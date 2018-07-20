Как вырастить чемпиона: история успеха от мамы 8-летнего шахматиста из Украины

Копірайт зображення Світлана Черняєва Image caption Тихон Черняев на чемпионате мира по шахматам в Минске

8-летний украинец Тихон Черняев получил сразу два золота на чемпионате мира по шахматам среди детей 8-12 лет. Его мама Светлана Черняева рассказывает историю успеха маленького шахматиста и дает рецепт, как стать чемпионом и сохранить детство.

На детском чемпионате мира по шахматам, который проходил в июне в Минске, харьковчанин Тихон Черняев одержал победу сразу в двух видах - в блице и рапиде.

Причем боролся он с детьми старше себя, ведь сознательно выбрал категорию спортсменов до десяти лет.

До этого, в 2015 году Тихон Черняев установил национальный рекорд. В пять лет смог выполнить норматив взрослого 1-го разряда по шахматам.

В международный день шахмат, 20 июля, о чудо-ребенке BBC News Украина расспросила его маму - Светлану Черняеву, которая пять лет назад привела мальчика в шахматную школу и сейчас сопровождает его на всех соревнованиях.

BBC News Украина:Как это - быть мамой чемпиона?

Эмоции невероятные. Очень приятно видеть живое подтверждение того, что все усилия, направленные на развитие сына, были напрасны. Потому что всегда сомневаешься, правильно ли ты помог ребенку выбрать направление. Может, лучше футбол, плавание или информатика?

BBC News Украина: Почему вы выбрали именно шахматы?

Тихон с детства проявлял себя немножко мыслителем. Он - очень наблюдательный, внимательный, очень хорошо все запоминал. Когда мы думали, как бы это все развить, шахматы - самое простое, что пришло в голову.

Уже в 3,5 года отвели его на занятия в школу шахмат. Обычно таких маленьких детей не берут. Группы были с пяти-шести лет. Но, вы знаете, по развитию он был на года два старше своего возраста. И в группе по общению и успехам был абсолютно наравне с другими детьми. Только ростом немного ниже.

В школе давали задания, мы ежедневно их разбирали в форме игры. Делали хотя бы по три задачи в день, и ребенок постепенно втянулся, рисовал схемы. Это было ненавязчиво, как игра.

Мы сами не шахматисты. Знания на уровне школы - какие фигуры куда ходят. Когда ему было четыре, мне уже стало сложно подсказывать ребенку. Затем родилась младшая дочь, с маленьким ребенком времени не было совсем. Мы поняли, что Тихону нужна какая-то помощь, но в клуб ходить ежедневно возможности не было, тогда муж нашел ему бесплатный шахматный сайт, где можно решать задачи, играть с противниками, развиваться.

BBC News Украина: Удается ли сочетать такие успехи в шахматах с другой активностью? Все-таки шахматы - это очень спокойный вид спорта для маленького мальчика.

Он занимается в среднем по 5 часов в день, но это не так, что он сидит за шахматами от звонка до звонка. Час позанимался, ушел поиграл в Х-бокс, потом во двор, потом фильм посмотрел.

У нас всегда есть время поиграть в футбол во дворе. Нельзя этого лишать, нужно всестороннее развитие. У него много интересов, как у обычного ребенка. Просто шахматы стали отнимать больше времени. Но, если бы ему не было интересно, видимо, он бы этим столько не занимался. И мы пошли бы на танцы, футбол или рисование. Всегда надо смотреть по ребенку.

Иногда родители, которые не реализовались сами, давят на ребенка. Но мы, слава богу, не шахматисты, для нас самих это все в диковинку. Мы просто пытаемся помочь и направить.

Копірайт зображення Світлана Черняєва Image caption Тихон Черняев в этом году взял сразу два золота мирового чемпионата - в блице и рапиде.

BBC News Украина: Когда вы поняли, что шахматы - это не просто хобби, и что у Тихона настоящий талант?

Он принял участие в первом юношеском турнире в четыре года и сразу выполнил норму первого юношеского разряда. А уже в пять лет выполнил норматив первого взрослого разряда. Когда ему было семь лет и десять месяцев ему официально, приказом Федерации шахмат Украины дали звание кандидата в мастера спорта.

И вот теперь на чемпионате мира - два золота.

BBC News Украина: Такие профессиональные шахматы - дорогое удовольствие?

Любой вид спорта - это достаточно затратно. Конечно, шахматы не хоккей, где еще много всего нужно. Здесь проще.

Но даже любая поездка на соревнования стоит денег. В других видах спорта соревнования обычно длятся три дня, а шахматная "классика" - это 9 дней. Некоторые соревнования вообще по 12 дней. Это затратно. Плюс проезд. В прошлом году чемпионат вообще проходил в Бразилии, туда только перелет на одного человека стоит 1200 долларов. А ребенка одного не отправишь.

Государство покрывает в лучшем случае десятую часть расходов.

Скажу честно, чемпионат в Минске мы бы не потянули, если бы пришлось жить в отеле. Мы останавливались у родственников.

BBC News Украина: А как сам Тихон воспринимает свои успехи и славу? Уже видит себя гроссмейстером?

Он очень рад. Любое достижение ребенка, а тем более такое очень сильно повышает самооценку. Он много учится, занимается. Но всегда приятно видеть результат, видеть, что вложенные усилия не напрасны.

Я вижу, что он стал более уверенным в себе. Но "звездной" болезнью не страдает, и я стараюсь объяснять - сегодня ты поработал и добился успеха, но есть другие достойные дети, которые тоже много работают, и, если ты загордишся, решишь, что ты "суперстар", такие детки могут тебя запросто обойти. Поэтому надо всегда быть немного недовольным собой, чтобы двигаться вперед.

У него уже есть три цели на будущие. Первая - действительно стать гроссмейстером. Это же как генерал среди шахматистов.

Затем он хочет стать чемпионом мира в «классике» среди взрослых. Его мечта - сыграть с Магнусом Карлсеном (норвежский шахматист, многократный чемпион мира по шахматам - Ред.). И выиграть, конечно.

А потом стать тренером и учить детей. Мы его очень в этом поддерживаем, но для этого еще нужно много работать.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram