Блог историка. Памятник Богдану: через империю и сталинизм - в символы Киева

Копірайт зображення Getty Images Image caption Первые идеи памятника гетману появились в 1840-е годы

130 лет назад в Киеве установили памятник Богдану Хмельницкому.

За это время монумент пережил неоднократную смену политических контекстов вокруг себя, попадал под угрозу уничтожения и переноса, и все же остался стоять в центре столицы и стал одним из самых известных ее символов.

Каким он мог быть: Польша, Русь и "царь восточный"

Идеи о том, что такой памятник нужен, высказывались с 1840-х годов.

Как пишет украинский историк Александр Кучерук, первым, кто предложил отметить личность гетмана, стал российский генеральный консул в Ломбардо-Венецианском королевстве Василий Фрейганг. В докладной записке на имя графа Алексея Орлова под названием "О славянстве" в 1844 году Фрейганг говорил, что памятник нужно установить в Переяславе и воплотить в нем образ Богдана Хмельницкого, поправшего папскую тиару, турецкий бунчук и польского орла. Таким образом, фигура гетмана должна была стать олицетворением имперского величия России.

Конечно, для этого имелись определенные основания. Так называемый период Хмельницкого можно трактовать по-разному, но результатом его стало вхождение в 1654 году украинских земель в состав Московского царства, хотя и на условиях автономии.

Самой первой была идея установить памятник Хмельницкому в Переяславе.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Самой первой была идея установить памятник Хмельницкому в Переяславе

И все же, пожалуй, идея освободительной борьбы, которую связывали с именем гетмана, не импонировала имперскому дискурсу, поэтому быстрого ответа Фрейганг не получил.

Императору Александру II докладывали о необходимости установления такого памятника в 1851 году, а через восемь лет эту идею повторил профессор университета Святого Владимира Владимир Максимович в письме к известному российскому историку Михаилу Погодину.

Еще через год, в 1860 году, разрешение на установку монумента наконец поступило из Петербурга.

Комитет по устройству памятника Богдану Хмельницкому возглавил Михаил Юзефович, известный историк и председатель киевской археографической комиссии.

Юзефович пригласил стать автором скульптуры Михаила Микешина. В проекте Микешина в честь тысячелетия России в Великом Новгороде, который незадолго до этого получил первый приз, частью архитектурной композиции была как раз фигура Хмельницкого.

Работа по подготовке продвигалась медленно. Только в 1869 году скульптор подал на рассмотрение императора рисунок будущего памятника, а еще через три года отлил его в бронзе и привез в Киев, представив его на рассмотрение горожан в Мариинском парке.

Проект производил противоречивое впечатление. Гетман был изображен с рукой, высоко держащей булаву и указывающей ею на врага, а под копытами коня - тела иезуита, накрытого польским флагом, и еврея-арендатора, со скалы же, на которой стоит гетман, падает тело польского пана. Под скалой фигуру гетмана поддерживают кобзарь и фигуры "великоросса", "малоросса", "белоросса" и "красноросса". На скале было написано: "Згине Польща, згине, а Русь буде панувати".

Несмотря на распространенные полонофобские и шовинистические настроения среди имперских чиновников в то время, первая версия памятника все же показалась неуместной. Известный русофил Николай Ригельман отмечал тогда, что хоть евреи и поляки и посрамлены в империи, они все еще являются ее частью, поэтому эти фигуры нужно убрать. Михаил Юзефович в письме к киевскому генерал-губернатору писал, что такая композиция - это уж слишком.

Копірайт зображення Alex Bakharev/wikimedia Image caption Второй, отредактированный проект скульптора Микешина

Прислушавшись к критике, скульптор Микешин в 1874 году представил новый проект памятника. В нем он убрал фигуры тел и оставил одного поляка, со сломанной саблей падающего под копыта лошади. Изменили также и надпись - убрали упоминание о Польше и подчернкнули стремление к "царю восточному, православному".

Окончательный вариант: при чем здесь Эмский указ и киевский двор?

Подготовка проектов памятника совпала по времени с усилением антиукраинской политики в Российской империи.

После Эмского указа 1876 года Микешин еще раз переделал свой проект. Теперь гетман не указывал рукой воинственно вверх, а направлял ее вдаль.

Александру II показалось, что победив Польшу, Хмельницкий может призывать к борьбе против Москвы. Вместо булавы новый проект теперь предусматривал знамя с двуглавым орлом, а вторая рука гетмана была поднята для присяги русскому царю.

Местная и столичная власти отказались финансировать строительство монумента.

Деньги на строительство собирали по подписке (аналог современного краудфандинга). По одной из версий, граждане настолько боялись в это время выразить свою приверженность к личности гетмана-освободителя, что собранных средств хватило только на главную конную фигуру и побежденного поляка.

Уже готовый памятник еще раз показали Александру II, и он приказал оставить только гетмана на коне, а фигуру поляка убрать.

Готовый монумент перевезли в Киев в 1880 году, но еще почти восемь лет он хранился во дворе одного из административных зданий.

Уничтожить должны были, к примеру, памятники Николаю I и Александру II, а металл использовать для изготовления орудий и денег. На памятнике Хмельницкому должны были только изменить надписи

Впоследствии открытие памятника удалось включить в программу шумного празднования 900-летия крещения Руси, и он наконец увидел свет.

По проведенным расчетам монумент был установлен на постаменте из гранита, оставшемся от строительства Цепного моста. Постамент украшали три надписи: в центре - "Волим под царя восточного, православного", справа - "Богдану Хмельницкому - единая и неделимая Россия" и слева даты "1654-1888".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Вот так выглядит памятник сегодня

После распада империи памятник так и не попал в список монументов, которые предлагались к уничтожению. Министерство внутренних дел УНР предложило такой список только в 1917 году.

Уничтожить должны были, к примеру, памятники Николаю I и Александру II, а металл использовать для изготовления орудий и денег. На памятнике Хмельницкому должны были изменить только надписи.

Из-за быстрой и неоднократной смены политической власти это так и не успели сделать, пока в мае 1919 года надписи не сбили по приказу большевистского режима.

В 1930-х памятник планировали переместить ближе к Софиевскому собору, а то и вовсе уничтожить, ведь он мешал перестройке верхнего города по сталинскому проекту.

На месте Михайловского монастыря должны были быть возведены два значительных административных здания, а между ними - установлен 100-метровый памятник Ленину.

Война помешала полной реализации этого проекта, и в наследство столица получила только один такой дом в стиле сталинского ампира, в нем сейчас находится Министерство иностранных дел.

А памятник Хмельницкому сохранился на своем первоначальном месте и стал одним из самых известных символов Киева.

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