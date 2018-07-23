Действительно ли смертность на дорогах в Украине - самая высокая в мире

Копірайт зображення UNIAN

После недавних страшных ДТП на дорогах Украины власти объявили план по снижению аварийности. Мы решили проверить, кто в мире является лидером по смертности на дорогах и какое место по аварийности занимает Украина.

20 июля Украину шокировала целая волна смертельных ДТП, которые за день унесли сразу 18 жизней.

В столкновении автобусов с грузовиками в Николаевской и Житомирской областях погибли 15 человек, а в Хмельницкой области в автомобиле разбилась целая семья из трех человек.

Министерство инфраструктуры сразу же заявило о масштабной кампании по контролю за дорожным движением.

Уже на следующем заседании правительства чиновники должны принять решение по усилению контроля скорости.

Также в правительстве перешли в наступление на автоперевозчиков, которые используют некачественные автобусы и маршрутки.

За несколько дней усиленных проверок чиновники уже отчитались о сотнях выявленных нарушений.

В начале этого года после ряда резонансных ДТП в украинских городах уже ограничили максимальную скорость движения до 50 километров в час.

О чем говорит статистика

Если верить официальной статистике полиции, то за последние несколько лет в Украине существенно уменьшилось количество погибших в дорожных авариях.

Самым кровавым на украинских дорогах за последние десятилетия был 2007 год, когда в ДТП погибли 9574 человека. К 2013 году этот показатель постепенно снизился до 4483 человек, а в 2016 -ом количество жертв было самым низким - 3410 человек.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Результат столкновения автобуса и грузовика

Но в 2017 году полиция отрапортовала о небольшом росте смертей в ДТП - погибли 3432 человека.

Тенденция же 2018 года свидетельствует, что показатель смертности на дорогах в этом году существенно уменьшится. За первое полугодие погибли 1237 человек, то есть по итогам года показатель может быть ниже трех тысяч.

Многие украинцы уверены в том, что ситуация на наших дорогах едва ли не худшая в мире. Однако сухие цифры статистики этого не подтверждают.

Исследовательская организация World life expactancy на основе данных Всемирной организации здравоохранения составила рейтинг стран по смертности в ДТП.

Для этого они вычислили количество смертей в авариях на 100 000 населения.

Согласно последним данным, показатель Украины составляет 9,11 смертей на 100 000 населения. При этом исследователи отнесли Украину к странам с "низким" количеством смертей в ДТП.

В рейтинге Украина занимает 131 место. На первом месте находится Зимбабе с 75 смертями на 100 000 населения, а лучшие позиции - 182 и 183 место - делят Швеция и Микронезия, в которых показатель смертности немного превышает 2 человека на 100 000.

В Европе хуже украинских показатели у Боснии и Герцеговины, Албании, Литвы, Беларуси и Молдовы. Немного лучшие показатели у Черногории, Латвии, Хорватии и Польши.

Впрочем, большинство европейских стран имеют существенно более низкий показатель смертности, чем Украина.

В этом исследовании Россию, Грузию и Армению отнесли к Азии. В России этот показатель почти вдвое хуже украинского - 15,85 смертей на сто тысяч населения, в Грузии - 10,68, а Армении - 14,52.

Только две страны бывшего СССР - Латвия и Эстония - в рейтинге находятся выше Украины.

Показатель смертности в ДТП в Украине даже меньше, чем в США. Там погибают в среднем 10,04 человека на сто тысяч населения.

Доверять ли статистике?

Однако украинские активисты не склонны слишком оптимистично оценивать снижение смертности в ДТП в Украине.

Например, руководитель инициативы по безопасности дорожного движения Vision Zero Виктор Загреба предполагает, что статистика полиции может быть заниженной.

Копірайт зображення HM.NPU.GOV.UA

"Мы как общественная организация делали точечные расследования о количестве погибших в ДТП в определенных областях. Часть погибших не фигурировала в официальной статистике. Поэтому я сделал вывод, что реальное число смертей в ДТП может быть выше, чем официально сообщается полицией", - рассказал ВВС News Украина эксперт.

Он сказал, что с 2016 года прекратилось действие постановления Кабмина о порядке учета ДТП, а нового нет.

"Данным до 2015 года можно было более-менее доверять, после - я сомневаюсь", - добавил Виктор Загреба.

Эксперт считает, что серьезных структурных изменений для улучшения безопасности движения в последние годы не было. А всплеск смертности в 2007 году был связан с бумом автокредитования, дальнейшее падение - с финансовым кризисом.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram