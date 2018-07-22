Может ли курортный роман превратиться в кошмар?

Копірайт зображення BBC Three / David Weller

Из коллективной любви зрителей к реалити-шоу "Остров любви" можно четко понять одно: британцы - ярые поклонники курортных романов.

Летняя любовь может быть сказочной и феерической. Но все происходит слишком быстро, и мы признаем - большинство этих связей не продержится даже до того момента, как мы сядем в такси, которое повезет нас обратно в аэропорт.

А разобраться в причинах этого нам помогут несколько курортных ужастиков.

(Не такая уж и) сказка в Нью-Йорке

Копірайт зображення BBC Three / David Weller

"Два года назад я поехала в Нью-Йорк в самостоятельное путешествие. Одна подруга свела меня с Гаем, который жил в этом городе. С первого же мгновения нашей встречи все было, как в романтических комедиях: прогулки по Бруклину поздно ночью, поцелуи на мостике, кофе и булочки в постель. "Я не хочу, чтобы ты уезжала, останься еще ненадолго", - попросил он в последнюю ночь перед тем, как мы уснули.

Я не слишком романтичная особа. Но он казался таким заинтересованным и так восхищался мной все те 10 дней, что я на радостях перенесла свой вылет, пока он спал. И с нетерпением ждала того момента, когда он проснется, и я сделаю ему сюрприз. Но выражение его лица утром красноречиво свидетельствовало, что эта радость не такая уж и большая. Оказывается, я ошибочно приняла его искренность. А когда он случайно (специально?) отправил мне вместо своего друга сообщение с текстом "ОМГ, она ОСТАЕТСЯ", то мне окончательно все стало понятно.

Дополнительные три дня я провела, зализывая раны и заедая стресс пончиками".

Люси, 28 лет

Джекилл и Хайд

"С Робом * нас соединил Tinder, когда мы стояли в очереди на паспортный контроль в португальском аэропорту "Фару". Уже в самолете, следовавшем в Лагос, мы разговорились. Дорога была неблизкая, поэтому проболтали мы часа два. Справедливости ради отмечу, что на тот момент я уже запал на него. Мы обменялись номерами на автобусной станции, и я уже весь пылал в предвкушении: "Это будет лучший отпуск в моей жизни!".

И тут какой-то мужчина (он заметно торопился, чтобы успеть на свой автобус) буквально врезается в нас со своим гигантским чемоданом. Пока я вполне по-британски извиняюсь за то, что меня чуть не сбили с ног, Роб совершенно срывается с катушек: он визжит на этого мужчину и проклинает его на чем свет стоит так, что все пассажиры на нас пялятся. Бедняга с чемоданом совершенно озадачен и дезориентирован, и в конце концов убегает. У Роба едва пена изо рта не пошла. Но самое страшное было потом: он разворачивается ко мне и так, словно ничего не произошло, спокойным, нормальным тоном говорит: "Ну я тебя завтра наберу". Э-э-э. Нет Спасибо.

Я не отвечал на его звонки и все время боялся случайно его встретить. А когда однажды вечером заметил его в баре, то залез под чужой стол, чтобы он меня не увидел.

Лиам, 19 лет

Разбирайся сам, дружище

"Отдыхая на острове Хвар, я попал на вечеринку на яхте и там познакомился с девушкой. Она мне очень понравилась, и я предложил вместе провести день. Хотел взять напрокат мопед и покататься с ней по острову: идеально для курортного романа.

Все начиналось хорошо - она ​​обвила меня руками, вокруг были фантастические пейзажи. А потом байк заглох. Я пытался его реанимировать (ничего не зная о мотоциклах), а она смотрела, и с каждой минутой ее раздражение нарастало. А примерно через четверть часа она пошла на дорогу и выставила вверх большой палец. Остановилась машина - я думал, она попросит помощи. Но нет. Она села на пассажирское сиденье, и они поехали. А я остался толкать поломанный мопед пять миль до города, под палящим солнцем, в шлепанцах.

Уже из отеля я написал ей сообщение, спросил, что произошло. А она написала: "Не хочу зря тратить отпуск. Хх." Я сильно натер ноги, а спина так обгорела, что последние три дня отпуска провел, лежа лицом вниз в номере.

Марк, 29 лет

Кошмар медового месяца

Копірайт зображення BBC Three / David Weller

"С Люком я познакомилась в Венеции. Он сказал, что приехал в командировку. Поверить в это было не трудно, потому что остановился он в довольно приличном отеле. Я путешествовала по Европе поездом, и по сравнению с его пятью звездами мой хостел имел убогий вид. Я была поражена: билеты в оперную ложу, столики, забронированные в ресторанах класса люкс. Но создавалось впечатление, что работать ему почти не надо было, и все указывало на то, что это будет лучшее, самое романтическое приключение в моей жизни.

И только в последний вечер, когда мы только что разделались с семью блюдами (я думала, что за все платит фирма), он признался, что у нас был его медовый месяц. Свадьба сорвалась в последний момент, но он не хотел потерять деньги, которые выложил за поездку. Ничего не подозревая, я заменила ему молодую жену в романтическом путешествии. Не то чтобы я рассчитывала, что из этого получится что-то серьезное - но кто такое делает?! После того, как мы попрощались, я на его имейлы не отвечала".

Миранда, 32 года

Слинял, не заплатив

"Когда официант спрашивает: "Простите, мисс, а ваш друг вернется?"- посреди свидания, это не очень хороший знак, правда? Оливер крутился вокруг меня, как муха, всю неделю нашего пребывания на курорте Фуэртевентура. Поэтому когда я согласилась поужинать с ним в рыбном ресторане на пристани (он пригласил и сам его выбрал), то не думала, что он а) бросит меня на основном блюде, б )мне придется оплачивать счет.

Я думала, хуже быть не может. Но на следующее утро во время завтрака в гостинице он меня игнорировал. А когда я подошла к сокам, один из его друзей пробормотал что-то вроде: "Халявщица". Оказывается, он сказал им, что это я сбежала, не заплатив. Я была потрясена, а мои друзья не могли сдержать возмущения.

Поэтому оставшаяся часть отпуска была испорчена. Моя компания язвительно комментировала его компанию, а те насмехались над нами. Я вздохнула с облегчением, когда они уехали раньше нас. Если бы мы оказались в одном самолете, началась бы война!"

Кейти, 26 лет

Полный облом

"Мы с другом путешествовали по Португалии, и однажды получилось так, что поставили палатки рядом с двумя девушками, Имоджен и Кейт. По вечерам мы долго разговаривали у костра, и у нас естественно сложились две пары. В конце недели мы решили устроить двойное свидание - взять общий урок серфинга. Раньше я уже несколько раз катался на доске, но всерьез запав на Кейт, решил немного выпендриться, чтобы ее поразить, сделав стойку на руках. Дурак, я знаю.

Через несколько секунд я, уже шатаясь, вышел на песок. Плавки сползли до колен, передний зуб выбила доска, когда выскользнула из рук и шваркнула меня по лицу. Но на этом мой боль не утихла.У меня не было страховки, поэтому должен был выложить 550 евро частному стоматологу. Дважды "ой".

Кстати, мы с Кейт не вместе, ведь это не та история, которая заканчивается свадьбой".

Льюис, 26 лет

*Некоторые имена были изменены

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