Как 13-летняя американка создала собственный бренд лимонада

В рамках проекта The Boss ВВС рассказывает истории успеха предпринимателей со всего мира. На этой неделе мы пообщались с Микаилой Ульмер, 13-летней шефом и основательницей компании Me & The Bees Lemonade.

Лимонад Микаилы Ульмер сейчас продается в более чем 500 магазинах по всей Америке, а вот оценки по математике у девушки не самые лучшие.

Руководство успешным бизнесом - это работа с полной занятостью, но Микаиле - основательницы и руководителю Me & The Bees Lemonade - нужно также находить время на учебу.

В один день эта 13-летняя девушка может сидеть за партой, а на следующий - выступать на конференции по предпринимательству.

"Это не очень просто делать, это точно", - говорит она.

"Иногда я пропускаю занятия, чтобы провести собеседование или поехать на телевизионное шоу, или же должна пропускать большое шоу или презентацию, потому что у меня большой проект или контрольная в школе", - говорит девушка.

Микаила, которая продает 360 тыс. бутылок лимонада в год, в том числе в такой популярной сети супермаркетов как Whole Foods Market, - одна из самых молодых владелиц бизнеса в США.

Лимонад имеет четыре разных вкуса, каждый из которых содержит мед

Микаила, которая только недавно стала подростком, фактически оуправляет своим бизнесом в Остине, штат Техас, с тех пор ей исполнилось четыре года.

С постоянной помощью своих родителей, Микаила впервые начала продавать свой лимонад еще в 2009 году. В том году она поставила перед родительским домом стол и начала продавать лимонад, сделанный по рецепту 1940-х годов, оставшемся от ее прабабушки.

В рецепте находился мед, и примерно в то время Микаилу в течение двух недель дважды жалили пчелы.

Родители посоветовали девочке, что вместо того, чтобы пугаться каждой пчелы, она должна лучше их изучить, больше узнать о том, какую важную роль они играют в опылении и жизни экосистемы в целом.

Это вдохновило Микаилу отдать часть денег, заработанных от продажи лимонада, организациям, защищающим медоносных пчел.

Вскоре Микаила начала поставлять лимонад в местную пиццерию, и с тех пор ее бизнес начал расти, однако 10% прибыли девушка до сих пор отдает организациям по защите пчел.

Ранее Микаила боялась пчел, а теперь отдает 10% свиих доходов на их защиту

Однако учитывая то, что мать Микаилы Д"Андра и отец Тео также активно занимаются бизнесом, возникает вопрос - кто же на самом деле им руководит?

"Сначала я все делала сама, готовила лимонад за своим столом, но потом мои родители сделали несколько хороших этикеток для чашек", - говорит Микаила.

"Когда бизнес начал расти, мне пришлось признать, что я не могу делать все самостоятельно, и тогда я начала спрашивать "Мама, папа, как мне сделать логотип? Как стать производителем? Как расширить сеть магазинов?", - вспоминает она.

То, что родители - выпускники бизнес-школ, безусловно, должно помогать, учитывая, что Д"Андра имеет опыт работы в области маркетинга и продаж, а Тео - опыт предпринимательства.

Однако Д"Андра говорит, что у них с мужем совсем не было опыта в области пищевых продуктов и напитков.

По словам Микаилы, главное - это командная работа.

"Мы считаем себя соучредителями, поскольку я принимаю решения, которых бы не сделали мои родители, а родители принимают те решения, которые не пришли бы в голову мне", - говорит девушка.

"Также, я еще молодая... Я понимаю, что знаю не все, и поэтому я обязательно принимаю во внимание их советы".

Родители Микаилы помогают ей с бизнесом

Большой прорыв в бизнесе произошел в 2015 году, когда Микаиле было девять. В начале года она выиграла контракт на поставку своего напитка в сети супермаркетов Whole Foods Market.

"Микаила и ее компания привлекли наше внимание по нескольким причинам", - говорит представитель Whole Foods Market Дженна Гелханд.

"У нее был уникальный, очень вкусный продукт, сама она - сильная, страстная основательница и еще - социальная миссия, - рассказывает она. - Нас поразила Микаила как молодой предприниматель, ее желание распространять информацию о важности пчел-опылителей".

Позже в том же году Микаилу увидели телезрители по всей Америке, когда она появилась в реалити-шоу о предпринимателях Shark Tank.

Ее обращение к группе потенциальных инвесторов было достаточно успешным, чтобы убедить одного из них - Деймонда Джона, президента фирмы по производству одежды FUBU - инвестировать в ее бизнес 60 тыс. долларов.

Через два года консорциум бывших и нынешних американских футболистов инвестировал уже 800 тыс. долларов.

Микаила регулярно выступает на конференциях и благотворительных мероприятиях

Микаила продолжает получать многочисленные награды для молодых предпринимателей и афро-американских владельцев компаний, ее успехи оценил бывший президент США Барак Обама.

В 2015 году он пригласил ее в Белый дом, а через год она представила его на женском саммите.

Джеффри Соарес, владелец группы Summit Beverage, который в прошлом году начал делать бутылки для Me & Bees Lemonade, говорит, что Микаила - очень мощное лицо бренда.

"У вас может быть прекрасный продукт, но если нет хорошей истории, то как вас должны заметить? Это очень конкурентная отрасль", - говорит он.

"Я не уверен, что они сделали бы такой прорыв без Микаилы. Она очень серьезная, но в то же время каждый человек нуждается в помощи - у них хорошая семья, и они стремятся что-то построить", - добавляет Соарес.

Успех Микаил оценил президет Обама

Микаила говорит, что сейчас надеется начать новый бизнес, однако также не забывает и о школе.

"Я хочу создать новые компании - иногда с одной компанией я начинаю скучать", - говорит она.

"Мне нравится придумывать новые названия и логотипы, это для меня самая интересная часть работы. Я также нервничаю из-за старшей школы, но с нетерпением жду новых друзей, а также надеюсь на то, что больше не придется носить форму".

