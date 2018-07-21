Почему Усик будет драться с Гассиевым в России?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Гассиев (слева) и Усик на совместной пресс-конференции перед боем в Москве

21 июля в Москве состоится финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе.

За трофей "Мохаммеда Али" и титул абсолютного чемпиона мира будут бороться обладатель поясов WBC и WBO Александр Усик из Украины и чемпион по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев из России.

Однако, если верить менеджеру украинца Эгису Климасу, еще на прошлой неделе поединок был под угрозой срыва. Как он объяснил, из-за проблем с логистикой и безопасностью.

Тем не менее, сейчас, когда Усик уже на месте, можно с уверенностью утверждать, что на ринг московского спорткомплекса "Олимпийский" боксеры все-таки выйдут.

При этом многие специалисты сходятся во мнении, что столь важные противостояния, когда на кону много титулов и большие деньги (только от WBSS чемпион официально получит 10 миллионов долларов) необходимо проводить на нейтральной территории.

Так почему же выбор пал на страну, которую представляет один из участников поединка?

Дилемма

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Сначала промоутерская компания Comosa AG, которой WBSS делегировала права на организацию боев Суперсерии, остановилась на нейтральном месте проведения финала первого сезона.

После победы Александра Усика в полуфинальном бою против латыша Майриса Бриедиса, а Мурата Гассиева - против кубинца Юниера Дортикоса, местом проведения решающего поединка выбрали Саудовскую Аравию.

Однако финал, назначенный на 11 мая, отменили из-за травмы плеча, которую Усик получил всего за неделю до выхода на ринг.

Ранее российская сторона предлагала провести поединок на своей территории, но WBSS ответила отказом.

Копірайт зображення Getty Images Image caption На кону - много поясов

Не в последнюю очередь еще и потому, что Россия и Украина находятся в состоянии военного конфликта, а значит вокруг боя будет нагнетаться неспортивный ажиотаж.

Принципиальность демонстрировала и компания К2, под знаменами которой выступает Усик. Промоутер украинского бойца Александр Красюк даже предлагал в ответ провести поединок в Киеве.

Но после травмы Усика ситуация изменилась.

Дождавшись, когда сторона Усика назовет срок окончательного восстановления украинца, поединок назначили на 21 июля в той же Саудовской Аравии.

Однако в этот раз ни Comosa AG, ни WBSS предыдущей принципиальности уже не проявляли.

Россияне упорно стояли на своем, предложив более привлекательные, чем на нейтральной территории, финансовые условия и дополнительные премиальные для бойцов, размер которых не разглашается.

Сам Усик в одном из интервью сказал, что готов боксировать где угодно, в то время как Красюк, понимая возможный резонанс, был в своих высказываниях более осторожен.

Ведь Министерство молодежи и спорта недавно рекомендовало отечественным спортсменам и тренерам не выступать и не проводить собрания на территории России, которую Украина официально признала страной-агрессором.

Профессиональные боксеры от государственного финансирования не зависят, но не считаться с общественным резонансом Красюк не мог.

Очень большие и просто большие деньги

Копірайт зображення Getty Images Image caption Глава Федерации бокса России Умар Кремлев и представитель компании Comosa AG Калле Зауэрланд

В конечном итоге россияне выдвинули такие условия, что отказ фактически означал бы окончательный срыв поединка и потерю Усиком обоих поясов.

И это только со спортивной точки зрения, но есть еще и материальная.

При любых вариантах - выиграет он или проиграет, Александр получит рекордные в своей жизни премиальные, значительно превышающие сумму в 800 тыс. долларов за полуфинальный поединок с Бриедисом.

В срыве боя не был заинтересован никто, и стороны начали непростой процесс двусторонних компромиссов.

Компания Comosa AG выступала посредником и гарантом того, что россияне, которым WBSS доверила право проведения боя, все материальные обязательства выполнят.

Это обычная для профессионального бокса ситуация.

После того, как организация дает добро на проведение поединка, начинаются переговоры между промоутерскими компаниями бойцов.

Если стороны договариваются, где, когда и на каких условиях состоится бой, как в процентном соотношении разделят премиальные, которым будет гарантирован заработок каждого из бойцов, какая телекомпания получает права на трансляцию, федерация, под эгидой которой будет проведен поединок, все детали утверждают.

