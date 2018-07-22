Старшему сыну принца Уильяма и герцогини Кейт исполнилось пять лет. Как он рос - в фотографиях

  • 22 июля 2018

К дню рождения принца Джорджа 22 июля был обнародован его официальный фотопортрет. Вот как выглядело взросление первенца герцога и герцогини Кембриджских: от роддома до знакомства с Бараком Обамой и роли пажа на свадьбе принца Гарри.

  • Джордж с родителями у роддома Getty Images

    Первое появление на людях через день после рождения у больницы Сент-Мэри вместе с родителями Кэтрин и Уильямом. Тогда ему еще не выбрали имя. 23 июля 2013 года.

  • Джордж в крестильной одежде PA

    Маленький Джордж на руках своего отца в день крещения. 23 октября 2013 года.

  • Кейт держит Джорджа на руках при сходе с борта самолета. PA

    Принцу уже год, и он сопровождает родителей в своем первом путешествии за границу в Веллингтоне (Новая Зеландия). 7 апреля 2014 года.

  • Джордж играет с другими мальчиками. Getty Images

    Джордж играет с другими детьми в Веллингтоне. 9 апреля 2014 года.

  • Принц Джордж Duke and Duchess of Cambridge

    Перед Рождеством родители обнародовали несколько официальных фотопортретов Джорджа. Этот сделан в ноябре 2014 года на ступенях во дворе Кенсингтонского дворца.

  • Джордж с отцом Уильямом PA

    2 мая 2015 года родилась младшая сестра Джорджа принцесса Шарлотта. В тот же день он познакомился с ней в больнице Сент-Мэри.

  • Принц Джордж и принцесса Шарлота Duchess of Cambridge

    Спустя месяц Джорджа сфотографировали вместе с Шарлоттой в семейном загородном доме в графстве Норфолк. 6 июня 2015 года.

  • Джордж, Уильям, Кейт и королева Елизавета II на балконе Reuters

    Принц Джордж наблюдает за воздушным парадом Королевских ВВС на руках своего отца - капитана этого рода войск. 13 июня 2015 года.

  • Джордж с семьей на лыжном курорте Getty Images

    Джордж с семьей на лыжном курорте во французских Альпах. 3 марта 2016 года.

  • Обама и Джордж The White House

    Принц пожимает руку тогдашнему президенту США Бараку Обаме в Кенсингтонском дворце. 22 апреля 2016 года.

  • Джордж в детском саду Duchess of Cambridge

    Первый день в детском саду в графстве Норфолк. 6 июня 2016 года.

  • Джордж и пес Лупо PA

    Джордж кормит домашнего пса семьи Лупо в своей третий день рождения. 22 июля 2016 года.

  • Джордж и мыльные пузыри PA

    Маленький принц и мыльные пузыри на вечеринке для семей военных в Канаде. 29 сентября 2016 года.

  • Джордж на выходе из церкви PA

    Джордж после утренней рождественской службы в церкви Святого Марка неподалку от дома своих бабушки и дедушки по материнской линии в графстве Беркшир. 25 декабря 2016 года.

  • Джордж на борту вертолета EPA

    Джордж вместе с семьей осматривает вертолет во время визита в Гамбург (Германия) за день до своего дня рождения. 21 июля 2017 года.

  • Портрет к дню рождения Джорджа Chris Jackson/Getty Images

    Этот фотопортрет был сделан в Кенсингтонском дворце и обнародован, когда принцу исполнилось четыре года, то есть 22 июля 2017 года.

  • Джордж и Шарлотта Reuters

    В семье Джорджа опять пополнение. На этот раз он с сестрой принцессой Шарлоттой идут знакомиться со своим младшим братом принцом Луи. Он появился на свет 23 апреля 2018 года.

  • Джордж на свадьбе Гарри и Меган Маркл PA

    Джордж был одним из пажей на свадьбе своего дяди принца Гарри, герцога Сассекского, и актрисы Меган Маркл. 19 мая 2018 года.

  • Джорж с матерью Кейт PA

    Принц играет с игрушечным пистолетом в городке Тетбери, графство Глостершир. Июнь 2018 года.

  • Джордж и Шарлотта с отцом Уильямом AFP/Getty

    С отцом и сестрой после крещения маленького принца Луи. 9 июля 2018 года.

  • Джордж накануне того, как ему исполнилось пять лет Matt Porteous/PA Wire

    Официальный фотопортрет к пятому дню рождения принца Джорджа 22 июля 2018 года.

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