5 самых громких убийств журналистов: чем закончились расследования

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Уже два года правоохранительные органы Украины не могут раскрыть убийство Павла Шеремета.

ВВС News Украина собрала информацию о других резонансных убийствах и о результатах расследования этих преступлений. Некоторые из них были раскрыты спустя более 10 лет после гибели журналистов.

Павел Шеремет, июль 2016 года, убийство не раскрыто

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Через два года после убийства Павла Шеремета у следственных органов нет весомых результатов расследования

Следствие отрабатывает четыре основные версии мотивов убийства. Это - профессиональная журналистская деятельность, личные неприязненные отношения, дестабилизация ситуации в Украине и ошибка объектом (поскольку взорванный автомобиль принадлежал его коллеге из "Украинской правды" и подруге Алене Притуле). К проведению экспертных исследований привлечены специалисты ФБР.

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Павел Шеремет до переезда в Украину работал собственным корреспондентом российского "Первого канала" в Беларуси, однако впоследствии покинул Россию из-за, как он сам утверждал, политических преследований.

Олесь Бузина, апрель 2015 года, дело в суде

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Подозреваемые в убийстве Олеся Бузины не признают своей вины

Олесь Бузина, который начинал журналистскую карьеру в печатных изданиях, известный, в частности, книгой "Вурдалак Тарас Шевченко", которую Генпрокуратура признала такой, что разжигает межнациональную рознь. Журналист не поддерживал отстранения от должности Виктора Януковича, имел пророссийские взгляды, на парламентских выборах 2012 года безуспешно баллотировался по списку "Русского блока".

Президент и другие представители украинской власти называли убийство попыткой внутриполитической дестабилизации в стране.

Был убит у подъезда дома, где жил. Через два месяца после преступления министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что убийство раскрыто, подозреваемых в содеянном - задержали. Ими оказались бывшие бойцы АТО Андрей Медведько и Денис Полищук. Их дело рассматривается в суде, однако сами они отрицают причастность к убийству.

Вячеслав Веремий, февраль 2014 года, есть судебный приговор

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Репортера газеты "Вести" убили так называемые "титушки", в центре Киева во время евромайдана, в феврале 2014-го. Веремия и двух других мужчин вытащили из автомобиля, жестоко избили, а журналисту выстрелили в спину.

3 апреля 2014 года были объявлены результаты расследования МВД и ГПУ, был задержан один из подозреваемых, ранее судимый Юрий Крысин. Но впоследствии следствие установило, что он якобы не наносил Веремию смертельных ударов.

13 июня 2014 года было озвучено имя подозреваемого в убийстве - Джалал Алиев по прозвищу "Дима Дагестанец". Через полгода президент Петр Порошенко в эфире 5 канала сообщил, что убийца Веремия задержан. Начальник управления специальных расследований главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк подтверждал, что убийца именно Алиев. Однако по неофициальной информации, "Дима Дагестанец", воюя на стороне боевиков "ДНР", был убит в июле 2015 года.

В июне 2018 года Апелляционный суд Киева приговорил Юрия Крысина к пяти годам тюрьмы, тем самым изменив приговор Шевченковского райсуда Киева о четырех годах условно по статье "хулиганство". Апелляционный суд признал, что Крысин участвовал в жестоком избиении Вячеслава Веремия.

Игорь Александров, июль 2001 года, есть судебный приговор, заказчики не установлены

Копірайт зображення UNIAN Image caption Родные и близкие Игоря Александрова убеждены, что за убийство наказаны не все

Игорь Александров работал главным редактором, руководителем и телеведущим местной телерадиокомпании "ТОР" в Славянске Донецкой области. Его убили в помещении телекомпании, нанеся многочисленные удары бейсбольными битами. До этой трагедии один из судов принял решение о запрете заниматься журналистской деятельностью. Александров расследовал связи местной власти с криминалитетом.

За убийство Игоря Александрова в 2006 году судили 12 человек, в том числе и героев его публикаций: славянских бизнесменов, братьев Рыбаков. Однако и через 17 лет родные и близкие журналиста убеждены, что остаются безнаказанными организаторы этого преступления.

Георгий Гонгадзе, сентябрь 2000 года, есть судебный приговор, заказчики не установлены

Копірайт зображення UNIAN Image caption Близкие Георгия Гонгадзе хотят наказания заказчиков убийства, а не только исполнителей

Основатель и первый главный редактор "Украинской правды" был похищен и жестоко убит в сентябре 2000 года.

Только в январе 2013 года к пожизненному заключению был приговорен бывший начальник главного управления уголовного розыска МВД Алексей Пукач, который признался, что лично убил журналиста. Еще раньше были наказаны три экс-сотрудника милиции, участвовавшие в похищении Гонгадзе.

Однако родные и близкие Георгия убеждены, что следствие и суд умышленно не довели до конца дело о заказчиках убийства. Они считают, что это произошло по указанию тогдашнего президента Леонида Кучмы. Высказывались также версии об организации убийства спецслужбами России с целью дискредитировать Кучму в глазах Запада.

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