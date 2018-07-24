Традиции рохинджа: уникальный макияж для защиты от солнца

Фотограф Reuters Клодаг Килкойн создал серию портретов девушек и женщин мусульман рохинджа в лагерях беженцев на юге Бангладеш, чтобы показать их впечатляющий традиционный макияж.

Копірайт зображення Reuters

Копірайт зображення Reuters

Копірайт зображення Reuters

С августа 2017 года более 700 тысяч представителей этнической группы рохинджа бежали из провинции Ракхайн на севере Мьянмы в соседний Бангладеш из-за преследования и разрушения их домов.

Рохинджа, которых в начале 2017 года насчитывалось около миллиона в Мьянме, - одни из многочисленных этнических меньшинств в стране.

Военные Мьянмы говорят, что воюют с боевиками рохинджа и отрицают преследование гражданских.

Копірайт зображення Reuters

Килкойн фотографировал девушек и женщин рохинджа в лагерях беженцев в городе Кокс-Базар на юго-восточном побережье Бангладеш.

Копірайт зображення Reuters

Этот макияж называется танака - желтая паста, которую изготавливают из коры деревьев, растущих в сухих центральных частях Мьянмы. Ею женщины и девушки украшают щеки - эта традиция существует уже не одно столетие.

Копірайт зображення Reuters

Паста выполняет не только декоративную функцию - она также защищает кожу от палящего солнца.

Копірайт зображення Reuters

Желтая паста, высыхая, образует защитный слой, который одновременно отгоняет насекомых и помогает лечить акне.

Копірайт зображення Reuters

Традиционный макияж, который можно сделать в лагерях беженцев, помогает девушкам и женщинам нормализовать свою жизнь в сложных условиях.

Копірайт зображення Reuters

13-летняя Джухара Бегум - на фото ниже - сказала Килкойну: "Макияж - это мое хобби, и это наша традиция".

"Военные нас расстреливали и вырезали. Я живу на вершине холма, и под палящим солнцем очень жарко", - добавляет она.

Копірайт зображення Reuters

Девушка приехала в Кокс-Базар в сентябре прошлого года после того, как военные напали на ее поселок в провинции Ракхайн.

Ей пришлось идти пешком пять дней, чтобы добраться до безопасной границы и переполненного лагеря для беженцев Джемтоли.

"Я могу жить без риса, но не могу жить без макияжа", - говорит она.

Копірайт зображення Reuters

9-летняя Заннат Ара, изображенная на фото ниже, из лагеря беженцев Кутупалонг, рассказала:

"Я делаю макияж, чтобы мое лицо было чистым. К тому же меня кусают насекомые, а он (макияж - Ред.) их отгоняет и защищает меня".

Копірайт зображення Reuters

Копірайт зображення Reuters

Фотографии Клодага Килкойна.

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