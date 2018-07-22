"Лучше Крымских гор могут быть ..." Куда теперь ходят украинские туристы?
Горы Крыма воспитали несколько поколений украинских горных туристов.
"Майский Крым" был многолетней традицией - с него походники начинали долгий летний сезон.
Переходы через Мангуп, Роман-Кош, Демерджи, Большой крымский каньон и Ай-Петри заканчивались где-то на море южного берега.
После аннексии полуострова Россией многие походники из Украины ездить туда перестали: кто-то принципиально, а кто-то из-за осложнений логистики и милитаризации региона.
"Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал", - пел Владимир Высоцкий. Так ли это для украинских туристов и что заменило им Крымские горы?
Об этом ВВС News Украина пообщались с несколькими опытными походниками.
Карпаты
Раньше в северные и более высокие (а значит - более холодные), чем Крым, Карпаты ехали ближе к августу, а такого феномена как "майские Карпаты" просто не существовало - в начале мая там во многих местах еще лежит снег.
"Майские Карпаты - это были преимущественно сплавы: по Черемошу, Пруту. Но в межсезонье (с осени до конца весны - Ред.) людей было мало. А сейчас на майские ходят много людей, которые раньше ходили в Крым", - рассказывает руководитель туристических групп из Бучи Андрей Куцевалов.
Его слова подтверждает другой походник Артем:
"По Черногорскому хребту (самый высокий хребет украинских Карпат, где расположена Говерла. - Ред.) уже разве только очень ленивые не ходят. Горганы, Боржава, Мармаросы (Карпатские массивы. - Ред.) открывают давно забытые маршруты".
"Даже в позднюю осень и раннюю весну люди ходят туда, поэтому, например, намеченная для ночлега хижина вполне может быть занята", - добавляет турист и журналист из Киева Владимир Крекотин.
Все более популярным становится и "матрасный" вариант Карпат (на туристском сленге, "матрасники" - люди, которые в горах мало ходят и ищут более комфортные условия): поехать летом в Буковель или снять другое жилье и ходить в горы "в радиалку" - однодневные выходы без тяжелых рюкзаков и палаток.
Другая Украина: сплавы, велосипеды, пещеры
Андрей Куцевалов рассказывает, что многие пешеходные туристы переключились на сплавы по рекам. Здесь самые популярные Южный Буг и Днестр.
"Недавно сплавлялся по Днестру - давно не видел столько групп одновременно. За пять дней встретили экипажей десять: на катамаранах, байдарках, плотах, на чем угодно", - вспоминает он.
"А велосипедники активно осваивают регион, который ранее был малоизвестным для них: Прикарпатье, Тернопольскую область. Также много катаются на Шацкие озера и в Черниговскую область. Еще популярно Каменное село в Житомирской области возле Овруча или затопленный гранитный карьер под Коростышевым. Также - Букский каньон и маршруты вдоль Днестра", - добавляет Андрей Куцевалов.
После аннексии Крыма стало больше проблем для туристов-спелеологов - тех, которые ходят по пещерам.
Теперь они больше ориентируются на те немногочисленные пещеры, которые остались в континентальной Украине.
"После Крыма большой наплыв пошел на пещеры. В частности это "Млынки" и "Хрустальная" в Тернопольской области. Там уже обустраивают инфраструктуру, чтобы принимать больше туристов", - говорит Андрей.
Турция: Ликийская тропа и Каппадокия
Турецкие маршруты и прежде всего 500-километровая Ликийская тропа, стали почти прямыми заменителями Крыма.
"Ликийская тропа оказалась очень классной альтернативой Крыму - по акции можно поймать билеты тысячи за две с половиной (без акции - за тысячи четыре) рублей. А в Крым сейчас поехать - в районе двух тысяч туда-обратно", - рассказывает айтишник Денис Васильев.
"Я туда (на Ликийскую тропу. - Ред.) ездил в этом году и в прошлом - и если на тропе встречаются какие-то люди с рюкзаками, с вероятностью 80-90% это будут именно наши, из Украины. Я иногда вообще даже не заморачивался всякими там "Хеллоу!", а говорил "Слава Украине! Вы из какого города?". И в ответ слышал что-то типа "Героям слава! Мы из Николаева-Херсона-Харькова и т.д.", - вспоминает он.
