайт зображення 20th Century Fox Image caption Во время выступления на стадионе Уэмбли группа Queen помогла собрать 30 млн фунтов в помощь голодающим в Эфиопии

Группа Queen часто выступала на огромных стадионах. Неудивительно, что легендарному выступлению на стадионе Уэмбли отводится центральная роль.

Этот концерт, организованный музыкантами Бобом Гелдофом и Миджем Юром, транслировался на аудиторию в 1,5 млрд человек и помог собрать деньги для тех, кто страдал от голода в Эфиопии. В нем приняли участие самые известные группы мира.

Возможно, именно группа Queen была самой яркой звездой на этом концерте, несмотря на выступления других выдающихся участников - U2 и Элтона Джона. Критики назвали этот концерт одним из величайших за всю историю.

4. Любовь всей жизни - женщина

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мэри Остин была музой и любовью всей жизни для Фредди Меркьюри

Первый трейлер фильма ранее раскритиковали за недостаточное внимание к сексуальной жизни Меркьюри.

Хотя сейчас он известен как гей, байопик показывает отношения Фредди с его девушкой Мэри Остин.

В разговоре с The Sunday Times в прошлом году Брайан Мэй сказал, что Меркьюри называл Мэри Остин "любовью моей жизни".

Гитарист отметил, что пара оставалась друзьями, когда у Фредди были гомосексуальные отношения. Мэри Остин упомянута и в завещании музыканта.

Рассказывая о бисексуальной природе Меркьюри, Брайан Мэй вспоминал: "В начале группа жила на небольшие деньги. Мы не могли позволить себе снимать персональные номера в отеле, поэтому я делил комнату с Фредди. Я знал многое о Фредди и что он вытворял в те дни... Это было довольно очевидным, когда посетители в раздевалке Фредди начали меняться - с горячих девчонок на горячих парней. Для нас это было не важно, да и не должно было быть".

Вспоминая беззаботную манеру, с которой Фредди говорил о переменах, Мэй добавил: "У Фредди была привычка говорить: "Хорошо, я думаю, вы понимаете это..." несколько неуклюже, и в какой-то момент он сказал: "Я думаю, вы понимаете, что я изменил личную жизнь?"

5. Борьба Фредди со СПИДом освещается тактично

Копірайт зображення 20th Century Fox Image caption Борьба Фредди с болезнью освещается в фильме тактично

Саша Барон Коэн, которого сначала видели в роли Меркьюри, рассказал, что отказался от нее частично потому, что опасался, что фильм покажет "отбеленную" версию жизни фронтмена.

На фоне своей активной концертной деятельности он находился в тайной борьбе со СПИДом на пике социальной нетерпимости к носителям вируса.

Трейлер подает эту историю взвешенно, отдавая приоритет таланту музыканта и его влиянию.

"А если у меня нет времени?" - спрашивает Рами Малек, который играет Фредди Меркьюри.

Музыкант умер в 1991 году в возрасте 45 лет, незадолго до появления новых методов борьбы с ВИЧ и СПИДом.

Несмотря на то, что его жизнь трагически оборвалась, его творчество продолжает жить.

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