В случае, если переговоры между промоутерами зашли в тупик, назначаются торги, в которых может принять участие третья сторона.

Право провести бой получит тот, кто предложит лучшие условия.

Вроде все прозрачно и честно, хотя на деле бывает, что третий участник бывает подставным от одной из заинтересованных сторон и сознательно работает в ее интересах.

Впрочем, с турниром Всемирной боксерской суперсерии ситуация особая.

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Согласившись делегировать своих чемпионов для участия в WBSS, Всемирная боксерская союз (WBC), Всемирная боксерская организация (WBO), Всемирная боксерская ассоциация (WBA) и Международная боксерская федерация (IBF) автоматически делегировали права на организацию боев, согласовав свой процент от проведения.

Учитывая, что начиная с полуфинальной стадии каждый бой объединяет титулы, ставки - очень высоки, и страны с невысоким уровнем финансовой состоятельности претендовать на проведение поединков не могут по определению.

Так было с Украиной и Кубой, когда велись переговоры накануне полуфинальных поединков. Повторилась ситуация и накануне финала.

Правда, WBSS, как было сказано выше, сначала пыталась провести решающий бой на нейтральной территории, понимая, что доходы от его организации будут высокими независимо от места проведения.

Однако вышло так, что очень большие деньги перевесили просто большие деньги.

Идею Всемирной боксерской суперсерии компания Comosa AG в известной степени позаимствовала у турнира Super Six World Boxing Classic, который проводился в 2009-м и 2011 годах.

Калле Зауэрланд, сын руководителя промоутерской компании Sauerland Event, оплатил Comosa AG франшизу, но брал на себя расходы на организацию и проведение поединков. Зауэрланд-младший сам искал спонсоров и партнеров проекта WBSS.

Будет реванш

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Однако, судя по накалу страстей, которыми был окутан предстоящий поединок еще на прошлой неделе, в расчетах Кремлева произошел сбой.

За фразой о логистике и безопасности, прозвучавшей из уст менеджера Александра Усика Эгиса Климаса, скрывалось нечто большее.

По мнению Юрия Нестеренко, комментатора и эксперта бокса, который имеет опыт проведения боксерских поединков в Киеве, россияне в последний момент не смогли предоставить гарантии выполнения финансовых обязательств.

Поэтому еще в пятницу, за два дня до вылета в Москву, Усик говорил, что не уверен, состоится ли бой вообще.

В конечном итоге, сам Умар Кремлев любые другие обвинения отвергает.

Более того, он требовал, чтобы компания Comosa AG огласила хотя бы один пункт соглашения, который российская сторона не выполнила. Если такую информацию и предоставили, то публичной она не стала.

В интервью российскому изданию "Спорт-Экспресс" Умар Кремлев заверил, никаких возражений относительно проведения боя в Москве команда Усика не высказывала.

А на вопрос о том, был ли бой перенесен для того, чтобы Гассиев получил преимущество, Кремлев ответил: "Это все не из-за Мурата. Наша задача - провести крутой бой, организовать большое боксерское событие".

Так или иначе, приехав в Москву, Александр Усик во вторник не провел официальную тренировку, ограничившись минутным позированием перед фото- и телекамерами.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Усик прямо на ринге поздравил Гассиева с победным для него полуфиналом

В коротком комментарии многочисленным журналистам украинец также ничего конкретного не сказал, и только на следующий день через сайт FightNews дал понять, что бой состоится.

"Я провел открытую тренировку, поздравил собравшихся зрителей, немного пообщался с представителями СМИ", - сказал Усик.

И пояснил: "Почему ничего не показал на открытой тренировке? Так решил. Решил, что сегодня бокса не будет. Чемпионат будет в субботу. Нужно сделать так, чтобы к субботе болельщики очень проголодались по боксу. А в бою я уже покажу все, на что способен".

Впрочем, независимо от того, чьей победой закончится бой в Москве, запланирован реванш. По словам Кремлева, всё уже договорено.

И пройдет он не в столице России.

"Речь шла о Лос-Анджелес, но окончательное решение пока не принято", - заверил руководитель российской федерации бокса.

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