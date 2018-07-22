Семь наиболее знаковых сериалов Netflix

Копірайт зображення Netflix Image caption Лента "Очень странные дела" стала одним из крупнейших хитов Netflix

Netflix, которая начинала с продаж и проката фильмов на DVD, через несколько лет превратилась в мощную платформу с собственным контентом.

ВВС отобрала семь самых успешных продуктов Netflix, которые помогли компании стать серьезным игроком в медиа-индустрии.

1. "Карточный домик"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Робин Райт получила премию "Золотой глобус" за роль Клэр Андервуд

Эта политическая драма получила много профессиональных наград и стала одним из первых оригинальных сериалов Netflix, быстро завоевавшим приверженность зрителей и утвердившим имидж компании как такой, которая создает качественный и интересный телевизионный продукт.

Сериал рассказывает историю конгрессмена США Фрэнка Андервуда. Человек хочет любой ценой получить пост президента США, не гнушаясь ничем на свое пути. Однако Фрэнк не встал бы у руля без помощи своей жены Клэр, которая стремится к власти чуть ли не больше него.

В 2013 году драма получила девять номинаций на "Эмми".

Будущее ленты оказалось под угрозой после того, как главная звезда фильма Кевин Спейси вынужден был покинуть сериал из-за скандала на фоне обвинений в сексуальных домогательствах.

Однако уже в конце года состоится премьера финального и самого короткого сезона сериала. Теперь в центре сюжета "Карточного домика" - Клэр Андервуд в исполнении Робин Райт.

2. "Оранжевый - хит сезона"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Актеры сериала на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США в 2017 году

Лента, основанная на реальных событиях, рассказывает о жизни в женской тюрьме. Главную героиню Пайпер Керман - молодую, богатую жительницу Нью-Йорка - приговорили к 15 месяцам тюрьмы за пособничество в контрабанде наркотиков.

Сериал номинирован на получение многих наград, среди которых: "Эмми", премия Гильдии киноактеров США, "Золотой глобус" и другие.

Лента получила положительные отзывы за освещение расовых проблем, вопросов ЛГБТ и гендерного равенства.

Кейт Малгрю, исполнившая в картине роль авторитетной "зечки", в интервью The Guardian сказала: "На телевидении всегда боялись показывать эту сторону жизни.

Голливуд и телевидение - это гигантская машина, полная ненавести к женщинам. В их мире совершенные мужчины соблазняют красивых женщин, которые должны полностью им подчиняться".

3. "13 причин почему"

Сюжет фильма основан на одноименном романе Джея Эшера 2007 года.

17-летний Клей нашел у дверей своего дома коробку с аудиокассетами. На них записан голос школьной подруги Ханны Бейкер. Девушка недавно покончила жизнь самоубийством, не выдержав эмоционального давления в школе.

Ханна рассказывает о 13 причинах, которые подтолкнули ее к суициду.

Лента спровоцировала волну обсуждений в социальных сетях среди зрителей, экспертов и родителей о том, не слишком ли гламурно авторы фильма изобразили самоубийство.

Талантливую игру молодых актеров, Кэтрин Лэнгфорд и Дилана Миннета, хорошо восприняли как зрители, так и критики.

Первый сезон - это, по сути, 13 часов неожиданности, тревоги и смятения, поэтому стоит запастись платками на время просмотра.

4. "Очень странные вещи"

"Очень странные вещи" - еще одно шоу со звездным актерским составом, которое пополнило копилку самых популярных продуктов Netflix.

События происходят в 1980-е годы. В американском провинциальном городе исчезает 12-летний Уилл Байерс. Мать мальчика Джойс (Вайнона Райдер) не находит себе места, пытаясь найти сына.

Друзья Уилла также отправляются на поиски пропавшего мальчика. Им помогает девочка с психокинетическими способностями по имени Оди.

Работа талантливой молодежи не осталась без внимания. Лента получила несколько отраслевых номинаций и наград.

В этом году одна из самых молодых звезд сериала Милли Бобби Браун получила свою вторую номинацию на "Эмми" за роль юной провидицы Оди.

Кстати, а чем вы занимались в свои 14?

5. "Корона"

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Эта пышная историческая драма 2016 года рассказывает о жизни и правлении британской королевы Елизаветы II.

Первый сезон сериала "Корона" начинается со свадьбы Елизаветы и герцога Эдинбургского, Филиппа. Король Георг VI болен, поэтому вскоре он передаст корону дочери.

Непростые решения, политическое соперничество и любовные коллизии - и скромная принцесса на глазах зрителей превращается в настоящую королеву, которая сформировала Британию в ХХ веке.

Первый сезон стал самым дорогим проектом Netflix с бюджетом в 100 млн фунтов. Роскошные наряды, дорогие декорации - картина стала настоящим зрелищем для фанатов костюмированных драм, которые утверждают, что эти деньги были потрачены не зря.

Сериал получил несколько премий, в частности Гильдии киноактеров США в номинации "лучшая актриса" и "лучший актер".

6. "Нарко"

Первые два сезона сериала рассказывают, как колумбийский мафиози Пабло Эскобар решил поставлять кокаин в США. Очень быстро этот криминальный бизнес озолотил молодого Эскобара, превратив во влиятельного наркоторговца.

Ленту хвалят за динамичный экшен и хорошую режиссуру. А Вагнер Моура получил положительные отзывы за реалистическое воссоздание образа легендарного наркобарона.

Ради роли Пабло Эскобара бразильском актеру пришлось выучить испанский язык, однако даже его акцент не помешал номинации на премию "Золотой глобус" в 2016 году.

7. "Грейс и Фрэнки"

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В центре сюжета - две заклятые соперницы Грейс (Джейн Фонда) и Фрэнки (Лили Томлин), которые стали подругами после того, как их мужчины сообщили, что любят друг друга и планируют пожениться.

Хотя первый сезон получил разные отзывы критиков, звездный актерский состав не оставил зрителей равнодушными.

Талант Джейн Фонды и Лили Томлин заиграл новыми, еще более яркими, красками, считают их поклонники.

Марта Кауфман, соавтор и исполнительный директор ленты, рассказала The Hollywood Reporter, что хотела создать платформу для "взрослых" актрис за 70, которые устали играть бабушек.

Сериал получил четыре номинации на "Эмми" и один на "Золотой глобус".

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