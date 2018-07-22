"Лучше Крымских гор могут быть ..." Куда теперь ходят украинские туристы?

Image caption Что стало "заменителем Крыма" для украинских горных туристов?

Горы Крыма воспитали несколько поколений украинских горных туристов.

"Майский Крым" был многолетней традицией - с него походники начинали долгий летний сезон.

Переходы через Мангуп, Роман-Кош, Демерджи, Большой крымский каньон и Ай-Петри заканчивались где-то на море южного берега.

После аннексии полуострова Россией многие походники из Украины ездить туда перестали: кто-то принципиально, а кто-то из-за осложнений логистики и милитаризации региона.

"Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал", - пел Владимир Высоцкий. Так ли это для украинских туристов и что заменило им Крымские горы?

Об этом ВВС News Украина пообщались с несколькими опытными походниками.

Карпаты

Раньше в северные и более высокие (а значит - более холодные), чем Крым, Карпаты ехали ближе к августу, а такого феномена как "майские Карпаты" просто не существовало - в начале мая там во многих местах еще лежит снег.

"Майские Карпаты - это были преимущественно сплавы: по Черемошу, Пруту. Но в межсезонье (с осени до конца весны - Ред.) людей было мало. А сейчас на майские ходят много людей, которые раньше ходили в Крым", - рассказывает руководитель туристических групп из Бучи Андрей Куцевалов.

Image caption Поход в майских Карпатах почти всегда означает переходы по снегу. На фото - май 2017 года, Мармаросский массив. Дорожный указатель почти полностью засыпан снегом

Его слова подтверждает другой походник Артем:

"По Черногорскому хребту (самый высокий хребет украинских Карпат, где расположена Говерла. - Ред.) уже разве только очень ленивые не ходят. Горганы, Боржава, Мармаросы (Карпатские массивы. - Ред.) открывают давно забытые маршруты".

"Даже в позднюю осень и раннюю весну люди ходят туда, поэтому, например, намеченная для ночлега хижина вполне может быть занята", - добавляет турист и журналист из Киева Владимир Крекотин.

Все более популярным становится и "матрасный" вариант Карпат (на туристском сленге, "матрасники" - люди, которые в горах мало ходят и ищут более комфортные условия): поехать летом в Буковель или снять другое жилье и ходить в горы "в радиалку" - однодневные выходы без тяжелых рюкзаков и палаток.

Другая Украина: сплавы, велосипеды, пещеры

Копірайт зображення Андрій Куцевалов

Андрей Куцевалов рассказывает, что многие пешеходные туристы переключились на сплавы по рекам. Здесь самые популярные Южный Буг и Днестр.

"Недавно сплавлялся по Днестру - давно не видел столько групп одновременно. За пять дней встретили экипажей десять: на катамаранах, байдарках, плотах, на чем угодно", - вспоминает он.

"А велосипедники активно осваивают регион, который ранее был малоизвестным для них: Прикарпатье, Тернопольскую область. Также много катаются на Шацкие озера и в Черниговскую область. Еще популярно Каменное село в Житомирской области возле Овруча или затопленный гранитный карьер под Коростышевым. Также - Букский каньон и маршруты вдоль Днестра", - добавляет Андрей Куцевалов.

Копірайт зображення Юрій Чернобай Image caption Андрей Куцевалов говорит: велосипедные туристы в Украине открывают все новые маршруты для себя

После аннексии Крыма стало больше проблем для туристов-спелеологов - тех, которые ходят по пещерам.

Теперь они больше ориентируются на те немногочисленные пещеры, которые остались в континентальной Украине.

"После Крыма большой наплыв пошел на пещеры. В частности это "Млынки" и "Хрустальная" в Тернопольской области. Там уже обустраивают инфраструктуру, чтобы принимать больше туристов", - говорит Андрей.

Турция: Ликийская тропа и Каппадокия

Копірайт зображення Денис Васильєв Image caption Регион, по которому проходит Ликийская тропа, очень напоминает Крым

Турецкие маршруты и прежде всего 500-километровая Ликийская тропа, стали почти прямыми заменителями Крыма.

"Ликийская тропа оказалась очень классной альтернативой Крыму - по акции можно поймать билеты тысячи за две с половиной (без акции - за тысячи четыре) рублей. А в Крым сейчас поехать - в районе двух тысяч туда-обратно", - рассказывает айтишник Денис Васильев.

"Я туда (на Ликийскую тропу. - Ред.) ездил в этом году и в прошлом - и если на тропе встречаются какие-то люди с рюкзаками, с вероятностью 80-90% это будут именно наши, из Украины. Я иногда вообще даже не заморачивался всякими там "Хеллоу!", а говорил "Слава Украине! Вы из какого города?". И в ответ слышал что-то типа "Героям слава! Мы из Николаева-Херсона-Харькова и т.д.", - вспоминает он.

Копірайт зображення Денис Васильєв Image caption Ликийская тропа проходит по гористой местности вдоль моря в древней Ликии

Путешествия по Ликийской тропе он подробно описал в своем блоге .

