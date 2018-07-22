Старшему сыну принца Уильяма и герцогини Кейт исполнилось пять лет. Как он рос - в фотографиях
К дню рождения принца Джорджа 22 июля был обнародован его официальный фотопортрет. Вот как выглядело взросление первенца герцога и герцогини Кембриджских: от роддома до знакомства с Бараком Обамой и роли пажа на свадьбе принца Гарри.
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Getty Images
Первое появление на людях через день после рождения у больницы Сент-Мэри вместе с родителями Кэтрин и Уильямом. Тогда ему еще не выбрали имя. 23 июля 2013 года.
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PA
Маленький Джордж на руках своего отца в день крещения. 23 октября 2013 года.
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Принцу уже год, и он сопровождает родителей в своем первом путешествии за границу в Веллингтоне (Новая Зеландия). 7 апреля 2014 года.
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Getty Images
Джордж играет с другими детьми в Веллингтоне. 9 апреля 2014 года.
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Duke and Duchess of Cambridge
Перед Рождеством родители обнародовали несколько официальных фотопортретов Джорджа. Этот сделан в ноябре 2014 года на ступенях во дворе Кенсингтонского дворца.
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PA
2 мая 2015 года родилась младшая сестра Джорджа принцесса Шарлотта. В тот же день он познакомился с ней в больнице Сент-Мэри.
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Duchess of Cambridge
Спустя месяц Джорджа сфотографировали вместе с Шарлоттой в семейном загородном доме в графстве Норфолк. 6 июня 2015 года.
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Reuters
Принц Джордж наблюдает за воздушным парадом Королевских ВВС на руках своего отца - капитана этого рода войск. 13 июня 2015 года.
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Getty Images
Джордж с семьей на лыжном курорте во французских Альпах. 3 марта 2016 года.
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The White House
Принц пожимает руку тогдашнему президенту США Бараку Обаме в Кенсингтонском дворце. 22 апреля 2016 года.
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Duchess of Cambridge
Первый день в детском саду в графстве Норфолк. 6 июня 2016 года.
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PA
Джордж кормит домашнего пса семьи Лупо в своей третий день рождения. 22 июля 2016 года.
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Маленький принц и мыльные пузыри на вечеринке для семей военных в Канаде. 29 сентября 2016 года.
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Джордж после утренней рождественской службы в церкви Святого Марка неподалку от дома своих бабушки и дедушки по материнской линии в графстве Беркшир. 25 декабря 2016 года.
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EPA
Джордж вместе с семьей осматривает вертолет во время визита в Гамбург (Германия) за день до своего дня рождения. 21 июля 2017 года.
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Chris Jackson/Getty Images
Этот фотопортрет был сделан в Кенсингтонском дворце и обнародован, когда принцу исполнилось четыре года, то есть 22 июля 2017 года.
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Reuters
В семье Джорджа опять пополнение. На этот раз он с сестрой принцессой Шарлоттой идут знакомиться со своим младшим братом принцом Луи. Он появился на свет 23 апреля 2018 года.
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PA
Джордж был одним из пажей на свадьбе своего дяди принца Гарри, герцога Сассекского, и актрисы Меган Маркл. 19 мая 2018 года.
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PA
Принц играет с игрушечным пистолетом в городке Тетбери, графство Глостершир. Июнь 2018 года.
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AFP/Getty
С отцом и сестрой после крещения маленького принца Луи. 9 июля 2018 года.
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Matt Porteous/PA Wire
Официальный фотопортрет к пятому дню рождения принца Джорджа 22 июля 2018 года.
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