Путешествия по Ликийской тропе он подробно описал в своем блоге .
"Интересная тенденция: весной 2014 года весь народ, который на майские обычно ездил в Крым, ломанулся в Карпаты. Там люди, привыкшие к теплу, сильно "прозрели" из-за снега и холода и переместились на Ликийку", - объясняет Денис Васильев.
Другой популярный турецкий регион для украинских пешеходников - скалы Каппадокии.
"Там можно встретить крымские ландшафты или почувствовать себя на Марсе. С логистикой и вариантами передвижения здесь все просто, а стоимость отдыха не критично выше, чем в Украине и тем более, оккупированном Крыму", - отмечает Владимир Крекотин.
"Столицей" туристической Каппадокии считается город Гереме, недалеко от которого проходят фестивали воздушных шаров, такие как "Каппадокс".
Еще один украинский походник Андрей Халамендик вспоминает - добрались туда из Стамбула на комфортном автобусе.
"Мест для стоянки много. Но мы не знали, что с водой, поэтому брали с собой", - говорит он.
"Турция - это вообще дешево, удобно добираться и экзотика. А Стамбул - один из лучших городов, как по мне. Там объединились Европа и Азия", - добавляет Андрей Халамендик.
Однако он советует осторожно ехать на юго-восточное побережье Турции (например, в район города Мерсин на Средиземном море) - это уже присирийская зона, где много беженцев и усиленные меры безопасности.
Грузия
Грузия и до 2014 года была популярной среди украинских походников, а после аннексии поток туда только возрос.
"Маршрутов для прохождения хватает, и главная приманка это, конечно, гора Казбек. Также интересен район Сванетии", - рассказывает турист из Бучи Артем, который поднимался на Казбек в 2014 году.
"Благодаря лоукосту перелет в Грузию стоил в обе стороны до 100 долларов, плюс трансфер группы к горам - это где 50-100 долларов со всех", - добавляет он.
По словам Артема, едва ли не главная особенность грузинских гор - гостеприимство местных жителей:
"В одном из сел нас приютил у себя человек по имени Элгуджа, чей телефон дал наш знакомый, - встретил, напоил еще и уложил спать. И ни копейки за это не взял".
"Матрасники" же едут ближе к морю - в Аджарию и ее центр Батуми.
Евросоюз и безвиз
В конце концов, повлиял на маршруты украинских походников и безвиз с Евросоюзом.
"Многие ездят в Европу. Например, в западную часть Карпат - польские и словацкие Татры. Едут и в Болгарию - в горы Стара Планина", - рассказывает Андрей Куцевалов.
Есть и более отдаленные от Украины маршруты.
Прошлым летом, сразу после старта безвиза, по Тропе св. Иакова, которая идет из Франции до испанского побережья океана, прошел бывший десантник 25-й бригады Валерий Ананьев.
А в этом году он планирует поход по Норвегии до Северо-Ледовитого океана: "В прошлый раз я шел через города, леса, горы около 1,8 км, в этот раз расстояние будет не менее 3 тысяч км, а о сложности маршрута я вообще молчу".
Многие путешествуют на велосипедах.
Прямо сейчас длится второе "безвизовое велопутешествие" киевлянина Александра Богаченко-Мишевского - первое было в Амстердам.
А сейчас он решил проехать из Дании через Норвегию, Швецию и Финляндию.
За его маршрутом можно следить ежедневно через Facebook.
"А эти ночи в Крыму теперь кому?"
Впрочем, полностью ездить в Крым украинские походники, конечно, не прекратили: ностальгия по Крымским горам никуда не исчезает.
"Говорят, что там в горах теперь чище, потому что меньше людей стало. И что плату лесники не берут из-за этого", - говорит Андрей Куцевалов.
"В Крым несколько моих знакомых продолжают ездить - в пещеры. Потому что скучают по ним. Ну что говорят ... Говорят, что пещеры не изменились", - передает слова друзей Денис Васильев.
И добавляет: "Единственное очень заметное отличие - добираться очень неудобно из-за границы и всей этой мороки".