"Интересная тенденция: весной 2014 года весь народ, который на майские обычно ездил в Крым, ломанулся в Карпаты. Там люди, привыкшие к теплу, сильно "прозрели" из-за снега и холода и переместились на Ликийку", - объясняет Денис Васильев.

Другой популярный турецкий регион для украинских пешеходников - скалы Каппадокии.

Копірайт зображення Володимир Крекотін Image caption Каппадокия - еще один популярный среди украинцев маршрут в Турции

"Там можно встретить крымские ландшафты или почувствовать себя на Марсе. С логистикой и вариантами передвижения здесь все просто, а стоимость отдыха не критично выше, чем в Украине и тем более, оккупированном Крыму", - отмечает Владимир Крекотин.

Копірайт зображення Володимир Крекотін Image caption Гора Немрут-Даги

"Столицей" туристической Каппадокии считается город Гереме, недалеко от которого проходят фестивали воздушных шаров, такие как "Каппадокс".

Копірайт зображення Андрій Халамендик

Еще один украинский походник Андрей Халамендик вспоминает - добрались туда из Стамбула на комфортном автобусе.

"Мест для стоянки много. Но мы не знали, что с водой, поэтому брали с собой", - говорит он.

Копірайт зображення Андрій Халамендик Image caption Андрей Халамендик: "Турция - это вообще дешево, удобно добираться и экзотика"

"Турция - это вообще дешево, удобно добираться и экзотика. А Стамбул - один из лучших городов, как по мне. Там объединились Европа и Азия", - добавляет Андрей Халамендик.

Копірайт зображення Андрій Халамендик Image caption В Турцию едут на Средиземноморское и Черноморское побережье

Однако он советует осторожно ехать на юго-восточное побережье Турции (например, в район города Мерсин на Средиземном море) - это уже присирийская зона, где много беженцев и усиленные меры безопасности.

Грузия

Image caption Подъем на Казбек

Грузия и до 2014 года была популярной среди украинских походников, а после аннексии поток туда только возрос.

"Маршрутов для прохождения хватает, и главная приманка это, конечно, гора Казбек. Также интересен район Сванетии", - рассказывает турист из Бучи Артем, который поднимался на Казбек в 2014 году.

"Благодаря лоукосту перелет в Грузию стоил в обе стороны до 100 долларов, плюс трансфер группы к горам - это где 50-100 долларов со всех", - добавляет он.

Image caption Гора Казбек в Грузии

По словам Артема, едва ли не главная особенность грузинских гор - гостеприимство местных жителей:

"В одном из сел нас приютил у себя человек по имени Элгуджа, чей телефон дал наш знакомый, - встретил, напоил еще и уложил спать. И ни копейки за это не взял".

Image caption Грузия была популярна среди украинцев и до 2014 года, но после аннексии Крыма ездить сюда стали больше

"Матрасники" же едут ближе к морю - в Аджарию и ее центр Батуми.

Евросоюз и безвиз

В конце концов, повлиял на маршруты украинских походников и безвиз с Евросоюзом.

"Многие ездят в Европу. Например, в западную часть Карпат - польские и словацкие Татры. Едут и в Болгарию - в горы Стара Планина", - рассказывает Андрей Куцевалов.

Есть и более отдаленные от Украины маршруты.

Копірайт зображення Валерій Ананьєв Image caption "Finisterre, "Край Земли". 1809 километров ... что за хлебом сходить", - написал Валерий Ананьев, когда дошел до конца своего маршрута на берегу Атлантического океана

Прошлым летом, сразу после старта безвиза, по Тропе св. Иакова, которая идет из Франции до испанского побережья океана, прошел бывший десантник 25-й бригады Валерий Ананьев.

А в этом году он планирует поход по Норвегии до Северо-Ледовитого океана: "В прошлый раз я шел через города, леса, горы около 1,8 км, в этот раз расстояние будет не менее 3 тысяч км, а о сложности маршрута я вообще молчу".

Многие путешествуют на велосипедах.

Копірайт зображення Олександр Богаченко-Мішевський

Прямо сейчас длится второе "безвизовое велопутешествие" киевлянина Александра Богаченко-Мишевского - первое было в Амстердам.

А сейчас он решил проехать из Дании через Норвегию, Швецию и Финляндию.

За его маршрутом можно следить ежедневно через Facebook.

"А эти ночи в Крыму теперь кому?"

Впрочем, полностью ездить в Крым украинские походники, конечно, не прекратили: ностальгия по Крымским горам никуда не исчезает.

"Говорят, что там в горах теперь чище, потому что меньше людей стало. И что плату лесники не берут из-за этого", - говорит Андрей Куцевалов.

"В Крым несколько моих знакомых продолжают ездить - в пещеры. Потому что скучают по ним. Ну что говорят ... Говорят, что пещеры не изменились", - передает слова друзей Денис Васильев.

И добавляет: "Единственное очень заметное отличие - добираться очень неудобно из-за границы и всей этой мороки".

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